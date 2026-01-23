Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: वसंत पंचमीच्या दिवशी आणि गजकेसरी योगामुळे मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज शुक्रवार, 23 जानेवारी. आज माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची पंचमी तिथी म्हणजे वसंत पंचमी आहे. यावेळी चंद्र मीन राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. वसंत पंचमीच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा, जाणून घ्या

Updated On: Jan 23, 2026 | 08:51 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शुक्रवार, 23 जानेवारीचा दिवस. माघ महिन्याचा पाचवा दिवस. पाचव्या दिवशी वसंत पंचमीचा सण साजरा केला जाणार आहे. आजचा दिवस देवी सरस्वतीला समर्पित आहे. यावेळी चंद्र मीन राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र गुरुपासून दहाव्या घरात असल्याने गजकेसरी योग तयार होणार आहे. या काळात तुम्हाला करिअरमध्ये यश आणि समाजात आदर मिळतो. बुध ग्रह श्रावण नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योगाचा प्रभाव राहील. र्वा भाद्रपद आणि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्राच्या युतीत, परिधी आणि शिव योगासह रवि योगाचाही युती होणार आहे. वसंत पंचमी आणि गजकेसरी राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना आज फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुमच्या कारकिर्दीत नवीन ओळखही मिळेल. वसंत पंचमीच्या दिवशी नवीन सुरुवात करणे फायदेशीर ठरेल. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या कामात प्रगती दिसेल, तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्हाला आनंद आणि समृद्धी मिळेल. मालमत्तेच्या व्यवहारात सहभागी असलेले लोक एखादा करार अंतिम करू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळेल.

Numberlogy: वसंत पंचमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एक महत्त्वाची जबाबदारी देखील मिळू शकते. ही संधी तुमच्या करिअरला मोठी चालना देणारी ठरेल. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कामासाठी किंवा व्यवसायासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. तुमच्या वडिलांच्या सहकार्याचा फायदा होऊ शकतो. तसेच भेटवस्तू देखील तुम्हाला भेटू शकते.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. तुमचे प्रलंबित काम मार्गी लागेल. या काळात अनपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता. परदेशात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात यश मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती कराल. तुमच्या व्यवस्थापन कौशल्यांचाही तुम्हाला फायदा होईल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांचा प्रभाव वाढेल. तुम्हाला उच्च पद देखील मिळू शकेल.

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवून देईल. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यश मिळेल. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायातही नफा दिसून येत आहे. रखडलेले पदोन्नती किंवा एखादा मोठा करार अंतिम होऊ शकतो. तुम्हाला व्यवसायाशी संबंधित सहलीला जावे लागू शकते. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या सुखसोयींमध्ये वाढ होईल. मालमत्तेशी संबंधित चर्चा पुढे जाऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या आईकडून फायदा होऊ शकतो. तुमच्या मामाच्या पाठिंब्याने, तुम्हाला काही प्रयत्नांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कारकिर्दीत प्रभाव वाढेल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्याने तुम्ही पुढे जात राहाल. या काळात तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल आणि समाजात तुमचा प्रभावही वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 23, 2026 | 08:51 AM

Jan 23, 2026 | 08:51 AM
