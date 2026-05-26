Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

Updated On: May 26, 2026 | 10:06 AM IST
सारांश

२५ मे रोजी सूर्याने रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश केला. ज्योतिषीय गणनेनुसार, सूर्याच्या रोहिणी नक्षत्रातील प्रवेशामुळे ५ राशींच्या लोकांना आर्थिक आणि करिअरमध्ये लाभ मिळेल. मात्र काही बाबतीत त्रास होणार आहे

वृषभ राशीत सूर्य गोचर, कोणत्या राशींना मिळणार फायदा (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

विस्तार
  • सूर्याचा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश
  • २५ मे रोजी झाले सूर्य गोचर 
  • कर्क राशींसह ५ राशींना मिळणार लाभ 
२५ मे रोजी, सूर्याने रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. सोमवार, २५ मे रोजी, सूर्याने चंद्राचे आवडते नक्षत्र असलेल्या रोहिणीमध्ये गोचर केले आहे. यामुळे पुढील नऊ दिवस नौतप (उष्णतेचा तप्त काळ) येईल, ज्या दरम्यान सूर्य पृथ्वीच्या जवळ येईल आणि प्रचंड उष्णता वाढेल. चंद्राचे आवडते नक्षत्र असलेल्या रोहिणीमध्ये सूर्याच्या प्रवेशामुळे केवळ तीव्र उष्णता वाढणार नाही, तर अनेक राशींना लाभाच्या संधीही मिळतील.

हे गोचर वृषभ आणि कर्क राशीसह अनेक राशींसाठी भाग्यवान असेल. त्यांना करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील. आत्मविश्वास आणि सामाजिक आदरही वाढेल. सूर्याच्या रोहिणी नक्षत्रातील प्रवेशामुळे कोणत्या राशींना लाभ होईल, हे पंडित राकेश झा यांच्याकडून सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

वृषभ राशीवर सूर्य गोचराचा परिणाम: आत्मविश्वास आणि ओळख मजबूत होईल

सूर्य तुमच्या राशी, रोहिणी नक्षत्रातून गोचर करेल. हा काळ तुमच्यासाठी खूप अनुकूल असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची नेतृत्व क्षमता वाढेल आणि तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल. सूर्याचे हे गोचर तुम्हाला राजकीय आणि शासकीय कामात यश मिळवण्याची प्रबळ संधी देईल. व्यवसायात तुमची कमाईही वाढेल. तुमचा सामाजिक प्रभाव आणि आदरही वाढेल. पदोन्नती किंवा पगारवाढीची शक्यताही असू शकते.

कर्क राशीवर सूर्य गोचराचा परिणाम: आर्थिक लाभ मिळेल

रोहिणी नक्षत्रादरम्यान सूर्य कर्क राशीच्या अकराव्या घरात गोचर करेल. हे गोचर कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक बाबतीत फायदेशीर असेल. तुम्हाला व्यवसायात नफा मिळेल आणि तुमची पोहोच वाढेल. तुम्हाला मालमत्तेच्या व्यवहारातूनही फायदा होईल. संचित संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला विशेषतः पाणी आणि द्रव पदार्थांच्या व्यवसायातून फायदा होईल. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होऊ शकते, ज्यामुळे आनंद मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि पितृवंशीयांकडून लाभ मिळेल.

सिंह राशीवर सूर्य गोचराचा परिणाम: करिअरमध्ये प्रगतीची संधी

रोहिणी नक्षत्रादरम्यान सूर्य सिंह राशीच्या दहाव्या घरात गोचर करेल. त्यामुळे, सूर्याचे हे गोचर सिंह राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्यांना आर्थिक लाभ आणि बढती, तसेच सामाजिक आदर मिळू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेचा फायदा होऊ शकतो. करिअरमध्ये प्रगती आणि व्यवसायात नफा मिळवण्याच्या संधी मिळतील. प्रवासाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. कामाचे वातावरण सकारात्मक राहील.

कन्या राशीवर सूर्य गोचराचे परिणाम: नशीब तुमच्या बाजूने असेल

सूर्य कन्या राशीच्या नवव्या घरातून रोहिणी नक्षत्रात गोचर करत आहे. हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी शुभ असेल. तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रा करू शकता आणि धार्मिक कार्यात अधिक रस घ्याल. तुम्हाला तुमच्या गुरूंकडून मार्गदर्शन मिळू शकते, जे फायदेशीर ठरेल. तुमच्या करिअरमध्ये नशीब तुम्हाला साथ देईल, ज्यामुळे फायदेशीर संधी मिळू शकतात. तुम्हाला परदेशातून फायदा होईल. तुम्ही नवीन काम किंवा व्यवसाय देखील सुरू करू शकता.

वृश्चिक राशीवर सूर्य गोचराचे परिणाम: व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे

सूर्य तुमच्या राशीच्या सातव्या घरातून गोचर करेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. जे व्यवसायात भागीदारीत काम करतात त्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. हे संक्रमण वैवाहिक जीवनासाठीही चांगले राहील. तुमच्या जोडीदारासोबतचे नातेसंबंध अधिक दृढ होतील आणि वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहील. तुम्हाला समाजात आदर मिळू शकतो आणि शासकीय कामात येणारे कोणतेही अडथळे आता दूर होऊ शकतात.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

