ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

इराणशी युद्धादरम्यान वॉशिंग्टनच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये एक प्रार्थना आयोजित करण्यात आली होता. या प्रार्थनेत ख्रिश्चन पाद्री आणि अधिकारी ट्रम्प यांच्या भोवती उभे होते. यावेळी सर्वांनी त्यांना हात लावला. ट्रम्प यांना देवदूत म्हणून संबोधण्यात आले. अमेरिकेच्या रक्षणासाठी आणि इराणविरुद्धच्या युद्धात ट्रम्प यांना शक्ती मिळावी अशी मागणी देवावकडे करण्यात आली आहे.
या घटनमेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र यामुळे वाद पेटाला असून ट्रम्प राष्ट्रवादाला धर्माशी जोडत असल्याचे म्हटले जात आहे. धर्माच्या दाबावाखाली ट्रम्प नेमका कोणता खेळ खेळत आहेत असा प्रश्न लोकांनी केली आहे. यामुळे जागतिक धर्म युद्ध सुर होणार का? अमेरिकन सैन्य इराणविरोधात कोणती धार्मिक रणनीती अवलंबत आहे का असा प्रश्न केला जात.
धक्कादायक म्हणजेच Military Religious Freedom Foundation या संस्थेने दावा केला आहे आतापर्यंत इराणशी युद्धात २०० हून अधिक सैन्य मारले केले आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी युद्ध थांबलले पाहिजे, पण याला धार्मिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Breaking: Trump Leads Oval Office Prayer with Pastors Amid Iran War
President Trump hosted pastors from across the U.S. in the Oval Office for a prayer vigil seeking divine guidance in the escalating Iran conflict. “God is on our side,” Trump declared, as leaders prayed for peace… pic.twitter.com/ICBp3o58Dt — Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 6, 2026
याशिवाय वरिष्ठ अधिकारी या युद्धाला ईश्वाराची दैवीय योजना म्हणून सादर करत आहे. लष्करी ब्रीफिंगमध्ये सर्व देवाची दैवी योजना आहे आणि इराण युद्धात लढणारे सैनिक दैवी मोहिमेवर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे काही लष्करी तज्ज्ञांनी ओराप केला आहे की, सैन्यात धार्मिक कट्टरता पसरवली जात आहे. यामुळे ‘यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस’ चे थेट उल्लंघन होत आहे. हे अमेरिकन लष्करासाठी अत्यंत घातक मानले जात आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प युद्धात फसले असून याला धार्मिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
