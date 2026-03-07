Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

Oil Crisis : इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल संकट आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल घ्यायला का सूट दिली हे जाणून घ्या.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:14 AM
Oil Crisis Diplomacy:अमेरिकेने भारताला रशियन तेलावर का सूट दिली? 'या' एका विधानावरून होते स्पष्ट

  • भारताला मोठी सूट
  • जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष
  • रणनीतिक मैत्री

US waiver for India Russian oil 2026 : मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल (US-Israel Iran War) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जगावर आता तेल संकटाचे सावट पसरले आहे. युद्धाला आठ दिवस उलटून गेले असून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताच्या बाजूने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. भारताला रशियाकडून ( Russian oil ) तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी (Waiver) देण्यात आली आहे.

जागतिक किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न

अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, जागतिक तेल बाजारपेठेत स्थिरता राखणे हे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सारखे महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग असुरक्षित झाले आहेत. जर जागतिक पुरवठा साखळीत खंड पडला, तर तेलाचे भाव सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जातील. म्हणूनच, भारताला त्यांच्या रिफायनरीजमध्ये रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, जेणेकरून बाजारात तेलाची कमतरता भासणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

भारताची भूमिका आणि अमेरिकेचा व्यवहारवाद

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानुसार, हा निर्णय रशियाबद्दलच्या त्यांच्या कठोर धोरणात बदल दर्शवत नाही, तर तो केवळ एक व्यावहारिक (Practical) आणि अल्पकालीन बदल आहे. भारताकडे सध्या समुद्रात जहाजांवर उपलब्ध असलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची संधी आहे. भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी ऊर्जा वापरणारी बाजारपेठ आहे. भारताला ही सूट दिल्यास जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा ओघ कायम राहील आणि किमती स्थिर राहतील, असा अमेरिकेचा होरा आहे.

भविष्यातील ‘अमेरिकन तेल’ बाजारपेठ

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा अमेरिकेचा एक धोरणात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदार आहे. या तात्पुरत्या सवलतीचा उद्देश केवळ सध्याचे संकट निवारणे हा आहे. मात्र, भविष्यात भारताने रशियावरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिके कडून तेलाची खरेदी वाढवावी, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. “आम्ही भारताला ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत पूर्ण सहकार्य करण्यास बांधील आहोत,” असेही त्यांनी नमूद केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

सामान्यांच्या खिशावर होणारा परिणाम टळणार?

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतीय रिफायनरीजना कच्चे तेल मिळण्यात अडचणी येत होत्या. जर अमेरिकेने ही सूट दिली नसती, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असती. मात्र, या ३० दिवसांच्या सवलतीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. सरकारचा दावा आहे की सध्या देशात तेलाची कमतरता नाही आणि या नवीन निर्णयामुळे किमतींमध्ये तत्काळ वाढ होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरीही, हे युद्ध किती काळ चालते, यावरच तेलाचे दीर्घकालीन भवितव्य अवलंबून असेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची सूट का दिली?

    Ans: इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होऊ नये आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी ही तात्पुरती परवानगी दिली आहे.

  • Que: या सवलतीमुळे भारताला काय फायदा होणार आहे?

    Ans: भारताला स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करून ते रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया करता येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.

  • Que: ३० दिवसांनंतर ही परवानगी वाढवली जाईल का?

    Ans: सध्यातरी ही सूट केवळ ३० दिवसांसाठी आहे. पुढील निर्णय मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि जागतिक तेल बाजारपेठेतील किमतींवर अवलंबून असेल.

Published On: Mar 07, 2026 | 09:14 AM

