शरीराला मिळेल बर्फासारखा थंडावा! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवा थंडगार गुलाब सरबत, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात बाहेर जाऊन आल्यानंतर सतत तहान लागते. अशावेळी गुलाबाचे सरबत घरीच बनवून प्यावे. यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यासोबतच शरीर हायड्रेट राहते.

उन्हाची तीव्रता प्रचंड वाढली आहे. तापमानात वाढ झाल्यामुळे अंगांची काहिली होत आहे. या दिवसांमध्ये सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील आवश्यक क्षार आणि पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढतो. याशिवाय उष्माघात किंवा हिट स्ट्रोक येण्याची जास्त शक्यता असते. उन्हाळा सुरुवात झाल्यानंतर थंडपेय अतिशय आवडीने प्यायली जातात. फळांचा रस, कोल्ड्रिंक, सोडा इत्यादी पेय अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण वारंवार हानिकारक केमिकलचा वापर करून बनवलेली पेय शरीरासाठी घातक आहेत. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेली थंड पेय पिण्यावर जास्त भर द्यावा. आज आम्ही गुलाबाचे थंडगार सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गुलाबाचे सरबत चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या पेयांचा आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया थंडगार गुलाब सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • गुलाबाच्या पाकळ्या
  • साखर
  • पाणी
  • लिंबाचा रस
  • वेलची पावडर
  • बर्फाचे खडे
  • बीटचा रस
कृती:

  • गुलाबाचे सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गुलाब पाकळ्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या.
  • टोपात एक कप पाणी गरम करून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या घालून मंद आचेवर शिजवून घ्या.
    पाकळ्यांचा रस पाण्यात उतरण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गुलाबाच्या पाकळ्या पांढऱ्या दिसू लागतील.
  • गुलाबाच्या पाकळ्यांचे पाणी थंड करून गाळून घ्या. सुगंधी आणि नैसर्गिक पाणी चवीला अतिशय सुंदर लागते.
  • टोपामध्ये पाणी घालून त्यात साखर घाला आणि विरघळवून पाक तयार करा. तयार केलेल्या पाकात गुलाबाचा रस ओतून मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर वेलीची पावडर आणि रंगासाठी चमचाभर बीटचा रस घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात लिंबाचा रस टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • काचेच्या ग्लासात बर्फाचे खड्डे टाकून तयार केलेले गुलाब सिरप टाकून मिक्स करा. वरून तुमच्या आवडीनुसार थंड केलेले दूध किंवा पाणी घालून मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार गुलाब सरबत.

