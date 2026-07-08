US Airstrikes Iran : होर्मुझ तणाव चिघळला! तीन जहाजांवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य

Hormuz Attacks : होर्मुझमध्ये तणाव वाढला! सलग तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य; कतारच्या जहाजावरील हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले भारतीय
अमेरिकेच्या सेंंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या ८० हून अधिक लष्करी ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत तीव व्यापारी जहाजांवरली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे अमेरिकेने म्हटले.
या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या केशम बेट, बंदर अब्बास, सीरिकवरील अनेक लष्करी लक्ष्यांवर हवाई हल्ले केले आहेत. ज्यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्र, रडार यंत्रणा, हवाई संरक्षण व्यवस्था, कमांड सेंटर तसेच इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या नौदलाच्या बोटींवर हल्ले करण्यात आले.
इराणी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केशम बेट, अब्बास बंदर आणि सीरिक परिसरात हल्ल्यांमुळे मोठे जोरदार स्फोट झाले. काही भागांमध्ये प्रोजेक्टइल कोसळल्याचेही आवाज आले आहेत. सध्या या हल्ल्यात किती जीवित किंवा वित्तहानी झाली याचे तपशील अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
अमेरिकेने लष्करी कारवाईसोबतच इराणच्या तेल निर्यातीसाठी दिलेली विशेष परवानगीही रद्द केली आहे. यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका इराणच्या अर्थव्यस्थेला बसू शकतो.
अमेरिकेच्या या कारवाईनंतर इराणने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे हवाई हल्ले आणि तेल निर्बंध हे शांतता कराराचे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले. तसेच इराणच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. या कारवाईला चोख आणि कडक प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशाराही इराणने दिला आहे.
हा तणाव अशा वेळी वाढला आहे, जेव्हा इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रा सुरु आहे. अशा परिस्थिती केलेल्या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी चिघळू शकते असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
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