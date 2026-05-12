Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

Vish Yog 2026: ग्रहांची हालचाल आणि त्यांच्या युतीचा आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. १२ मे रोजी संध्याकाळी, ग्रहांच्या हालचालींमुळे अनेक राशींच्या जीवनात पुन्हा एकदा व्यत्यय येऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा शनी आणि चंद्र एकाच राशीत युती करतात, तेव्हा त्याला विष योग म्हणतात. हे मानसिक ताण, गोंधळ आणि चिंतेचे कारण मानले जाते. यावेळी, चंद्र मीन राशीत प्रवेश करत असताना, तो तेथे आधीच असलेल्या शनीसोबत युती करेल, ज्यामुळे विष योग सक्रिय होईल. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, त्याचे परिणाम विशेषतः कर्क, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांना जाणवतील.
पंचांगानुसार, १२ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी, चंद्र कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश करेल. शनी आधीच मीन राशीत आहे. त्यामुळे, चंद्र आणि शनीच्या युतीमुळे विष योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र हा मन आणि भावनांचा घटक मानला जातो, तर शनी हा संघर्ष, विलंब आणि कर्मांच्या फळांचा ग्रह मानला जातो. या दोन ग्रहांच्या युतीमुळे अनेकदा मानसिक ताण आणि जीवनातील गुंतागुंत वाढू शकते.
Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी
ज्योतिषशास्त्रानुसार, विष योग हा एक आव्हानात्मक योग मानला जातो. असे मानले जाते की, हा योग व्यक्तीच्या मनात नकारात्मक विचार, अस्वस्थता, गोंधळ आणि एकटेपणाची भावना वाढवू शकतो. निर्णय घेण्यातील अडचण, नातेसंबंधांमधील तणाव आणि कामाच्या ठिकाणी अडथळे कधीकधी दिसून येतात. तथापि, त्याचे परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडली आणि ग्रहांच्या स्थितीनुसार बदलतात.
कर्क राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असू शकतो. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यास निराशा वाढू शकते. कुटुंबातील किंवा जवळच्या व्यक्तींशी मतभेद होण्याचीही शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये घाईचे निर्णय घेणे टाळणे उत्तम. या काळात विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी, विष योग तणाव आणि गोंधळ निर्माण करू शकतो. कार्यालयात कामाचा दबाव वाढू शकतो आणि एकाग्रता साधणे कठीण होऊ शकते. नात्यांमध्ये गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागेल, विशेषतः झोप आणि मानसिक थकवा यांच्याशी संबंधित समस्या त्रासदायक ठरू शकतात.
हा योग मीन राशीत तयार होत असल्याने, त्याचा मीन राशीवर अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्याबद्दलची चिंता आणि काळजी वाढू शकते. भावनिक निर्णय हानिकारक ठरू शकतात. जुने वाद किंवा अपूर्ण कामांमुळे तणाव वाढू शकतो. या काळात संयम राखणे आणि घाई टाळणे महत्त्वाचे ठरेल.
ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, विष योगाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी भगवान शिवाची पूजा करणे शुभ मानले जाते. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे आणि शिवलिंगाला जल अर्पण करणे फायदेशीर मानले जाते. गरजू लोकांना दान करणे आणि शनिवारी शनी मंत्रांचा जप केल्यानेही दिलासा मिळू शकतो.
ज्योतिष तज्ञांच्या मते, कोणत्याही ग्रहयोगाचा परिणाम व्यक्तीची कुंडली, तिची स्थिती आणि इतर ग्रहांच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे, तो प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारखाच असेल असे नाही. ज्या लोकांच्या कुंडलीत चंद्र आणि शनी आधीच कमजोर स्थितीत आहेत, त्यांना या काळात अधिक सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.
Vastu Tips: फ्रिजवर या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकतात अडचणी, काय सांगते वास्तुशास्त्र