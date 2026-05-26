Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Pm Yasasvi Student Scholarship Scheme Apply Online National Scholarship Portal

PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

Updated On: May 26, 2026 | 10:02 AM IST
सारांश

PM YASASVI Scholarship: शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि आर्थिक अडचणींमुळे तुमच्या पाल्याच्या उच्च शिक्षणात अडथळे येत आहेत का? इयत्ता ९ वी ते १२ वी आणि कॉलेजच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ७५ हजारांपासून ते १.२5 लाखांपर्यंतची मदत देणारी केंद्र सरकारची 'पीएम यशस्वी योजना' नेमकी काय आहे? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर..

pm yashasvi

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

PM YASASVI Scholarship 2026: आजच्या काळात शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढत चालला आहे. अनेक विद्यार्थी अभ्यासात हूशार असूनही केवळ आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करणे कठीण होत आहे. अशा गरजू विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती योजना’(PM YASASVI) राबवण्यास सुरुवात केली आहे.

ही योजना अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आली आहे, जे गरीब कुटुंबातून येतात. या योजनेचे संचलन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांद्वारे(Ministry of Social Justice and Empowerment) केले जाते. विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्याद्वारे त्याच्या शिक्षणात मदत मिळवून देण्याचा उद्देश या शिष्यवृतीचा आहे.

पीएम यशस्वीयोजनेअंतर्गत मिळणार मोठी आर्थिक मदत

ही शिष्यवृत्ती योजना प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग (EBC) आणि विमुक्त, भटक्या व अर्ध-भटक्या जमाती (DNT) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअतंर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, स्टेशनरी आणि शिक्षणाशी संबंधित इतर आवश्यक खर्चासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांना: दरवर्षी जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना: दरवर्षी जास्तीत जास्त १.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते.

या अर्थिक मदतीमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबावरील शैक्षणिक खर्चाचा बोझा कमी होऊ शकतो.

Fuel Crisis:आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरणार? वाढत्या डिझेल-पेट्रोल दरांमुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव!

अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व निकष ठरवून देण्यात आले आहेत.

  • उमेद्वार हा ओबीसी (OBC), ईबीसी (EBC) किंवा डीएनटी (DNT) प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असावे.
  • विद्यार्थी कोणत्याही मान्यताप्राप्त सरकारी किंवा खाजगी शाळेत नियमित शिक्षण घेत असावा.
विशेष म्हणचे, ही योजना केवळ शालेय विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नसून कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही यात मदतीची तरतुद उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन ठेवण्यात आली असून इच्छुक विद्यार्थी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal – NSP) द्वारे आपला अर्ज सादर करू शकतात.

paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

Web Title: Pm yasasvi student scholarship scheme apply online national scholarship portal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

School Reopening 2026: यंदा शाळा १५ ऐवजी २६ जूनला सुरू होणार? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर…
1

School Reopening 2026: यंदा शाळा १५ ऐवजी २६ जूनला सुरू होणार? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर…

MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत कमवा ₹३०,००० मानधन
2

MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत कमवा ₹३०,००० मानधन

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..
3

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?
4

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

May 26, 2026 | 10:00 AM
Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?

Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?

May 26, 2026 | 09:56 AM
Vivo ने उडवली सर्वांची झोप! 9000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, किंमत ठरली खास

Vivo ने उडवली सर्वांची झोप! 9000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, किंमत ठरली खास

May 26, 2026 | 09:46 AM
Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय

Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय

May 26, 2026 | 09:45 AM
US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

May 26, 2026 | 09:39 AM
Fuel Crisis:आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरणार? वाढत्या डिझेल-पेट्रोल दरांमुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव!

Fuel Crisis:आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरणार? वाढत्या डिझेल-पेट्रोल दरांमुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव!

May 26, 2026 | 09:16 AM
खेड ग्रामपंचायतीत धडक कारवाई; आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी सरपंच लता फरांदे यांची हकालपट्टी

खेड ग्रामपंचायतीत धडक कारवाई; आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी सरपंच लता फरांदे यांची हकालपट्टी

May 26, 2026 | 09:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM