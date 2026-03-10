Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chhatrapati Sambhajinagar: कचऱ्याच्या ‘बायोमायनिंग’मध्ये ६७ कोटींची ‘मलई’ साफ? पुन्हा ५८ कोटींच्या नव्या निविदेचा ‘डाव’ उघड

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या बायोमायनिंग प्रकल्पात ६७ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप. जुने काम अपूर्ण असतानाच नव्या ५८ कोटींच्या निधीसाठी प्रशासनाचा खटाटोप.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:58 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: कचऱ्याच्या ‘बायोमायनिंग’मध्ये ६७ कोटींची ‘मलई’ साफ? पुन्हा ५८ कोटींच्या नव्या निविदेचा ‘डाव’ उघड
Follow Us:
Follow Us:

 

  • कचऱ्याच्या ‘बायोमायनिंग’मध्ये ६७ कोटींची ‘मलई’ साफ?
  • पुन्हा ५८ कोटींच्या नव्या निविदेचा ‘डाव’ उघड
छत्रपती संभाजीनगर: कचरा अन् त्याच्या दुर्गंधीने अनेक जण नाक मुरडत लांबून जाणे पसंत करतात. माञ याच कचऱ्यातून ‘मलई’ काढून खाण्याचा ‘प्रताप’ महापालिका प्रशासनाने केल्याचे उघड झाले आहे. मांजरीला वाटते आपल्याला दूध पितांना कोणी पाहत नाही? असे समजून ती यथेच्छ ताव मारते. तसाच ताव महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ६७ कोटीं खर्च केल्याचे दाखवत दुधासकट ‘मलाई’ ही साफ करण्याचे काम केले आहे. प्रत्यक्षात कचरा तसाच राहून बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण झालीच नाही. कचऱ्यावर ६७ कोटी खर्च केल्यानंतर नव्याने ५८ कोटी रुपयांचा बायोमागनिंग प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नव्याने शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला असून पुन्हा एकदा ‘मलई’ खाण्याचा ‘डाव’ मांडला असल्याचे समोर आले आहे.

नारेगाव कचरा डेपोतील साठलेल्या कचर्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प सल्लागार संस्था (पीएमसी) नियुक्त केली होती. त्यासोबतच मनपातील वरिष्ठ व तज्ज्ञ अभियंत्यांनीही डेपोमधील कचऱ्यांचे मोजमाप करून अहवाल सादर केला होता. या सर्वेक्षणानुसार नारेगाव येथे सुमारे १२ लाख मेट्रिक टन कचरा असल्याचा अंदाज नोंदविण्यात आला होता. सुरुवातीला करण्यात आलेल्या कचर्याच्या सर्वेक्षणात तफावत असल्याचे स्पष्ट होत असून या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कचरा हाताळणीबाबत काही त्रुटी समोर आल्या होत्या. निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाल्याने कंत्राटदाराला नोटीसही बजावण्यात आली होती. त्यानंतर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू झाली. कंत्राटदाराने सुमारे आठ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्याचा दावा केला असला तरी त्याबाबतची अधिकृत माहिती महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. पावसाळ्याच्या काळात प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.

दरम्यान, नारेगाव डेपोमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक कचरा साचलेला असल्याचे पुढे लक्षात आले. तसेच चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसरातही साचलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने ५८ कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र सुरुवातीचे सर्वेक्षण चुकीचे ठरल्याचं दिसून येत असताना त्याबाबत कोणावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

महापालिकेचे जीएनआय कंपनीला काम

या अंदाजाच्या आधारे बायोमायनिंगसाठी सुमारे ६९ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने काही घटक कमी करून ६७ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून जीएनआय कंपनीला काम दिले.

बायोमायनिंग कचऱ्याचा तपशील अजून अस्पष्ट

नारेगाव, चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे नेमक्या किती मेट्रिक टन कबर्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यात आली याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदाराच्या दाव्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा प्रक्रिया झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याची आकडेवारी किवा अहवाल उपलब्ध नसल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रक्रिया प्रकल्प असूनही साचण्याचे कारण काय?

शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चिकलताणा, पड़ेगाव आणि हसूल येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्यास दररोज मोठ्या प्रमाणात कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रकल्पांमध्ये किती प्रक्रिया होते याची माहिती जाहीर केली जात नसल्याने दिसत आहे.

इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar municipal corporation garbage scam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा
1

मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट
3

इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही
4

छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Mar 10, 2026 | 04:03 PM
‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

Mar 10, 2026 | 04:01 PM
West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

Mar 10, 2026 | 03:59 PM
Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM