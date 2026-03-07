Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

वेस्ट इंडिज टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडले आहे, परंतु त्यांचे खेळाडू अद्याप घरी पोहोचलेले नाहीत, या प्रकरणामुळे खेळाडू अकील हुसेनमध्ये संतापाची लाट आहे. त्याची सोशल मिडियावर पोस्ट सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:14 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अहमदाबादच्या मैदानावर विश्वचषक 2026 चा शेवटचा सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये होणार आहे. अनेक संघ जे विश्वचषकातून बाहेर झाले आहेत, ते संघ मायदेशी परतले आहेत आणि सुपर 8 चे काही संघ अजूनही भारतामध्येच अडकले आहेत. यामध्ये वेस्ट इंडिजचा संघ देखील आहे. वेस्ट इंडिजचा २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील प्रवास १ मार्च रोजी संपला, जेव्हा त्यांना ‘व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल’मध्ये टीम इंडियाकडून पराभव पत्करावा लागला आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. 

वेस्ट इंडिज टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडले आहे, परंतु त्यांचे खेळाडू अद्याप घरी पोहोचलेले नाहीत, या प्रकरणामुळे खेळाडू अकील हुसेनमध्ये संतापाची लाट आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धानंतर वाढलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि पश्चिम आशियातील अनेक विमानतळांवर अलर्ट वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे, वेस्ट इंडिजचे खेळाडू अजूनही भारतात अडकले आहेत.

IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट

अकील हुसेनने एक्स वर पोस्ट केली आणि विनोदाने ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे मदत मागितली. त्याने लिहिले, “मी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला हेलिकॉप्टर पाठवून मला वाचवायला सांगेन. हो… आणि ये.” अकील हुसेन यांनी लिहिले, ‘या टप्प्यावर, माझ्यासाठी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला हेलिकॉप्टर पाठवून मला वाचवण्यास सांगणे चांगले होईल, हो… आणि ये.’ मात्र, काही वेळाने त्याने ही पोस्ट डिलीट केली.

अकील हुसेनची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. क्रिकेट वेस्ट इंडिज (CWI) ने गुरुवारी सांगितले की ते २४ तासांच्या आत संघाला घरी घेऊन जाण्यासाठी चार्टर फ्लाइटची व्यवस्था करण्याचे काम करत आहेत. वेस्ट इंडिज संघाला पाठवण्यासाठी एका विशेष विमानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे परंतु स्थानिक सूत्रांनुसार, अंतिम हवाई वाहतूक मंजुरीची वाट पाहत आहे.

“वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघांच्या प्रस्थानाची माहिती अद्याप प्रतीक्षेत आहे,” असे बंगाल क्रिकेट असोसिएशन (सीएबी) च्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले. तथापि, अधिकाऱ्याने सांगितले की, आगामी द्विपक्षीय मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचे चार खेळाडू शुक्रवारी रात्री न्यूझीलंडला रवाना होऊ शकतात. “दक्षिण आफ्रिकेचे चार खेळाडू आज रात्री न्यूझीलंडला रवाना होऊ शकतात परंतु औपचारिक माहितीची वाट पाहत आहेत,” असे ते म्हणाले.

Published On: Mar 07, 2026 | 09:14 AM

