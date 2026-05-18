IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

IIT Kharagpur Scholarship:जेईई मुख्य परीक्षेतील टॉप 2.5 लाख विद्यार्थ्यांनी 17 मे 2026 रोजी आयोजित करण्यात जेईई ॲडव्हान्स्ड (JEE Advanced 2026) परीक्षेत सहभाग नोंदवला होता. या परीक्षेचा मुख्य उद्देश पात्र विद्यार्थ्यांना देशातील टॉप भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (IITs) पदवी (UG) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देणे हा आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे आयआयटीत प्रवेश मिळवणे हे स्वप्न असते, पण अनेक विद्यार्थ्यांसाठी तिथला खर्च ही मोठी चिंता असते. जर तुम्हाला या खर्चाची चिंता कमी करायची असेल तर आयआयटी खरगपूर(IIT Kharagpur) ची स्कॉलरशिप तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. आयआयटी खरगपूरच्या स्कॉलरशिप नियमांमुळे विदयार्थी आपल्या शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात किंवा काही प्रकरणांमध्ये पूर्णपणे मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
आयआयटी खरगपूरची सर्वात प्रमुख आणि महत्त्वाची स्कॉलरशिप म्हणजे ‘गुणवत्ता सोयी साधन स्कॉलरशिप’ ही स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांच्या मार्क्सवर आणि कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर आधारित असते.
ही स्कॉलरशिप केवळ पदवी आणि ड्युअल डिग्रीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. दरवर्षी 25% विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या स्कॉलरशिपची रक्कम संस्थेच्या राज्यपाल समितीद्वारे निश्चित केली जाते.
या स्कॉलरशिपमुळे विद्यार्थ्यांची संपूर्ण किंवा आंशिक (काही प्रमाणात) ट्युशन फी माफ होते. पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत राहण्याची सुविधा मिळते. तसेच ही स्कॉलरशिप सलग 12 महिन्यांसाठी वैध असते.
या स्कॉलरशिपचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’ उत्तीर्ण परीक्षेत किमान 60% गुण मिळवणे गरजेचे असते. जर एखादा विद्यार्थी 60% गुण मिळवूनही या मेरिट निकषात बसत नसेल तर त्याला मर्यादित फी सवलत मिळू शकते, जी सुमारे 10% जागांसाठी मर्यादित असते. मात्र जे विद्यार्थी गुणवत्ता(Merit) आणि उत्पन्न (Income) या दोन्ही निकषांमध्ये उत्तम कामगिरी करतात त्यांना येथे मोफत शिक्षण घेण्याची संधी मिळते.