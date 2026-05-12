US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

US Iran Conflict : अमेरिकेने पुन्हा फेटाळला इराणचा प्रस्ताव; ‘या’ मुद्द्यावरुन चढला ट्रम्प यांचा पारा, महायुद्धाची ठिणगी उडणार?
व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी खळबळजनक विधान केले. त्यांनी इराणसोबतच्या युद्धबंदीची तुलना व्हेंटिलेटवर असलेल्या रुग्णाशी केली. ते म्हणाले, इराणसोबतची युद्धबंदी अशा स्थितीत आहे, जिथे डॉक्टर रुग्णाच्या जगण्याची १% आशा उरल्याचे सांगतात. अशा अवस्था इराणसोबतच्या शस्त्रसंधीची असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
तसेच इराणच्या प्रस्तावावर ट्रम्प यांनी संतापही व्यक्त केला. इराणचा प्रस्ताव केराच्या टोपलीत टाकण्याइतपही योग्य नव्हता आणि मी तो वाचण्याचे कष्टही घेतले नाहीत असे त्यांनी म्हटले.
गेल्या दोन महिन्यापासून इराण (Iran) अमेरिकेत युद्धबंदीवर चर्चा सुरु आहे. मात्र आक्रमक अटींमुळे दोन्ही देश चर्चेच्या एका टेबलावर येऊ शकले नाहीत. काय आहेत या अटी जाणून घेऊयात.
अमेरिकेच्या दोन प्रमुख मागण्या
इराणच्या प्रमुख अटी
दुसरीकडे इराणने अमेरिकेसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या मागण्या तर्कहीन आणि केवळ त्यांच्या हितसंबंधांच्या असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, इराण अमेरिकेतील युद्धविराम सध्या १% शक्यतेवर आहे. इराणचा प्रस्ताव निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा त्यांनी म्हटले.
Ans: या वादाच्या केंद्रस्थानी इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आहे. इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा आणि युरेनियन साठा अमेरिकेच्या ताब्यात दावा असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मात्र इराणने याला नकार दिला आहे. ज्यामुळे वाद पेटला आहे.