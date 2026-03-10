Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला आणि…

काय घडलं नेमकं?
रविवारी सायंकाळी उशिरा पुस्तके दाखवण्याचे कारण सांगून या शिक्षकाने घरात घुसून १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. पीडित मुलगी जेव्हा फाटलेल्या कपड्यांसह रडत घराबाहेर आली, तेव्हा तिच्या कुटुंबियांना धक्काच बसला. आरोपी शिक्षक घरातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असतानाच गावकरी आणि कुटुंबीयांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तुरुंगात धाडले आहे.
यापूर्वीही गैरवर्तन केल्याचे आरोप
आरोपी शिक्षकाची ओळख प्राथमिक शाळेतील शिक्षक घनश्याम गोस्वामी अशी पटली आहे. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वीही या शिक्षकावर शाळेतील विद्यार्थिनीची छेड काढल्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या मध्यस्थीमुळे तो अनेकदा वाचला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शिक्षकाने चौथ्यांदा ही चूक केली आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप आणि तणावाचे वातावरण आहे.
शिक्षणाधिकारी काय म्हणाले?
पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता ब्लॉक शिक्षण अधिकारी मो.अतहर हुसेन यांनी सांगितले की, हे प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले असून संबंधित शाळेकडून या शिक्षकाबाबत खुलासा मागवून विभागाला अहवाल सादर केला जाईल.
बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ट्यूशन शिक्षकाने लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी पोलिसात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. आरोपी फरार असून पोलीस आरोपीचा कसून शोध घेत आहेत. ही घटना बिहारची राजधानी पाटणा येथील आहे.
