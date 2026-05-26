US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनीत इराणच्या दोन लष्करी बोटी समुद्रात माइन्स पेरताना आढळल्या. यामुळे अमेरिकन युद्धनौकांना आणि व्यापारी जहाजांना असलेला धोका लक्षात येताच थेट कारवाई करण्यात आली. या कारवाई इराणच्या युद्धनौका जागीच उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.त
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या बंदर अब्बास भागातील एका जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मिसाइल यंत्रणेनेलाही हाणून पाडण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांवर या मिसाइलने लक्ष्य करण्यात आले होते, याचेच हे प्रत्युत्तर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय अमेरिकेने इराणच्या मिसाइल लॉंचर आणि अनेक पायाभूत लष्करी सुविधा देखील नष्ट केल्या आहेत. बंदर अब्बास, सीरिक आणि जास्क किनारपट्टीवर तीव्र स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकन लष्कराचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी स्पष्ट केले की, हे हल्ले अत्यंत मर्यादित आणि विशिष्ट लक्ष्यांवरच करण्यात आले असून याचा उद्देश परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ न देणे आहे. आम्ही सध्या लागू असलेल्या युद्धबंदीचे पालन करत आहोत. परंतु आमच्या सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि आत्मसंरक्षणासाठी ही कारवाई आवश्य होती असे हॉकिन्स यांनी म्हटले.
होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात मोठा तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. जागतिक खनिज तेलाच्या एकूण पुरवठ्यांपैकी सुमारे २० ते २५ टक्के पुरवठा याच सागरी मार्गावरुन होतो. अशा परिस्थिती या मार्गावर पुन्हा तणाव झाल्याने कच्चा तेलाचा पुरवठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्कळीत होऊन दर गगनाला भीडतील.
यामुळे भारतासह जगताली अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकने सैन्य कारवाई थांबवली असली तरी, संपूर्ण सागरी क्षेत्रावर कडक नजर ठेवली जात आहे. हा तणाव पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
