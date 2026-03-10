Iran-Israel War : अमेरिकेला युद्धामुळे दिवसेंदिवस बसतोय ‘असा’ मोठा फटका; संघर्षामुळे थेट…

वॉशिंग्टन : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. जगात कुठेही युद्ध सुरू झाले की, लोक सामान्यतः बॉम्बस्फोट, क्षेपणास्त्र हल्ले आणि सैन्य तैनातीवर लक्ष केंद्रित करतात. परंतु, प्रत्येक युद्धाचा आणखी एक पैलू असतो जो बहुतेकदा कमी दिसून येतो. हा पैलू म्हणजे त्याचा आर्थिक खर्च. इराणशी सुरू असलेल्या संघर्षात अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, अमेरिका सध्या दररोज अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहे. हा खर्च केवळ शस्त्रांपुरता मर्यादित नाही, तर त्यात क्षेपणास्त्रे, विमान ऑपरेशन्स, जहाज तैनाती, संरक्षण प्रणाली आणि नुकसान भरपाईचा समावेश आहे. वॉशिंग्टन-आधारित थिंक टँक, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिका या संघर्षावर दररोज अंदाजे ८९१.४ दशलक्ष खर्च करत आहे.
दरम्यान, हा अंदाज ऑपरेशन एपिक फ्युरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लष्करी कारवाईच्या पहिल्या १०० तासांवर आधारित आहे. या सुरुवातीच्या टप्प्यात एकूण खर्च अंदाजे ३.७ अब्ज डॉलर्स इतका होता. म्हणजेच सरासरी दररोजचा खर्च अंदाजे ८९१ दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. तथापि, काही विश्लेषक आणि अहवालांनुसार, प्रत्यक्ष खर्च आणखी अधिक असू शकतो.
क्षेपणास्त्रांवर अधिक खर्च
या युद्धात शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे हा खर्चाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे ३.१ अब्ज डॉलर्स केवळ युद्धसामग्री बदलण्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. शिवाय, युद्धनौका, लढाऊ विमाने, लष्करी तळ आणि सैन्य तैनात करणे यासह ऑपरेशन्स आयोजित करण्यात मोठा लष्करी खर्च येतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात ऑपरेशनशी संबंधित थेट खर्च अंदाजे १९६ दशलक्ष डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची
भारत पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आणि कच्चे तेल आयात करतो. या पुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग होर्मुझची सामुद्रधुनीतून जातो. हा सागरी मार्ग जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानला जातो. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
हेदेखील वाचा : Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास