Vastu Tips: घरातील वास्तूदोष दूर करण्यासाठी या दिशेला ठेवा ब्रह्मकमळ

वर्षातून एकदाच मध्यरात्री उमलणारे आणि पहाटे कोमेजणारे फूल किती खास असेल? ते सुंदर फूल म्हणजे ‘ब्रह्मकमळ’. असे मानले जाते की भगवान ब्रह्मदेव याच कमळावर वास करतात. हे रोप घरात असणे म्हणजे घरात दैवी ऊर्जा असण्यासारखेच आहे. या फुलाला आध्यात्मिक तसेच वास्तुशास्त्रात विशेष महत्त्व आहे. घरात ब्रह्म कमळ योग्य दिशेला ठेवल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते, नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते. त्यामुळेच वास्तु दोष दूर करण्यासाठी या पवित्र फुलाचे स्थान आणि दिशा जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. घरामधील वास्तुदोष दूर करण्यासाठी ब्रम्हकमळ कोणत्या दिशेला लावावेत, जाणून घ्या
ब्रह्मकमळ प्रामुख्याने हिमालयीन प्रदेशात आढळते. पौराणिक कथेनुसार, हे फूल भगवान ब्रह्मदेवाच्या अश्रूंमधून निर्माण झाले आहे. हे फूल भगवान शिव, विष्णू आणि माता नंदा देवी यांना अत्यंत प्रिय आहे. केदारनाथ आणि बद्रीनाथ येथे याचा प्रसाद दिला जातो, यावरून त्याच्या पवित्रतेचा अंदाज येतो.
असे म्हटले जाते की जो कोणी ते पाहतो, त्याची एखादी इच्छा नक्कीच पूर्ण होते. ब्रह्मकमळाचे सर्वात तपशीलवार वर्णन स्कंद पुराणाच्या ‘केदारखंडा’मध्ये आढळते. त्यात हिमालयातील दिव्य वनस्पती आणि फुलांचे वर्णन आहे.
सकारात्मक ऊर्जा: ज्या घरात हे रोप असते, त्या घरातील वातावरण शुद्ध होते आणि ज्ञान व पवित्रता टिकून राहते.
संपत्ती आणि समृद्धी: देवी लक्ष्मी अशा घरात कायमची वास करते. त्याच्या बहरण्यामुळे शुभता येते आणि एकाग्रता वाढते.
ग्रह दोषांवरील उपाय: ज्योतिषशास्त्रानुसार, भावस्थानात ब्रह्मकमळ असण्याने चंद्र आणि शनिचे दोष कमी होतात आणि प्रगतीचा मार्ग मोकळा होतो.
मानसिक शांती: हे फूल चंद्राच्या ऊर्जेशी संबंधित आहे, त्यामुळे ते मनाला शांत करते आणि लोकांना भावनिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान बनवते.
वैश्विक ऊर्जेने परिपूर्ण असलेली ही वनस्पती योग्य ठिकाणी ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
ब्रह्मस्थान: घराच्या मध्यभागी ठेवल्याने कुटुंबात प्रेम आणि सलोखा टिकून राहतो.
ईशान्य: ही देवतांची दिशा आहे. येथे रोपटे ठेवल्याने घरात धन आणि शांती आकर्षित होते.
पूर्व दिशा: नवीन सुरुवात, यश आणि नवीन संधींसाठी हे पूर्व दिशेला देखील ठेवता येते.
देवघर: हे देवघर किंवा ध्यान कक्षाजवळ ठेवल्याने संपूर्ण घरात शुभ ऊर्जा पसरते.
ते नैऋत्य दिशेला कधीही ठेवू नका, नाहीतर कर्ज आणि समस्या वाढू शकतात.
ही वनस्पती थंड पर्वतीय प्रदेशात मूळची आढळते, त्यामुळे थेट सूर्यप्रकाश टाळा. ती कोमेजून जाऊ नये म्हणून थंड, सावलीच्या ठिकाणी ठेवा.
वनस्पतीच्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवा, तिला घाणेरड्या जागी ठेवणे टाळा आणि आवश्यकतेनुसारच पाणी द्या.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ब्रह्मकमळ हे एक पवित्र आणि दुर्मिळ फूल मानले जाते. धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रानुसार याला सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करण्याची क्षमता असल्याचे मानले जाते.
Ans: हे फूल घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवते, नकारात्मकता कमी करते आणि मानसिक शांतता देते, असे मानले जाते.
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार ब्रह्मकमळ ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशेला ठेवणे सर्वात शुभ मानले जाते. ही दिशा देवस्थानासाठी योग्य मानली जाते.