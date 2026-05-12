Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

आज ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे विष योग निर्माण होत असून, त्याचा काही राशींवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता ज्योतिषतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.  आरोग्याच्या बाबतीत विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला.

Updated On: May 12, 2026 | 01:06 PM
ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; 'या' राशींची वाढू शकते चिंता!

ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; 'या' राशींची वाढू शकते चिंता!

Follow Us:
Follow Us:

Vish Yog 2026: ग्रहांची हालचाल आणि त्यांच्या युतीचा आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. १२ मे रोजी संध्याकाळी, ग्रहांच्या हालचालींमुळे अनेक राशींच्या जीवनात पुन्हा एकदा व्यत्यय येऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा शनी आणि चंद्र एकाच राशीत युती करतात, तेव्हा त्याला विष योग म्हणतात. हे मानसिक ताण, गोंधळ आणि चिंतेचे कारण मानले जाते. यावेळी, चंद्र मीन राशीत प्रवेश करत असताना, तो तेथे आधीच असलेल्या शनीसोबत युती करेल, ज्यामुळे विष योग सक्रिय होईल. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, त्याचे परिणाम विशेषतः कर्क, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांना जाणवतील.

विष योग कधी तयार होणार?

पंचांगानुसार, १२ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी, चंद्र कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश करेल. शनी आधीच मीन राशीत आहे. त्यामुळे, चंद्र आणि शनीच्या युतीमुळे विष योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र हा मन आणि भावनांचा घटक मानला जातो, तर शनी हा संघर्ष, विलंब आणि कर्मांच्या फळांचा ग्रह मानला जातो. या दोन ग्रहांच्या युतीमुळे अनेकदा मानसिक ताण आणि जीवनातील गुंतागुंत वाढू शकते.

Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

विष योग म्हणजे काय?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, विष योग हा एक आव्हानात्मक योग मानला जातो. असे मानले जाते की, हा योग व्यक्तीच्या मनात नकारात्मक विचार, अस्वस्थता, गोंधळ आणि एकटेपणाची भावना वाढवू शकतो. निर्णय घेण्यातील अडचण, नातेसंबंधांमधील तणाव आणि कामाच्या ठिकाणी अडथळे कधीकधी दिसून येतात. तथापि, त्याचे परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडली आणि ग्रहांच्या स्थितीनुसार बदलतात.

कर्क राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असू शकतो. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यास निराशा वाढू शकते. कुटुंबातील किंवा जवळच्या व्यक्तींशी मतभेद होण्याचीही शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये घाईचे निर्णय घेणे टाळणे उत्तम. या काळात विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

तूळ राशीच्या व्यक्तींमध्ये चिंता वाढू शकते

तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी, विष योग तणाव आणि गोंधळ निर्माण करू शकतो. कार्यालयात कामाचा दबाव वाढू शकतो आणि एकाग्रता साधणे कठीण होऊ शकते. नात्यांमध्ये गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागेल, विशेषतः झोप आणि मानसिक थकवा यांच्याशी संबंधित समस्या त्रासदायक ठरू शकतात.

मीन राशीवर सर्वाधिक परिणाम

हा योग मीन राशीत तयार होत असल्याने, त्याचा मीन राशीवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्याबद्दलची चिंता आणि काळजी वाढू शकते. भावनिक निर्णय हानिकारक ठरू शकतात. जुने वाद किंवा अपूर्ण कामांमुळे तणाव वाढू शकतो. या काळात संयम राखणे आणि घाई टाळणे महत्त्वाचे ठरेल.

विष योगादरम्यान काय करावे?

ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, विष योगाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी भगवान शिवाची पूजा करणे शुभ मानले जाते. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे आणि शिवलिंगाला जल अर्पण करणे फायदेशीर मानले जाते. गरजू लोकांना दान करणे आणि शनिवारी शनी मंत्रांचा जप केल्यानेही दिलासा मिळू शकतो.

याचा परिणाम सर्वांवर होईल का?

ज्योतिष तज्ञांच्या मते, कोणत्याही ग्रहयोगाचा परिणाम व्यक्तीची कुंडली, तिची स्थिती आणि इतर ग्रहांच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे, तो प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारखाच असेल असे नाही. ज्या लोकांच्या कुंडलीत चंद्र आणि शनी आधीच कमजोर स्थितीत आहेत, त्यांना या काळात अधिक सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.

Vastu Tips: फ्रिजवर या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकतात अडचणी, काय सांगते वास्तुशास्त्र

Web Title: Vish yog today zodiac signs may face tension astrology update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajyog : 15 मे रोजी बनणार विशेष राजयोग; ‘या’ राशींना मिळू शकतो प्रचंड आर्थिक लाभ!
1

Rajyog : 15 मे रोजी बनणार विशेष राजयोग; ‘या’ राशींना मिळू शकतो प्रचंड आर्थिक लाभ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM
Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

May 16, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM