US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

US Iran Ceasefire Update : ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या युद्धबंदीवर खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांच्या मते, इराणसोबतची शस्त्रसंधी आता अशक्यच आहे. यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाची चाहूल लागली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 12:43 PM
  • इराणसोबत युद्धविराम अशक्यच – ट्रम्प
  • ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?
US Iran Ceasefire News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) आता टोकाला पोहोचला आहे. ट्रम्प यांनी इराणचा युद्धबंदीचा सुधारित प्रस्ताव फेटाळला असून शस्त्रसंधीबाबात मोठे विधान केले आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणसोबतची शस्त्रसंधी आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. ट्रम्प यांच्या या नकारात्मक विधानामुळे आखाती देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. तसेच परिणामी जागतिक तेल बाजारात गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प?

व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी खळबळजनक विधान केले. त्यांनी इराणसोबतच्या युद्धबंदीची तुलना व्हेंटिलेटवर असलेल्या रुग्णाशी केली. ते म्हणाले, इराणसोबतची युद्धबंदी अशा स्थितीत आहे, जिथे डॉक्टर रुग्णाच्या जगण्याची १% आशा उरल्याचे सांगतात. अशा अवस्था इराणसोबतच्या शस्त्रसंधीची असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

तसेच इराणच्या प्रस्तावावर ट्रम्प यांनी संतापही व्यक्त केला. इराणचा प्रस्ताव केराच्या टोपलीत टाकण्याइतपही योग्य नव्हता आणि मी तो वाचण्याचे कष्टही घेतले नाहीत असे त्यांनी म्हटले.

वादाचे कारण

गेल्या दोन महिन्यापासून इराण (Iran) अमेरिकेत युद्धबंदीवर चर्चा सुरु आहे. मात्र आक्रमक अटींमुळे दोन्ही देश चर्चेच्या एका टेबलावर येऊ शकले नाहीत. काय आहेत या अटी जाणून घेऊयात.

अमेरिकेच्या दोन प्रमुख मागण्या 

  • इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा.
  • तसेच युरेनियम संवर्धन थांबवून उर्वरित अमेरिकेला सोपवावे.
ट्रम्प यांच्या मते, इराणने सुरुवतील या अटी मान्य केल्या होत्या. परंतु इराण शब्दापासून फिरला असून त्यांना कपटी म्हटले आहे.

इराणच्या प्रमुख अटी 

दुसरीकडे इराणने अमेरिकेसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या मागण्या तर्कहीन आणि केवळ त्यांच्या हितसंबंधांच्या असल्याचे म्हटले आहे.

  • भविष्यात इराणवर कधीही अमेरिका-इस्रायलकडून हल्ला होणार नाही याची लेखी हमी
  • होर्मुझ (Hormuz)वर इराणचे नियंत्रण
  • इराण युरेनियम संवर्धन सुरुच ठेवणार आणि शांततापूर्ण अणु प्रकल्पांना पाठिंबा
  • इराणवरील सर्व निर्बंध हटवणे
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील इराणविरोधी प्रस्ताव रद्द करणे
  • युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे
  • पश्चिम आशियाई देशांतील अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावावे
  • हिजबुल्लाह आणि सर्व आघाडींवर लष्करी कारवाया थांबवणे आणि
  • परदेशात गोठवलेली इराणची मालमत्ता परत करणे
या प्रमुख अटी इराणने १० कलमी प्रस्तावात मांडल्या आहे. यानंतर इराण काही अटींवर तडजोड करण्यास तयार होता. मात्र, अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चर्चा करण्यास इराणने नकार दिला. ज्यामुळे हा वाद अधिक पेटत चालला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या युद्धविरामावर नेमका काय दावा केला?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, इराण अमेरिकेतील युद्धविराम सध्या १% शक्यतेवर आहे. इराणचा प्रस्ताव निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा त्यांनी म्हटले.

  • Que: अमेरिका इराणमध्ये नेमका कोणत्या कारणावरुन वाद सुरु आहे?

    Ans: या वादाच्या केंद्रस्थानी इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आहे. इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा आणि युरेनियन साठा अमेरिकेच्या ताब्यात दावा असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मात्र इराणने याला नकार दिला आहे. ज्यामुळे वाद पेटला आहे.

Published On: May 12, 2026 | 12:32 PM

