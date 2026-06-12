Kundli: कुंडलीतील 6 दोष आर्थिक घडी आणि करिअर आणू शकतात संपुष्टात, सोप्या उपायांचा करा अवलंब

मंगळ दोष
मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि शौर्याचा घटक आहे. जेव्हा कुंडलीत मंगळाची स्थिती चांगली नसते, तेव्हा मंगळ दोष निर्माण होतो आणि तेव्हा त्याचा व्यावसायिक जीवनावर नकारात्मक परिणाम होतो. शिवाय, या दोषामुळे विवाहात विलंब होतो. मंगळ दोषामुळे वैवाहिक जीवनातही अनेक समस्या निर्माण होतात, ज्यामुळे पती-पत्नीमध्ये वारंवार भांडणे होतात.
उपाय: मंगळ दोषापासून मुक्त होण्यासाठी मंगळवारी सुंदरकांडाचे पठण करणे हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे.
मंगळ दोषाचा अशुभ प्रभाव टाळण्यासाठी कोणत्या वस्तूंचे दान करावे?
पितृदोष
पितृदोष हा सर्वात अशुभ दोषांपैकी एक आहे. या दोषाचा परिणाम करिअर आणि व्यवसायाच्या प्रगतीवर होतो. कठोर परिश्रम करूनही, या काळात अनुकूल परिणाम मिळत नाहीत. व्यक्तीला मानसिक त्रासही होतो. संतती होण्यात अडथळे आणि विवाहात अवाजवी विलंब ही देखील या दोषाची लक्षणे आहेत.
उपाय: पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, अमावस्येच्या दिवशी किंवा शनिवारी पूर्वजांचे स्मरण करून पिंपळाच्या झाडाखाली किमान एक मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा.
पितृ दोष कसा होतो, पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्याचे उपाय कोणते?
कालसर्प दोष
कालसर्प दोष हा कुंडलीतील सर्वात सामान्य दोष आहे. या दोषामुळे करिअरमध्ये अचानक खंड पडतो आणि जीवनात अचानक मोठी समस्या निर्माण होते. याशिवाय, या दोषाचा मानसिक स्थितीवरही नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे वेळीच यावर उपाय करावेत.
उपाय: कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी भगवान शिवाची पूजा करणे हा सर्वात सोपा आणि सर्वोत्तम उपाय आहे. या दोषाने ग्रस्त असलेल्यांनी नियमितपणे शिवलिंगाला जलाभिषेक करावा. या उपायासोबत उपवास केल्यास त्याचे फायदे दुप्पट होतात.
गुरु चांडाळ दोष
जेव्हा कुंडलीत राहू आणि गुरु एकत्र येतात, तेव्हा गुरु चांडाळ दोष निर्माण होतो. हा दोष व्यक्तीला सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही प्रगती करण्यापासून रोखतो. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होते. कालसर्प दोषाच्या प्रभावामुळे ते विचारपूर्वक करिअरचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. शिवाय, करिअरमध्ये अचानक मोठे बदल अनेकदा दिसून येतात.
उपाय: गुरु चांडाळ दोषावर मात करण्याचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे भगवान विष्णूला प्रसन्न करणे. यासाठी, दररोज भगवान विष्णूची पूजा करा, त्यांच्या नावाचे स्मरण करा आणि मंत्रांचा जप करा. गुरुवारी उपवास करणे आणि दानधर्म करणे विशेषतः फायदेशीर ठरते.
शनी दोष
शनी दोषाच्या प्रभावामुळे व्यक्तीची प्रगती मंदावते. शनी दोषाने ग्रस्त व्यक्तीवर कामाच्या ठिकाणी कामाचा बोजा असतो. सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही, त्यांना करिअरमध्ये प्रगती साधता येत नाही. शिवाय, त्यांची आर्थिक प्रगती देखील अनियमित असते.
उपाय: शनी दोषावर मात करण्यासाठी, व्यक्तीने भगवान शनीला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शनिदेव चांगल्या चारित्र्याच्या, इतरांना त्रास न देणाऱ्या आणि कष्ट करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रसन्न असतात. याशिवाय, शनिवारी उपवास करावा आणि संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा. या उपायानेही शनिदेव प्रसन्न होतात.
राहू दोष
कुंडलीतील राहू दोष व्यक्तीला १८ वर्षे त्रास देतो. या काळात व्यक्तीला जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागतो. राहू दोषामुळे शारीरिक आणि मानसिक समस्या निर्माण होतात.
उपाय: राहू दोषापासून मुक्ती मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे दुर्गा सप्तशतीचे पठण करणे. नियमितपणे दुर्गा सप्तशतीचे पठण केल्याने राहू दोष शांत होतो. जर संपूर्ण दुर्गा सप्तशतीचे पठण करणे शक्य नसेल, तर दुर्गा चालिसाचे पठण करावे.
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