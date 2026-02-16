Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
तैवानसाठी चीनची मोठी तयारी? डोंगराखाली काय लपवत आहे बिजींग, ट्रम्पची बेचैनी वाढली

उपग्रह प्रतिमांवरून असे दिसून येते की चीन सिचुआन प्रांतातील पर्वतीय प्रदेशात आपल्या अण्वस्त्र पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे. अमेरिकन तज्ञांच्या मते, चीनकडे ६०० हून अधिक अण्वस्त्रे आहेत

Updated On: Feb 16, 2026 | 12:59 PM
चीनचे नक्की चालू तरी काय? अमेरिकेचा दावा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेचा चीनबाबत दावा 
  • २०३० पर्यंत अण्वस्त्रांची संख्या १,००० पर्यंत पोहोचू शकते
  • जितोंग आणि पिंगटोंगमध्ये नवीन बंकर आणि संवेदनशील सुविधांचे बांधकाम दिसून आले
भारताचा शेजारी चीन पुन्हा एकदा बातम्यांमध्ये आहे. अलिकडच्या उपग्रह प्रतिमांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की चीन नैऋत्य सिचुआन प्रांतातील पर्वतीय भागात आपल्या अण्वस्त्रांच्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार करत आहे. जिनटोंग आणि पिंगटोंग नावाच्या भागात नवीन बंकर, इमारती आणि संवेदनशील सुविधा बांधल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार, या ठिकाणी अण्वस्त्रांशी संबंधित कामांसाठी वापरता येतील अशा संरचना बांधण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी, नवीन इमारती पाइपलाइनने जोडल्या आहेत, ज्यामुळे असे सूचित होते की धोकादायक किंवा संवेदनशील पदार्थांसह काम केले जात आहे.

Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

चीनकडे किती अण्वस्त्रे आहेत?

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या मते, २०२४ च्या अखेरीस चीनकडे ६०० हून अधिक अण्वस्त्रे होती. २०३० पर्यंत ही संख्या १,००० पर्यंत पोहोचू शकते. हा आकडा अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत कमी असला तरी, चीन ज्या वेगाने आपले अण्वस्त्रे वाढवत आहे ते जगातील प्रमुख शक्तींसाठी चिंतेचे कारण बनले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की खरी चिंता शस्त्रांच्या संख्येपेक्षा पारदर्शकतेचा अभाव आहे. चीन याबद्दलची माहिती उघडपणे देत नाही, ज्यामुळे इतर देशांना सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयारी करावी लागते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे माजी तज्ज्ञ आणि आता मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये कार्यरत असलेले मॅथ्यू शार्प म्हणाले, “जोपर्यंत या मुद्द्यांवर योग्यरित्या चर्चा होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती कुठे जात आहे हे समजणे कठीण आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे आपल्याला सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयारी करावी लागते.”

जितोंग आणि पिंगटोंगमध्ये काय घडत आहे?

जितोंगजवळील एका दरीत नवीन बंकर आणि मजबूत भिंती बांधल्या जात आहेत. असे मानले जाते की येथे अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी स्फोटक चाचण्या केल्या जात आहेत. अशा चाचण्यांमध्ये स्फोट घडवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारे अण्वस्त्र सामग्री संकुचित करणे समाविष्ट आहे. दुसरीकडे, पिंगटोंग परिसरात एक अत्यंत सुरक्षित कॉम्प्लेक्स आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की तेथे अण्वस्त्रांसाठी प्लुटोनियम कोर तयार केले जाऊ शकतात. तेथे एक मोठी वायुवीजन चिमणी देखील दिसते, जी अलीकडेच अपग्रेड करण्यात आली आहे, जी तेथे वाढलेले काम दर्शवते.

चिंता का वाढत आहे?

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की चीन मोठ्या संघर्षाच्या परिस्थितीत दबावापासून संरक्षण करण्यासाठी आपल्या अण्वस्त्रांचे आधुनिकीकरण करत आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला आहे, विशेषतः तैवानवरून. अशा परिस्थितीत, एक मजबूत अण्वस्त्रधारी शक्ती चीनला धोरणात्मक फायदा देऊ शकते. काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की पारंपारिक युद्ध झाल्यास चीन अमेरिकेला त्याच्यावर अण्वस्त्र दबाव आणण्यापासून रोखू इच्छित आहे. म्हणूनच, ते आपली शस्त्रे अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि जलद प्रतिसाद देण्यास सक्षम बनवत आहे.

Nuclear Talks : इराणच्या अडचणीत मोठी वाढ! नेतन्याहूंचा अमेरिकेला ‘हा’ गंभीर इशारा, अणु कराराचे समीकरण बदलणार?

Published On: Feb 16, 2026 | 12:59 PM

