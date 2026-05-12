पत्नीच्या रील्समुळे वैतागला नवरा; हरिद्वारमध्ये जिवंत पत्नीच केलं पिंडदान, फोटोवर थुंकला अन् घटनेचा Video Viral

लग्नसमारंभ बनला आखाडा! वर-वधूमध्ये लग्नाच्या मंडपात सुरु झाली WWE फाईट, पाहून वऱ्हाडीही हादरली; घटनेचा Video Viral
काय आहे प्रकरण?
व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ हरिद्वारमधील हर की पौरी येथील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात पती पत्नीचा फोटो आपल्या हातात घेतो. त्याने पत्नीच्या फोटोला हार घातल्याचेही यात दिसते. यानंतर तो त्या फोटावर थुंकतो आणि मग गंगा नदीत फोटोला विसर्जिक करुन टाकतो. पिंडदानाचे सर्व विधी तो पार पाडतो आणि जिवंत पत्नीचे विधिवत पिंडदान करतो. व्हिडिओत तुम्हाला हा सर्व सोहळा दिसून येईल. पतीचा आरोप आहे की, पत्नी नेहमी आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवत असते. वारंवार समजावून सांगूनही तिने ऐकले नाही, तेव्हा त्याने हे पाऊल उचलले. पतीचं नाव अमित अरोरा तर पत्नीचे नाव नेहा अरोरा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Husband performs Pind Daan for his wife in the river after failing to stop her from posting sleazy Instagram reels. Declares her ‘dead to him’ and throws her photo frame in. Video shows the full ritual + her dance clips pic.twitter.com/Qz4Ei2YDpN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 9, 2026
दरम्यान पतीच्या या अजब प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता पत्नीने यावर आपली प्रतिक्रिया देत पतीवर अनेक आरोप केले आहेत. नेहाने म्हटले की, तिच्या पतीने ऑनलाइन पोस्ट केलेला व्हिडिओ हा तिची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. पतीने अश्लिल व्हिडिओ बनवण्याचा जो आरोप तिच्यावर केला त्याला तिने पूर्णपणे फेटाळले आहे. ती सांगते की, तिच्या अकाऊंटवर असा एकही व्हिडिओ नाही. दोघेही एकत्र राहत नसून दोन महिन्यांआधीच ती त्याला सोडून वेगळी राहत आहे. त्याच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया देखील न्यायालयात सुरु असल्याची माहिती नेहाने दिली. तिने सांगितले की, तिचा पती दारूच्या नशेत अनेकदा भांडणे करायचा आणि तिच्याशी गैरवर्तन करायचा. इतका काळ हे सहन केल्यानंतर, तिने आपल्या मुलांच्या चांगल्यासाठी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.