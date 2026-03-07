Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

US waiver for India Russian oil 2026 : मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल (US-Israel Iran War) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जगावर आता तेल संकटाचे सावट पसरले आहे. युद्धाला आठ दिवस उलटून गेले असून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताच्या बाजूने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. भारताला रशियाकडून ( Russian oil ) तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी (Waiver) देण्यात आली आहे.
अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, जागतिक तेल बाजारपेठेत स्थिरता राखणे हे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सारखे महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग असुरक्षित झाले आहेत. जर जागतिक पुरवठा साखळीत खंड पडला, तर तेलाचे भाव सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जातील. म्हणूनच, भारताला त्यांच्या रिफायनरीजमध्ये रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, जेणेकरून बाजारात तेलाची कमतरता भासणार नाही.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानुसार, हा निर्णय रशियाबद्दलच्या त्यांच्या कठोर धोरणात बदल दर्शवत नाही, तर तो केवळ एक व्यावहारिक (Practical) आणि अल्पकालीन बदल आहे. भारताकडे सध्या समुद्रात जहाजांवर उपलब्ध असलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची संधी आहे. भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी ऊर्जा वापरणारी बाजारपेठ आहे. भारताला ही सूट दिल्यास जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा ओघ कायम राहील आणि किमती स्थिर राहतील, असा अमेरिकेचा होरा आहे.
BIG India gets 30 day waiver from US to buy Russian oil amid Iran war This is power of India 🔥 pic.twitter.com/bX3y7ijhBI — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) March 6, 2026
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा अमेरिकेचा एक धोरणात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदार आहे. या तात्पुरत्या सवलतीचा उद्देश केवळ सध्याचे संकट निवारणे हा आहे. मात्र, भविष्यात भारताने रशियावरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिके कडून तेलाची खरेदी वाढवावी, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. “आम्ही भारताला ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत पूर्ण सहकार्य करण्यास बांधील आहोत,” असेही त्यांनी नमूद केले.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतीय रिफायनरीजना कच्चे तेल मिळण्यात अडचणी येत होत्या. जर अमेरिकेने ही सूट दिली नसती, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असती. मात्र, या ३० दिवसांच्या सवलतीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. सरकारचा दावा आहे की सध्या देशात तेलाची कमतरता नाही आणि या नवीन निर्णयामुळे किमतींमध्ये तत्काळ वाढ होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरीही, हे युद्ध किती काळ चालते, यावरच तेलाचे दीर्घकालीन भवितव्य अवलंबून असेल.
Ans: इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होऊ नये आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी ही तात्पुरती परवानगी दिली आहे.
Ans: भारताला स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करून ते रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया करता येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.
Ans: सध्यातरी ही सूट केवळ ३० दिवसांसाठी आहे. पुढील निर्णय मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि जागतिक तेल बाजारपेठेतील किमतींवर अवलंबून असेल.