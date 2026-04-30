BYD ATO 3 ची बाजारात धमाकेदार एन्ट्री! गाडीच्या नव्या रेंज आणि फीचर्सने सगळ्यांचं केले आकर्षित

चिनी इलेट्रिक कार उत्पादक कंपनी बीवायडीने’ ऑटो चायना २०२६ मध्ये नव्या जनरेशनवी एटो ३ कार सादर केली आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये कंपनीने काही खास बदल केले आहेत. यामुळे ही कार आता पूर्वर्वीपेक्षाही अधिक शक्तिशाली, प्रशस्त आणि आधुनिक झाली आहे. ही कार एकदा फुल चार्ज केल्यानंतर तब्बल ६३० किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. या कारला नवीन ‘फ्लैश चार्जिंग’ तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. यामुळे बॅटरी १० टक्क्यांवरून ९७टक्क्यांपर्यंत केवळ ९ मिनिटांतच चार्ज होऊ शकते. कंपनीने या एसयूव्हीची लांबी, रुंदी आणि उंची वाढल्याने ती रोडवरही प्रभावी दिसते. ७५० लिटरचा मोठा बूट स्पेस आणि बोनटखालीही १८० लिटरचे अतिरिक्त स्टोरेज, यामुळे ही कार विशेष बनते.(फोटो सौजन्य – AI)
नवीन ऑटो ३ ची लांबी ४,६६५ मिमी, रुंदी १,८९५ मिमी आणि उंची १,६७५ मिमी आहे. ही सध्याच्या भारतीय आवृत्तीपेक्षा २१० मिमी लांब, २० मिमी रुंद आणि ६० मिमी उंच आहे, तर तिचा २,७७० मिमीचा व्हीलबेस सध्याच्या आवृत्तीपेक्षा ५० मिमी जास्त आहे. बीवायडीचा दावा आहे की यामुळे रस्त्यावर तिची उपस्थिती अधिक प्रभावी दिसते. आतील जागा देखील सुधारली आहे, ज्यामध्ये ७५० लिटरची बूट स्पेस आणि अतिरिक्त १८०-लिटरची फ्रंट ट्रंक समाविष्ट आहे. नवीन अॅटो ३ मध्ये टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, अतिरिक्त रिक्लाइनिंग ऍडजस्टमेंट असलेली पुढची पॅसेंजर सीट आणि थर्मोइलेक्ट्रकली गरम व थंड होणारा स्टोरेज बॉक्स आहे.
चिनी इलेट्रिक कार उत्पादक कंपनी बीवायडीने’ ऑटो चायना गाडीमध्ये पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, २५६-रंगांची अम्बियंट लायटिंग, १६-स्पीकरची प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम आणि ५०W वायरलेस चार्जिंग व ६०W USB-C सह अनेक हाय-स्पीड चार्जिंग पोर्ट्सचाही समावेश आहे. चीनसाठी, केबिनमध्ये LIDAR-असिस्टेड ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग सिस्टीम देखील असेल, जी मागील अॅटो ३ मॉडेलच्या तुलनेत ड्रायव्हर असिस्टन्स आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये वाढवते.