गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

कंपनीने अधिकृतपणे घोषण केली आहे की, मार्च महिन्यात प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगमध्ये काही नवीन गेम्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पर्सोना 5 रॉयल, ईए स्पोर्ट्स मॅडेन एनएफएल 26 इत्यादी समाविष्ट आहेत.

Updated On: Mar 13, 2026 | 09:27 AM
गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

  • PS Plus वर येत आहेत धमाकेदार गेम्स!
  • Warhammer ते Persona 5 Royal पर्यंत मोठे टायटल्स
  • PS Plus वर येत आहेत धमाकेदार गेम्स! Warhammer ते Persona 5 Royal पर्यंत मोठे टायटल्स
टेक कंपनी सोनीने मार्च महिन्यासाठी त्यांच्या प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगसाठी अधिकृतपणे नवीन यादीची घोषणा केली आहे. कंपनीने अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वीच या आगामी लाईनअपची माहिती लीक झाली होती. आता याबाबत अधिकृतपणे घोषणा देखील करण्यात आली आहे. यावेळी कंपनी गेमर्ससाठी अनेक मोठे आणि लोकप्रिय गेम्स जोडण्याची तयारी करत आहे. मार्च महिन्यात प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगसाठी कोणते नवीन गेम्स जारी होणार जाणून घेऊया.

6,300mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा… Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या

कंपनीने अधिकृतपणे घोषण केली आहे की, मार्च महिन्यात प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगमध्ये वॉरहॅमर 40,000: स्पेस मरीन 2, पर्सोना 5 रॉयल, ईए स्पोर्ट्स मॅडेन एनएफएल 26, ब्लास्फेमस 2, मेटल ईडन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज: रिटर्न टू मोरिया आणि अ‍ॅस्ट्रोनियर या लोकप्रिय आणि मोठ्या गेम्सचा समावेश होणार आहे. हे सर्व गेम्स 17 मार्चपासून प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगमध्ये उपलब्ध असणार आहे. यामुळे सबस्क्राईबर्स अतिरिक्त पैसे खर्च न करता हे गेम्स खेळू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

वॉरहॅमर 40,000: स्पेस मरीन 2 गेममध्ये काय असणार खास?

मार्च महिन्यातील लाईनअपमधील सर्वात मोठा आणि चर्चेत असणारा गेम म्हणजे वॉरहॅमर 40,000: स्पेस मरीन 2. हा गेम 2011 मध्ये आलेल्या स्पेस मरीन गेमचा सीक्वल आहे आणि या गेममध्ये थर्ड-पर्सन शूटिंगसोबतच जबरदस्त हॅक अँड स्लॅश एक्शन देखील पाहायला मिळते. गेम खेळणारे प्लेअर्स अल्ट्रामॅरिन्स फेक्शनच्या लेफ्टिनेंट टाइटस (Titus) चे कॅरेक्टर निभावतात आणि त्यांच्या शत्रूंविरोधात लढाई करतात. हा गेम प्लेअर्स सोलो मोडमध्ये एआय साथीदारांसोबत खेळू शकतात. याशिवाय या गेममध्ये को-ऑप मल्टीप्लेयर सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. एक्शन आणि ग्राफिक्स याच कारणांमुळे हा गेम आधीपासूनच प्रचंड चर्चेत आहेत.

पर्सोना 5 रॉयल

मार्च महिन्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या यादीमध्ये पर्सोना 5 रॉयल या मोठ्या गेमचा देखील समावेश आहे. हा गेम आरपीजी गेम पर्सोना 5 या गेमचा अधिक चांगला आणि एक्सपांडेड वर्जन आहे. या गेममध्ये नवीन कॅरेक्टर, नवीन लोकेशन आणि इतर स्टोरी कंटेट जोडण्यात आला आहे. या गेममधील गोष्ट हाय-स्कूल विद्यार्थ्यांच्या अवतीभोवती फिरते. या विद्यार्थ्यांकडे एक प्रकारची मानसिक शक्ती असते, ज्याला पर्सोना असं म्हणतात. या शक्तीचा वापर करून ते त्यांच्या शत्रूंवर विजय मिळवू शकतात. या गेममध्ये सोशल सिम्युलेशन आणि पार्टी-आधारित आरपीजी बॅटल सिस्टम देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे तो खूपच वेगळा आणि मनोरंजक बनतो.

Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस…

यदीमध्ये आणखी कोणत्या गेम्सचा समावेश करण्यात आला?

स्पोर्ट्स गेमिंग आवडणाऱ्या लोकांसाठी ईए स्पोर्ट्स मॅडन एनएफएल 26 हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज: रिटर्न टू मोरिया एक सर्वाइवल गेम आहे. याव्यतिरिक्त, ब्लासफेमस 2, मेटल ईडन आणि अ‍ॅस्ट्रोनियर सारखे गेम खेळाडूंना वैविध्यपूर्ण गेमिंग अनुभव देतील. हे संपूर्ण कॅटलॉग प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा आणि डिलक्स/प्रीमियम सदस्यांसाठी उपलब्ध असेल.

Published On: Mar 13, 2026 | 09:17 AM

