Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Imran Khan Cypher Document Leak 2026 : पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि जागतिक मुत्सद्देगिरीत एका अत्यंत संवेदनशील आणि वादळी प्रकरणाने पुन्हा एकदा तोंड वर काढले आहे. पाकिस्तानचे माजी माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran khan) यांना एप्रिल २०२२ मध्ये अविश्वास ठरावाद्वारे सत्तेवरून बेदखल करण्यात आले होते. “माझे सरकार पाडण्यामागे अमेरिकेचा हात आहे,” असा आरोप इम्रान खान सुरुवातीपासूनच करत आले आहेत. आता याच दाव्याला भक्कम करणारा एक अत्यंत गुप्त आणि अधिकृत दस्तऐवज (Cypher Document) आंतरराष्ट्रीय मीडिया वेबसाइट ‘ड्रॉप साईट’ने लीक केला आहे. या अहवालामुळे वॉशिंग्टनपासून ते इस्लामाबादपर्यंत एकच खळबळ उडाली असून, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लीक झालेला हा दस्तऐवज म्हणजे पाकिस्तानचे अमेरिकेतील तत्कालीन राजदूत आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू (Donald Lu) यांच्यातील थेट संभाषणाची अधिकृत नोंद आहे. हे संभाषण इम्रान खान यांच्याविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव आणण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी झाले होते. या दस्तऐवजात डोनाल्ड लू यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, जर इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव यशस्वी झाला, तर अमेरिकेकडून “सर्व काही माफ केले जाईल” आणि दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्ववत होतील. याचा सरळ अर्थ असा काढला जात आहे की, जोपर्यंत इम्रान खान पंतप्रधानपदावर राहतील, तोपर्यंत अमेरिका पाकिस्तानला धडा शिकवत राहील.
अमेरिका आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध इतके ताणले जाण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे होती. जून २०२१ मध्ये, अमेरिकेची गुप्तचर संघटना ‘सीआयए’चे (CIA) संचालक विल्यम बर्न्स हे अत्यंत गुप्त दौऱ्यावर पाकिस्तानात आले होते. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी घेतल्यानंतर, तेथे लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानात ड्रोन आणि लष्करी तळ हवे होते. मात्र, इम्रान खान यांनी एका आंतरराष्ट्रीय मुलाखतीत स्पष्टपणे “Absolutely Not” (कदापि नाही) असे म्हणत अमेरिकेला लष्करी तळ देण्यास नकार दिला. इतकेच नाही तर, सीआयए प्रमुखांनी भेटीसाठी दिवसभर वाट पाहिली, पण इम्रान खान यांनी राजनैतिक प्रोटोकॉलचे कारण देत त्यांना भेटण्यास नकार दिला. यामुळे बिडेन प्रशासन कमालीचे दुखावले गेले होते.
📃The original copy of Pakistani cypher:- Cable I-0678, the document that triggered the removal of former Pakistan 🇵🇰Prime Minister Imran Khan as per order from USA. Credits: Dropsite pic.twitter.com/d69tCmpZxO — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) May 18, 2026
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ज्या दिवशी रशियाने युक्रेनवर लष्करी आक्रमण केले, अगदी त्याच दिवशी इम्रान खान हे मॉस्कोमध्ये रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेत होते. अमेरिकेने ही भेट रद्द करण्यासाठी पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आणला होता, परंतु इम्रान यांनी अमेरिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) रशियाविरुद्ध आणलेल्या ठरावावर मतदान करतानाही पाकिस्तान तटस्थ राहिला. इम्रान खान यांचे हे स्वतंत्र, स्वाभिमानी आणि रशिया-चीनच्या बाजूने झुकलेले परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी मानसिकतेला सहन झाले नाही, आणि येथूनच त्यांची राजवट संपवण्याच्या कटाची पायाभरणी झाली, असे या लीक अहवालातून स्पष्ट होते.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक खुलासा म्हणजे, इम्रान खान सत्तेत असतानाच पाकिस्तानी लष्कराचे बडे अधिकारी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेच्या थेट आणि गुप्त संपर्कात होते. लष्कराने २०२१ मध्येच वॉशिंग्टनमध्ये एका प्रभावी लॉबिस्टची नियुक्ती केली होती. इम्रान खान यांची हकालपट्टी होताच, पाकिस्तानचे नवीन सरकार तातडीने अमेरिकेच्या दबावाखाली आले. अहवालानुसार, पाकिस्तानने युक्रेन युद्धासाठी गुप्तपणे मोठ्या प्रमाणावर दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. याच लष्करी मदतीच्या बदल्यात अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (IMF) सांगून पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज मंजूर करून दिले. सध्याचे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर हे आता अमेरिकेचे अत्यंत जवळचे मित्र मानले जातात, ज्यांच्या काळात चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे (CPEC) काम कमालीचे मंदावले आहे.