Aishwarya Rai : Cannesच्या पोस्टरची जोरदार चर्चा; आलिया भट्टच्या एन्ट्रीनंतर ऐश्वर्या रायचा पत्ता कट? नेटकरी म्हणाले…

ब्रँडच्या या निर्णयावर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती केवळ तिच्यामुळे आणि आता या Cannes फेस्टिव्हलला सगळ्या अभिनेत्रीबरोबर तिचा फोटो का नाही असा सवाल करत चाहत्यांनी नाराजी व्य़क्त केली आहे.
लोरिअल ग्लोबलच्य़ा या पोस्टवर कमेंट करत ऐश्वर्याच्या चाहत्यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. एका .युजरने असं म्हटलं की भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती ऐश्वर्य़ामुळेच. जर पोस्टर आलियाचं असू शकतं तर मग ऐश्वर्या का नाही अशा संतप्त प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. या सगळ्या प्रकरणावर ब्रँडकडून कोणतीही प्रतिक्रिया सध्या आलेली नाही.
Cannes बाबत सांगायचं तर, कान्सच्या रेडकार्पेटवर ऐश्वर्याला पाहणं हे तिच्या चाहत्यांसाठी कायमच आनंदाची बाब असते. दरवर्षीच्या कान्समधील हटके लुकने ऐश्वर्या कायमच सगळ्याचं लक्ष वेधून घेते. प्रत्येक वेळी हटके लुकमधील तिच्या फोटोंना लाईक आणि कमेंट्सचा पाऊस पडतो. मात्र यंदा हेच चित्र काहीसं वेगळं दिसत आहे. तिचं फोटो पोस्टर नसल्याने चाहत्यांनी कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
