  • Video Viral Husband Fed Up Of Wife Reels Addiction Performs Pind Daan In Haridwar Viral News In Marathi

पत्नीच्या रील्समुळे वैतागला नवरा; हरिद्वारमध्ये जिवंत पत्नीच केलं पिंडदान, फोटोवर थुंकला अन् घटनेचा Video Viral

Shocking Viral Video : पत्नीच्या रिल्सच्या नादाला कंटाळून पतीने उचललं टोकाचं पाऊलं, थेट हरिद्वार गाठलं आणि जिवंतपणीत त्याने पत्नीचं पिंडदान केलं. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता पत्नीने यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 02:30 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • सोशल मिडियाच्या व्यसनामुळे पती-पत्नीमधील वाद टोकाला पोहोचल्याची घटना समोर आली.
  • पत्नीच्या रिल्स बनवण्याच्या सवयीला कंटाळून पतीने हरिद्वारमध्ये अजब कृती केली.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पत्नीनेही पतीवर गंभीर आरोप करत आपली बाजू मांडली.
सोशल मिडियाचे व्यसन लोकांमध्ये इतके वाढले आहे की, लहान-सहान गोष्टी देखील इथे शूट करुन टाकल्या जातात. लोक व्हायरल होण्यासाठी नाचतात, गातात, स्टंट करतात तर काही धक्कादायक घटनांचे व्हिडिओ देखील इथे शेअर केले जातात. अलिकडेच इंटरनेटवर सोशल मिडियाच्या व्यसनामुळे एका जोडप्याचा संसार मोडल्याची घटना समोर आली आहे. माहितीनुसार, एक पती पत्नीच्या रिल्स बनवण्याच्या सवयीला इतका कंटाळला की त्याने थेट हरिद्वारमध्ये जाऊन तिचे पिंडदान केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यावर पत्नीने आपली प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केली आहे. चला नक्की काय प्रकरण आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ हरिद्वारमधील हर की पौरी येथील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात पती पत्नीचा फोटो आपल्या हातात घेतो. त्याने पत्नीच्या फोटोला हार घातल्याचेही यात दिसते. यानंतर तो त्या फोटावर थुंकतो आणि मग गंगा नदीत फोटोला विसर्जिक करुन टाकतो. पिंडदानाचे सर्व विधी तो पार पाडतो आणि जिवंत पत्नीचे विधिवत पिंडदान करतो. व्हिडिओत तुम्हाला हा सर्व सोहळा दिसून येईल. पतीचा आरोप आहे की, पत्नी नेहमी आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवत असते. वारंवार समजावून सांगूनही तिने ऐकले नाही, तेव्हा त्याने हे पाऊल उचलले. पतीचं नाव अमित अरोरा तर पत्नीचे नाव नेहा अरोरा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान पतीच्या या अजब प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता पत्नीने यावर आपली प्रतिक्रिया देत पतीवर अनेक आरोप केले आहेत. नेहाने म्हटले की, तिच्या पतीने ऑनलाइन पोस्ट केलेला व्हिडिओ हा तिची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. पतीने अश्लिल व्हिडिओ बनवण्याचा जो आरोप तिच्यावर केला त्याला तिने पूर्णपणे फेटाळले आहे. ती सांगते की, तिच्या अकाऊंटवर असा एकही व्हिडिओ नाही. दोघेही एकत्र राहत नसून दोन महिन्यांआधीच ती त्याला सोडून वेगळी राहत आहे. त्याच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया देखील न्यायालयात सुरु असल्याची माहिती नेहाने दिली. तिने सांगितले की, तिचा पती दारूच्या नशेत अनेकदा भांडणे करायचा आणि तिच्याशी गैरवर्तन करायचा. इतका काळ हे सहन केल्यानंतर, तिने आपल्या मुलांच्या चांगल्यासाठी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 12, 2026 | 02:30 PM

May 17, 2026 | 12:55 PM
May 17, 2026 | 12:54 PM
May 17, 2026 | 12:50 PM
May 17, 2026 | 12:49 PM
May 17, 2026 | 12:45 PM
May 17, 2026 | 12:40 PM
May 17, 2026 | 12:32 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
