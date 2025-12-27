Zodiac Sign: त्रिपुष्कर योगामुळे मेष आणि कन्या राशीसह या राशींच्या लोकांना होईल फायदा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

त्रिपुष्कर योगामुळे मेष आणि कन्या राशीसह या राशींच्या लोकांना होईल फायदा

आज शनिवार, 27 डिसेंबर. चंद्राचे संक्रमण दिवसरात्र मीन राशीत होणार आहे. अशा वेळी चंद्र आणि गुरू यांच्यामध्ये केंद्र योग तयार होईल. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:36 AM
आज शनिवार 27 डिसेंबर आणि पौष महिन्यातील सप्तमी तिथी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथी असल्याने, त्या दिवसाचे अधिपती सूर्य देव असतील कारण उद्या मार्तंड सप्तमी आहे. यावेळी चंद्राचे संक्रमण दिवसरात्र मीन राशीत होत आहे. गुरु आणि चंद्र एकमेकांच्या मध्यस्थानी असतील आणि गजकेसरी योग तयार होणार आहे. पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रामुळे त्रिपुष्कर योगदेखील तयार होईल. शनिवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदात वेळ घालवाल. तुमच्या कोणत्याही चिंता दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील.

Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी मिळतील अपेक्षित संधी

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. यावेळी नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. हरवलेली वस्तू सापडल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. मित्र किंवा सहकाऱ्याच्या मदतीने तुम्ही महत्त्वाची कामे पूर्ण करु शकता. व्यवसायातील उत्पन्नात वाढ होईल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. मुलांमध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्तम राहणार आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमची बुद्धिमत्ता तुम्हाला यशस्वी होण्यास मदत करेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. जर तुम्ही एखाद्याला पैसे उधार दिले असल्यास तुम्हाला ते परत मिळू शकतात. वडिलोपार्जित संपत्तीचा फायदा होईल. तुमची शैक्षणिक कामगिरी सुधारेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

Chandra Gochar 2025: 27 डिसेंबरला चंद्राचे संक्रमण ठरणार लकी, पैशांच्या अडचणी होतील दूर

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मित्र किंवा सहकाऱ्याकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आर्थिक प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. तुम्हाला परदेशी स्रोतांमधून पैसे कमविण्याची संधी मिळतील. तसेच शिक्षण आणि स्पर्धेत यश मिळेल. तुम्हाला नातेवाईक भेटू शकतात. महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. नशिबाची तुम्हाला अपेक्षित साथ मिळेल. उत्पन्नाच्या तुम्हाला अपेक्षित संधी मिळतील. धार्मिक कार्यात तुम्ही सहभागी होऊ शकतात. तुम्ही तीर्थयात्रा आणि धर्मादाय कार्यात सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला वरिष्ठ व्यक्तीचा पाठिंबा मिळेल आणि आदर मिळेल. जे लोक वाहन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Tripushkar yoga will benefit people born under this zodiac sign

Published On: Dec 27, 2025 | 08:36 AM

