Mismatched Season 4: ‘मिसमॅच्ड’चा शेवटचा अध्याय सुरू; चौथ्या आणि अंतिम सीझनच्या शूटिंगदरम्यान ऋषी-डिंपल झाले भावूक

नेटफ्लिक्सवरील लोकप्रिय रोमँटिक ड्रामा मालिका ‘मिसमॅच्ड’ च्या चौथ्या आणि अंतिम सीझनची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अखेर या बहुचर्चित सीझनच्या शूटिंगला सुरुवात झाली असून, अभिनेत्री प्राजक्ता कोळी आणि अभिनेता रोहित सराफ पुन्हा एकदा डिंपल आणि ऋषीच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. नेटफ्लिक्सने सोशल मीडियावर एक खास व्हिडिओ शेअर करत ही घोषणा केली आहे.
इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत नेटफ्लिक्सने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. यासोबतच स्पष्ट करण्यात आले की, चौथा सीझन हा ‘मिसमॅच्ड’चा अंतिम अध्याय असणार आहे. त्यामुळे डिंपल आणि ऋषीच्या प्रेमकथेचा शेवट कसा होणार, याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये वाढली आहे.
नवीन सीझनची कथा तिसऱ्या सीझननंतर पुढे सरकणार आहे. तिसऱ्या भागाच्या शेवटी डिंपल आहुजा आणि ऋषी सिंग शेखावत यांनी करिअरला प्राधान्य देत आपला साखरपुडा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्यांच्या नात्याचा पुढचा प्रवास अंतिम सीझनमध्ये उलगडणार आहे.
संध्या मेनन यांच्या ‘When Dimple Met Rishi’ या नोवेल वर आधारित ‘मिसमॅच्ड’ सिरीजचा पहिला सीझन २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रदर्शित झाला होता. आकर्ष खुराना आणि निपुण धर्माधिकारी दिग्दर्शित या मालिकेने तरुण प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.
चौथ्या सीझनमध्ये प्राजक्ता कोळी आणि रोहित सराफ यांच्यासोबत रणविजय सिंग, विद्या मालवदे, विहान समत, देवयानी शौरी, प्रिया बॅनर्जी, तारुक रैना, मुस्कान जाफरी, आकर्ष खुराना आणि एहसास चन्ना यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. निर्मात्यांच्या मते, अंतिम सीझनमध्ये जुन्या आठवणींसोबत अनेक नवीन वळणे आणि आश्चर्यकारक क्षण प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.
शूटिंगला सुरुवात झाल्यानंतर प्राजक्ता कोळी भावूक झाली. ती म्हणाली, “‘मिसमॅच्ड’च्या अंतिम सीझनसाठी सेटवर परत येणं खूप भावनिक आहे. डिंपल माझ्या प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. तिच्या कथेचा शेवट प्रेक्षकांसमोर मांडण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी खूप कृतज्ञ आहे. आमच्या ‘पग्लू’साठी आम्ही जे काही तयार करत आहोत, ते प्रेक्षकांना दाखवण्यासाठी मी उत्सुक आहे.”
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रोहित सराफनेही या प्रवासाबद्दल भावना व्यक्त करत म्हटले, “‘मिसमॅच्ड’ने मला आयुष्यातील काही सुंदर आठवणी दिल्या आहेत. अंतिम सीझनसाठी पुन्हा या टीमसोबत काम करणं आणि ऋषीच्या भूमिकेत परतणं माझ्यासाठी खूप खास आणि जादुई अनुभव आहे.”
चौथा आणि अंतिम सीझन डिंपल आणि ऋषीच्या प्रेमकथेचा शेवट कसा होणार, याकडे आता चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.
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