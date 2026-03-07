Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Chistian Leaders Pray Over Trump In Oval Office Amid Iran Conflict Video

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

वॉशिंग्टनच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये असे काही घडले आहे की ज्याने संपूर्णजग हादरुन गेले आहे. ट्रम्प आणि काही अधिकाऱ्यांनी इराण युद्धात विजयासाठी आणि सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना केली आहे. मात्र यावरुन मोठा वाद पेटला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:06 AM
Chistian leaders pray over Trump in Oval Office amid Iran Conflict VIDEO

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध 'धर्मयुद्ध प्लॅन'? ओव्हल ऑफिसमधील 'त्या' प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  अमेरिकेच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये ख्रिश्चन अधिकाऱ्यांची प्रार्थना
  • ट्रम्प इराणविरोधात धर्म युद्धाचा प्लॅन करातायत?
  • नेमकं काय घडलं?
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन : सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराणमध्ये तीव्र संघर्षाचे वातावरण आहे. याच वेळी इराणशी युद्धादरम्यान अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील ओव्हल ऑफिसमध्ये एक घटना घडली आहे. ज्याने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. ओव्हल ऑफिसमध्ये एक प्रार्थना करण्यात आली होती. या प्रार्थनेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणविरुद्ध धर्मयुद्ध छेडण्याच्या तयारीत आहेत का असा प्रश्न लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे ‘ते’ गुपित येणार बाहेर?

ओव्हल ऑफिसमध्ये नेमकं काय घडलं?

इराणशी युद्धादरम्यान वॉशिंग्टनच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये एक प्रार्थना आयोजित करण्यात आली होता. या प्रार्थनेत ख्रिश्चन पाद्री आणि अधिकारी ट्रम्प यांच्या भोवती उभे होते. यावेळी सर्वांनी त्यांना हात लावला. ट्रम्प यांना देवदूत म्हणून संबोधण्यात आले. अमेरिकेच्या रक्षणासाठी आणि इराणविरुद्धच्या युद्धात ट्रम्प यांना शक्ती मिळावी अशी मागणी देवावकडे करण्यात आली आहे.

या घटनमेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र यामुळे वाद पेटाला असून ट्रम्प राष्ट्रवादाला धर्माशी जोडत असल्याचे म्हटले जात आहे. धर्माच्या दाबावाखाली ट्रम्प नेमका कोणता खेळ खेळत आहेत असा प्रश्न लोकांनी केली आहे. यामुळे जागतिक धर्म युद्ध सुर होणार का? अमेरिकन सैन्य इराणविरोधात कोणती धार्मिक रणनीती अवलंबत आहे का असा प्रश्न केला जात.

धक्कादायक म्हणजेच Military Religious Freedom Foundation या संस्थेने दावा केला आहे आतापर्यंत इराणशी युद्धात २०० हून अधिक सैन्य मारले केले आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी युद्ध थांबलले पाहिजे, पण याला धार्मिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकन सैन्याचा आरोप

याशिवाय वरिष्ठ अधिकारी या युद्धाला ईश्वाराची दैवीय योजना म्हणून सादर करत आहे. लष्करी ब्रीफिंगमध्ये सर्व देवाची दैवी योजना आहे आणि इराण युद्धात लढणारे सैनिक दैवी मोहिमेवर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे काही लष्करी तज्ज्ञांनी ओराप केला आहे की, सैन्यात धार्मिक कट्टरता पसरवली जात आहे. यामुळे ‘यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस’ चे थेट उल्लंघन होत आहे. हे अमेरिकन लष्करासाठी अत्यंत घातक मानले जात आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प युद्धात फसले असून याला धार्मिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

US Iran War : ट्रम्प यांची रणनीती फसली? ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा इराणचा दावा; कतारमधील रडारही नष्ट

Web Title: Chistian leaders pray over trump in oval office amid iran conflict video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 09:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट
1

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट

WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी
2

WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

Iran-Israel War : इराणवर सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरुच; आखाती देश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर नाराज, आता…
3

Iran-Israel War : इराणवर सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरुच; आखाती देश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर नाराज, आता…

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा
4

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

Mar 07, 2026 | 09:05 AM
zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Mar 07, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 07, 2026 | 08:55 AM
Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या ‘या’ अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या ‘या’ अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

Mar 07, 2026 | 08:42 AM
Buldhana Crime: धक्कादायक! क्षुल्लक वादातून लहान भावाने मोठ्या भावाची चाकूने हत्या; पोलिसांनी उलगडला ‘दृश्यम’ स्टाईल प्लॅन

Buldhana Crime: धक्कादायक! क्षुल्लक वादातून लहान भावाने मोठ्या भावाची चाकूने हत्या; पोलिसांनी उलगडला ‘दृश्यम’ स्टाईल प्लॅन

Mar 07, 2026 | 08:37 AM
IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट

IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार… T20 World Cup 2026 Final साठी खेळपट्टीबद्दल मोठी अपडेट

Mar 07, 2026 | 08:32 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 07, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM