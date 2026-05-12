Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • The Cannes Festival Poster Is In Hot Discussion After Alia Bhatts Entry Aishwarya Rai Was Left Out

Aishwarya Rai : Cannesच्या पोस्टरची जोरदार चर्चा; आलिया भट्टच्या एन्ट्रीनंतर ऐश्वर्या रायचा पत्ता कट? नेटकरी म्हणाले…

Aishwarya Rai missing from latest Loreal Paris Cannes video sparks : " कान्स फेस्टीव्हल म्हटलं की भारतीयांच्या डोळ्यासमोर पहिले कोण येत तर ती म्हणजे अभिनेत्री ऐश्वर्या राय. मात्र तिचाच पत्ता कट झाला असल्याचं दिसून आलं.

Updated On: May 12, 2026 | 02:54 PM
Aishwarya Rai : Cannesच्या पोस्टरची जोरदार चर्चा; आलिया भट्टच्या एन्ट्रीनंतर ऐश्वर्या रायचा पत्ता कट? नेटकरी म्हणाले…
Follow Us:
Follow Us:
  • Cannesच्या पोस्टरची जोरदार चर्चा;
  • आलिया भट्टच्या एन्ट्रीनंतर ऐश्वर्या रायचा पत्ता कट? नेटकरी म्हणाले…
Aishwarya Rai missing from latest Loreal Paris Cannes video sparks : ” कान्स फेस्टीव्हल म्हटलं की भारतीयांच्या डोळ्यासमोर पहिले कोण येत असेल तर ती म्हणजे अभिनेत्री ऐश्वर्या राय. याला कारण देखील तसंच आहे. लोरियल पॅरिसची ग्लोबलची – ब्रँड अम्बेसेडर म्हणून ऐश्वर्याची कान्सच्या रेड कार्पेटवर कायमच उपस्थिती असते. त्यामुळे यंदाही या अभिनेत्रीचे चाहते कान्समधील तिच्या उपस्थितीची वाट पाहत असतानाच उलटंच काहीतरी घडलं. झालं असं की, नुकतंच ब्रँडकडून एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला. या व्हिडीओमध्ये मार्जेटीन हॉटेलच्या छतावर ब्रँडशी संबंधीत सर्व -जगभरातील महिलांचे बॅनर लावण्यात आले. यामध्ये आलिया भट्टचा देखील फोटो होता. पण ऐश्वर्या राय कुठेही दिसली नाही.

ब्रँडच्या या निर्णयावर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती केवळ तिच्यामुळे आणि आता या Cannes फेस्टिव्हलला सगळ्या अभिनेत्रीबरोबर तिचा फोटो का नाही असा सवाल करत चाहत्यांनी नाराजी व्य़क्त केली आहे.

बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

लोरिअल ग्लोबलच्य़ा या पोस्टवर कमेंट करत ऐश्वर्याच्या चाहत्यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. एका .युजरने असं म्हटलं की भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती ऐश्वर्य़ामुळेच. जर पोस्टर आलियाचं असू शकतं तर मग ऐश्वर्या का नाही अशा संतप्त प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. या सगळ्या प्रकरणावर ब्रँडकडून कोणतीही प्रतिक्रिया सध्या आलेली नाही.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by L’Oréal Paris Official (@lorealparis)

 

Cannes बाबत सांगायचं तर, कान्सच्या रेडकार्पेटवर ऐश्वर्याला पाहणं हे तिच्या चाहत्यांसाठी कायमच आनंदाची बाब असते. दरवर्षीच्या कान्समधील हटके लुकने ऐश्वर्या कायमच सगळ्याचं लक्ष वेधून घेते. प्रत्येक वेळी हटके लुकमधील तिच्या फोटोंना लाईक आणि कमेंट्सचा पाऊस पडतो. मात्र यंदा हेच चित्र काहीसं वेगळं दिसत आहे. तिचं फोटो पोस्टर नसल्याने चाहत्यांनी कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Anupam Kher : ‘जिथे राजने सिमरनचा हात धरला…’ त्या ऐतिहासिक ठिकाणी पोहोचले अनुपम खेर; महाराष्ट्र सरकारकडे केली खास मागणी

 

 

 

 

 

Web Title: The cannes festival poster is in hot discussion after alia bhatts entry aishwarya rai was left out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी
1

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?
2

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

कोणताही गाजावाजा न करता…, प्रभासच्या साधेपणाने पुन्हा जिंकलं प्रेक्षकांचं मनं, खऱ्या आयुष्यातही ठरला हिरो
3

कोणताही गाजावाजा न करता…, प्रभासच्या साधेपणाने पुन्हा जिंकलं प्रेक्षकांचं मनं, खऱ्या आयुष्यातही ठरला हिरो

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर
4

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

May 14, 2026 | 03:06 PM
एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई

एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई

May 14, 2026 | 03:05 PM
EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

May 14, 2026 | 03:04 PM
NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

May 14, 2026 | 03:01 PM
सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

May 14, 2026 | 03:00 PM
Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

May 14, 2026 | 02:57 PM
Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

May 14, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM