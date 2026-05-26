PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

PM YASASVI Scholarship 2026: आजच्या काळात शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढत चालला आहे. अनेक विद्यार्थी अभ्यासात हूशार असूनही केवळ आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करणे कठीण होत आहे. अशा गरजू विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती योजना’(PM YASASVI) राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
ही योजना अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आली आहे, जे गरीब कुटुंबातून येतात. या योजनेचे संचलन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांद्वारे(Ministry of Social Justice and Empowerment) केले जाते. विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्याद्वारे त्याच्या शिक्षणात मदत मिळवून देण्याचा उद्देश या शिष्यवृतीचा आहे.
ही शिष्यवृत्ती योजना प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग (EBC) आणि विमुक्त, भटक्या व अर्ध-भटक्या जमाती (DNT) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअतंर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, स्टेशनरी आणि शिक्षणाशी संबंधित इतर आवश्यक खर्चासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांना: दरवर्षी जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना: दरवर्षी जास्तीत जास्त १.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते.
या अर्थिक मदतीमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबावरील शैक्षणिक खर्चाचा बोझा कमी होऊ शकतो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व निकष ठरवून देण्यात आले आहेत.
