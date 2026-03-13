Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Angry Cricket Fans Threatened To Boycott Srh Kavya Maran Trolled For Buying Pakistani Players

क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय मालकीच्या फ्रँचायझीने पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला त्यांच्या संघात सक्रियपणे सहभागी करून घेतले आहे. भारतीय चाहत्यांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

Updated On: Mar 13, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

The Hundred Auction 2026 : द हंड्रेड ऑक्शन २०२६ मध्ये सर्वांनाच आश्चर्य वाटले जेव्हा सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला विकत घेतले. काव्या मारनच्या संघाने त्याच्यासाठी ₹२.३४ कोटी (२३.४ दशलक्ष रुपये) दिले. या निर्णयामुळे भारतीय चाहते संतप्त झाले आहेत. त्यांनी सनरायझर्स लीड्सच्या मालकीण काव्या मारनला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. ते सनरायझर्स हैदराबादवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देखील देत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय मालकीच्या फ्रँचायझीने पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला त्यांच्या संघात सक्रियपणे सहभागी करून घेतले आहे. युकेमध्ये या निर्णयाचे कौतुक केले जात असताना, भारतीय चाहत्यांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, काहींनी सनरायझर्स ब्रँडवर बहिष्कार टाकण्याची मागणीही केली आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद होता की भारतीय सुरक्षा दलांचा सार्वजनिकरित्या अपमान करणाऱ्या खेळाडूला मोठा करार देऊन, फ्रँचायझी मालकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी राष्ट्रीय भावनांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…

अबरार अहमदने सोशल मीडियावर भारताबद्दल वारंवार व्यंग्यात्मक टिप्पण्या पोस्ट केल्या आहेत. चाहत्यांचा असा दावा आहे की काही पोस्टमध्ये भारतीय सैन्याची खिल्ली उडवण्यात आली आहे. खेळाडूच्या कराराची बातमी येताच, ट्विटरवर #ShameOnSRH आणि #BoycottSunrisers सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.

काव्या मारनला चाहत्यांकडून ट्रोल केले जात आहे

काव्या मारनच्या संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला खरेदी केल्याने चाहते संतप्त झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध खूपच बिघडले आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारतीय चाहत्यांना आता पाकिस्तानी लोकांशी कोणताही संपर्क नको आहे. म्हणूनच सोशल मीडियावर मारनला लक्ष्य केले जात आहे.

चाहते तिच्या या निर्णयाला देशभक्तीपर म्हणत आहेत. काही काळापूर्वी केकेआरने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला ताब्यात घेतले तेव्हा शाहरुख खानचीही अशीच परिस्थिती होती. अखेर, जनतेच्या दबावामुळे केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला सोडले. आता, काव्या मारनच्या पुढील निर्णयाची वाट पाहत आहे.

Web Title: Angry cricket fans threatened to boycott srh kavya maran trolled for buying pakistani players

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 09:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये
1

काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 09:30 AM
गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

Mar 13, 2026 | 09:17 AM
सीटच्या वादातून जनरल कोचमध्ये गोंधळ; पत्नीला शिवी देताच व्यक्तीने महिलेला केली जबर मारहाण, घटनेचा Video Viral

सीटच्या वादातून जनरल कोचमध्ये गोंधळ; पत्नीला शिवी देताच व्यक्तीने महिलेला केली जबर मारहाण, घटनेचा Video Viral

Mar 13, 2026 | 09:13 AM
क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

Mar 13, 2026 | 09:01 AM
zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mar 13, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 13, 2026 | 08:54 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो…एनटीपीसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकसह या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष, मालामाल होण्याची हीच आहे खरी संधी

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो…एनटीपीसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकसह या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष, मालामाल होण्याची हीच आहे खरी संधी

Mar 13, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM