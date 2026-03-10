Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Bihar Crime Teacher Sexually Assaults Minor Student Lures Victim Under The Pretext Of Showing Booksand Then

Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला आणि…

बिहार येथे एका शिक्षकाने पुस्तक दाखवण्याच्या बहाण्याने 14 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या घरी जाऊन तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उघड झाली. ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:53 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • बिहारमधील Begusarai येथे शिक्षकाकडून 14 वर्षीय विद्यार्थिनीवर अत्याचाराचा प्रयत्न.
  • पुस्तक दाखवण्याच्या बहाण्याने घरात शिरून जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न.
  • गावकऱ्यांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले; गुन्हा दाखल.
बिहार: बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी त्या शिक्षकाला अटक केली आहे. ही घटना बिहारमधील बेगुसराय येथील ही घटना आहे.

काय घडलं नेमकं?

रविवारी सायंकाळी उशिरा पुस्तके दाखवण्याचे कारण सांगून या शिक्षकाने घरात घुसून १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. पीडित मुलगी जेव्हा फाटलेल्या कपड्यांसह रडत घराबाहेर आली, तेव्हा तिच्या कुटुंबियांना धक्काच बसला. आरोपी शिक्षक घरातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असतानाच गावकरी आणि कुटुंबीयांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तुरुंगात धाडले आहे.

Porsche Car Accident प्रकरणातील विशाल अग्रवालला दिलासा? सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

यापूर्वीही गैरवर्तन केल्याचे आरोप

आरोपी शिक्षकाची ओळख प्राथमिक शाळेतील शिक्षक घनश्याम गोस्वामी अशी पटली आहे. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वीही या शिक्षकावर शाळेतील विद्यार्थिनीची छेड काढल्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या मध्यस्थीमुळे तो अनेकदा वाचला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शिक्षकाने चौथ्यांदा ही चूक केली आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप आणि तणावाचे वातावरण आहे.

शिक्षणाधिकारी काय म्हणाले?

पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता ब्लॉक शिक्षण अधिकारी मो.अतहर हुसेन यांनी सांगितले की, हे प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले असून संबंधित शाळेकडून या शिक्षकाबाबत खुलासा मागवून विभागाला अहवाल सादर केला जाईल.

संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ट्यूशन शिक्षकाने लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी पोलिसात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. आरोपी फरार असून पोलीस आरोपीचा कसून शोध घेत आहेत. ही घटना बिहारची राजधानी पाटणा येथील आहे.

Crime News: व्यावसायिकाला विश्वास संपादन केला अन् पिकअप ट्रक थेट…

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारमधील बेगुसराई येथे ही घटना घडली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: प्राथमिक शाळेतील शिक्षक घनश्याम गोस्वामी असे आरोपीचे नाव आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Bihar crime teacher sexually assaults minor student lures victim under the pretext of showing booksand then

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Baramati Accident: बारामतीत भीषण अपघात! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको
1

Baramati Accident: बारामतीत भीषण अपघात! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! पतीचा खून करून ‘हार्ट अटॅक’चा बनाव; 20 दिवसांत प्रियकराशी लग्न, पोलिसांनी उघड केला कट
2

Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! पतीचा खून करून ‘हार्ट अटॅक’चा बनाव; 20 दिवसांत प्रियकराशी लग्न, पोलिसांनी उघड केला कट

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या
3

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Pune Crime: फेसबुकवर प्रेम, लिव्ह-इन, नंतर मंदिरात लग्न; अखेर पत्नीनेच पतीवर केला जीवघेणा हल्ला; कारण काय?
4

Pune Crime: फेसबुकवर प्रेम, लिव्ह-इन, नंतर मंदिरात लग्न; अखेर पत्नीनेच पतीवर केला जीवघेणा हल्ला; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला आणि…

Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला आणि…

Mar 10, 2026 | 02:53 PM
गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral

गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral

Mar 10, 2026 | 02:52 PM
26 KM चा मायलेज, 360 डिग्री कॅमेरा आणि किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी!14 लाख घरांची पसंती ठरली ‘ही’ कार

26 KM चा मायलेज, 360 डिग्री कॅमेरा आणि किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी!14 लाख घरांची पसंती ठरली ‘ही’ कार

Mar 10, 2026 | 02:52 PM
WI W vs AUS W : वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, कर्णधाराचे होणार टीममध्ये पुनरागमन

WI W vs AUS W : वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, कर्णधाराचे होणार टीममध्ये पुनरागमन

Mar 10, 2026 | 02:47 PM
रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

Mar 10, 2026 | 02:37 PM
Chanakya Niti : लोकं तुमचा टिशू पेपरसारखे वापर करतात का? चाणक्य नीती सांगते हे ६ संकेत!

Chanakya Niti : लोकं तुमचा टिशू पेपरसारखे वापर करतात का? चाणक्य नीती सांगते हे ६ संकेत!

Mar 10, 2026 | 02:34 PM
Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?

Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 10, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM