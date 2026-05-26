US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

Updated On: May 26, 2026 | 09:46 AM IST
सारांश

US Iran Strike Update : अमेरिका इराण शांतता चर्चांदरम्यान मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेने दक्षिण इराणमध्ये मोठी लष्करी कारवाई केली आहे. यामुळे खाडीत पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु ही कारवाई आत्मसंरक्षणासाठी करण्यात आली असल्याचा दावा अमेरिकन लष्कराने केला आहे.

विस्तार
  • इराणवर अमेरिकेचा मोठा लष्करी हल्ला
  • होर्मुझमध्ये माइन्स पेरणाऱ्या बोटी उद्ध्वस्त
  • पुन्हा युद्ध पेटणार?
US Iran Strike News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : आखातात पुन्हा अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंगळवारी (२६ मे) पहाटेच्या सुमारास अमेरिकन लष्कराने इराणवर मोठा हल्ला केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या दक्षिणेकडील महत्त्वाच्या लष्करी तळावर जोरदार हवाई हल्ले करण्यात आले आहेत. यामुळे भीषण युद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या या लष्करी कारवाईने शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

होर्मुझ खाडीत भीषण हल्ला

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनीत इराणच्या दोन लष्करी बोटी समुद्रात माइन्स पेरताना आढळल्या. यामुळे अमेरिकन युद्धनौकांना आणि व्यापारी जहाजांना असलेला धोका लक्षात येताच थेट कारवाई करण्यात आली. या कारवाई इराणच्या युद्धनौका जागीच उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.त

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या बंदर अब्बास भागातील एका जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मिसाइल यंत्रणेनेलाही हाणून पाडण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांवर या मिसाइलने लक्ष्य करण्यात आले होते, याचेच हे प्रत्युत्तर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय अमेरिकेने इराणच्या मिसाइल लॉंचर आणि अनेक पायाभूत लष्करी सुविधा देखील नष्ट केल्या आहेत. बंदर अब्बास, सीरिक आणि जास्क किनारपट्टीवर तीव्र स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे.

युद्धबंची कायम, पण…

अमेरिकन लष्कराचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी स्पष्ट केले की, हे हल्ले अत्यंत मर्यादित आणि विशिष्ट लक्ष्यांवरच करण्यात आले असून याचा उद्देश परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ न देणे आहे. आम्ही सध्या लागू असलेल्या युद्धबंदीचे पालन करत आहोत. परंतु आमच्या सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि आत्मसंरक्षणासाठी ही कारवाई आवश्य होती असे हॉकिन्स यांनी म्हटले.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात मोठा तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. जागतिक खनिज तेलाच्या एकूण पुरवठ्यांपैकी सुमारे २० ते २५ टक्के पुरवठा याच सागरी मार्गावरुन होतो. अशा परिस्थिती या मार्गावर पुन्हा तणाव झाल्याने कच्चा तेलाचा पुरवठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्कळीत होऊन दर गगनाला भीडतील.

यामुळे भारतासह जगताली अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकने सैन्य कारवाई थांबवली असली तरी, संपूर्ण सागरी क्षेत्रावर कडक नजर ठेवली जात आहे. हा तणाव पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने दक्षिण इराणवर हल्ला का केला?

    Ans: अमेरिकेच्या लष्कराने दावा केला आहे की, दक्षिण इराणवरील हल्ला आत्मसंरक्षणासाठी होता. होर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन इराणी युद्धनौका माइन्स पेरण्याचे काम करत होत्या. यामुळे अमेरिकन युद्धनौकांना आणि व्यापारी जहाजांना संभाव्य धोका लक्षात घेता ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: अमेरिकेने इराणच्या कोणत्या लक्ष्यांवर हल्ला केला?

    Ans: अमेरिकेने इराणच्या बंदर अब्बास, सीरिक आणि जास्क किनारपट्टीवर, तसेच होर्मुझ खाडीत दोन युद्धनौकांवर हल्ला केला आहे.

  • Que: या कारवाईचा जगावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे पुन्हा होर्मुझ खाडी बंद होऊन जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेल आणि वायूचा पुरवठा विस्कळीत होईल. परिणामी पुन्हा एकदा इंधन आणि उर्जा दरात मोठी वाढ होऊ शकते. ज्याचा जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

Published On: May 26, 2026 | 09:39 AM

