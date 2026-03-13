क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

The Hundred Auction 2026 : द हंड्रेड ऑक्शन २०२६ मध्ये सर्वांनाच आश्चर्य वाटले जेव्हा सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला विकत घेतले. काव्या मारनच्या संघाने त्याच्यासाठी ₹२.३४ कोटी (२३.४ दशलक्ष रुपये) दिले. या निर्णयामुळे भारतीय चाहते संतप्त झाले आहेत. त्यांनी सनरायझर्स लीड्सच्या मालकीण काव्या मारनला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. ते सनरायझर्स हैदराबादवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देखील देत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय मालकीच्या फ्रँचायझीने पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला त्यांच्या संघात सक्रियपणे सहभागी करून घेतले आहे. युकेमध्ये या निर्णयाचे कौतुक केले जात असताना, भारतीय चाहत्यांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, काहींनी सनरायझर्स ब्रँडवर बहिष्कार टाकण्याची मागणीही केली आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद होता की भारतीय सुरक्षा दलांचा सार्वजनिकरित्या अपमान करणाऱ्या खेळाडूला मोठा करार देऊन, फ्रँचायझी मालकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी राष्ट्रीय भावनांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
अबरार अहमदने सोशल मीडियावर भारताबद्दल वारंवार व्यंग्यात्मक टिप्पण्या पोस्ट केल्या आहेत. चाहत्यांचा असा दावा आहे की काही पोस्टमध्ये भारतीय सैन्याची खिल्ली उडवण्यात आली आहे. खेळाडूच्या कराराची बातमी येताच, ट्विटरवर #ShameOnSRH आणि #BoycottSunrisers सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.
काव्या मारनच्या संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला खरेदी केल्याने चाहते संतप्त झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध खूपच बिघडले आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारतीय चाहत्यांना आता पाकिस्तानी लोकांशी कोणताही संपर्क नको आहे. म्हणूनच सोशल मीडियावर मारनला लक्ष्य केले जात आहे.
चाहते तिच्या या निर्णयाला देशभक्तीपर म्हणत आहेत. काही काळापूर्वी केकेआरने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला ताब्यात घेतले तेव्हा शाहरुख खानचीही अशीच परिस्थिती होती. अखेर, जनतेच्या दबावामुळे केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला सोडले. आता, काव्या मारनच्या पुढील निर्णयाची वाट पाहत आहे.
SHAME ON YOU @SunRisers and Kavya Maran https://t.co/X82uvuJVRY — MahiWay 🇮🇳 (@Mahipaglu07) March 12, 2026
Hindustan ka asli dushman Hindustani hi hota hai, Pakistan to doosre number pe aata hai. Shame on you Kavya Maran 👎👎 @SunRisers #TheHundredLeague #TheHundred #KavyaMaran #Sunrisers #Cricket pic.twitter.com/6lBBJ8jKeN — Raman 🇮🇳 (@RamanPrasad72) March 12, 2026
Kavya Maran destroyed SRH pic.twitter.com/gGmsJTPWlF — theboysthing (@theboysthing07) March 12, 2026
Ban this anti national franchise.
Shame on Kavya Maran. pic.twitter.com/l1a2BdpLGl — , (@Virat1260518) March 12, 2026