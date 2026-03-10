Iran-Israel War : केंद्र सरकारकडून दिलासा; LPG चे उत्पादन वाढवण्याचे दिले आदेश, 'सर्वसामान्यांना प्राधान्य द्या...'

नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारतावरही होत आहे. इंधनाचा पुरवठ्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. असे असताना आता केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणाव आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. गॅस पुरवठ्यात घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य द्यावे, असेही म्हटले आहे. जर पश्चिम आशियातील संकट अधिक तीव्र झाले तर ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून आगाऊ तयारी करणे आवश्यक आहे.
In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use. The ministry has prioritised domestic LPG supply to… — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026
पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत आयातीद्वारे आपल्या मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गरजा पूर्ण करतो, ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. म्हणूनच, सरकारने रिफायनरीजना अधिक एलपीजी उत्पादन करण्याचे आणि अतिरिक्त गॅस घरगुती ग्राहकांना वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बुकिंग नियमांतही केला बदल
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर आंतरराष्ट्रीय संकटामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर घरगुती ग्राहकांच्या गरजा प्रथम पूर्ण केल्या जातील. यासाठी, घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमध्ये २५ दिवसांचे अंतर अनिवार्य करण्यात आले आहे. साठवणूक आणि पॅनिक-बुकिंग रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची
भारत पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आणि कच्चे तेल आयात करतो. या पुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग होर्मुझची सामुद्रधुनीतून जातो. हा सागरी मार्ग जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानला जातो. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
