गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

कंपनीने अधिकृतपणे घोषण केली आहे की, मार्च महिन्यात प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगमध्ये वॉरहॅमर 40,000: स्पेस मरीन 2, पर्सोना 5 रॉयल, ईए स्पोर्ट्स मॅडेन एनएफएल 26, ब्लास्फेमस 2, मेटल ईडन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज: रिटर्न टू मोरिया आणि अॅस्ट्रोनियर या लोकप्रिय आणि मोठ्या गेम्सचा समावेश होणार आहे. हे सर्व गेम्स 17 मार्चपासून प्लेस्टेशन प्लस गेम कॅटलॉगमध्ये उपलब्ध असणार आहे. यामुळे सबस्क्राईबर्स अतिरिक्त पैसे खर्च न करता हे गेम्स खेळू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मार्च महिन्यातील लाईनअपमधील सर्वात मोठा आणि चर्चेत असणारा गेम म्हणजे वॉरहॅमर 40,000: स्पेस मरीन 2. हा गेम 2011 मध्ये आलेल्या स्पेस मरीन गेमचा सीक्वल आहे आणि या गेममध्ये थर्ड-पर्सन शूटिंगसोबतच जबरदस्त हॅक अँड स्लॅश एक्शन देखील पाहायला मिळते. गेम खेळणारे प्लेअर्स अल्ट्रामॅरिन्स फेक्शनच्या लेफ्टिनेंट टाइटस (Titus) चे कॅरेक्टर निभावतात आणि त्यांच्या शत्रूंविरोधात लढाई करतात. हा गेम प्लेअर्स सोलो मोडमध्ये एआय साथीदारांसोबत खेळू शकतात. याशिवाय या गेममध्ये को-ऑप मल्टीप्लेयर सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. एक्शन आणि ग्राफिक्स याच कारणांमुळे हा गेम आधीपासूनच प्रचंड चर्चेत आहेत.
मार्च महिन्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या यादीमध्ये पर्सोना 5 रॉयल या मोठ्या गेमचा देखील समावेश आहे. हा गेम आरपीजी गेम पर्सोना 5 या गेमचा अधिक चांगला आणि एक्सपांडेड वर्जन आहे. या गेममध्ये नवीन कॅरेक्टर, नवीन लोकेशन आणि इतर स्टोरी कंटेट जोडण्यात आला आहे. या गेममधील गोष्ट हाय-स्कूल विद्यार्थ्यांच्या अवतीभोवती फिरते. या विद्यार्थ्यांकडे एक प्रकारची मानसिक शक्ती असते, ज्याला पर्सोना असं म्हणतात. या शक्तीचा वापर करून ते त्यांच्या शत्रूंवर विजय मिळवू शकतात. या गेममध्ये सोशल सिम्युलेशन आणि पार्टी-आधारित आरपीजी बॅटल सिस्टम देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे तो खूपच वेगळा आणि मनोरंजक बनतो.
स्पोर्ट्स गेमिंग आवडणाऱ्या लोकांसाठी ईए स्पोर्ट्स मॅडन एनएफएल 26 हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज: रिटर्न टू मोरिया एक सर्वाइवल गेम आहे. याव्यतिरिक्त, ब्लासफेमस 2, मेटल ईडन आणि अॅस्ट्रोनियर सारखे गेम खेळाडूंना वैविध्यपूर्ण गेमिंग अनुभव देतील. हे संपूर्ण कॅटलॉग प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा आणि डिलक्स/प्रीमियम सदस्यांसाठी उपलब्ध असेल.