June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या

हिंदू धर्मात शुभ मुहूर्तावर कोणतीही नवीन वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. विशेषतः वाहन खरेदी करताना, ते वाहन सुख, सुरक्षितता आणि समृद्धी घेऊन यावे यासाठी शुभ तारीख, नक्षत्र आणि वर्षातील दिवसाचा विचार केला जातो. मात्र अधिक महिना सुरू आहे. या महिन्याची समाप्ती 15 जून रोजी होणार आहे. अधिक महिना संपल्यानंतर विवाह, वाहन खरेदी, गृहप्रवेश, नामकरण यांसारखे शुभ कार्यक्रम करता येऊ शकतात.
हिंदू पंचांग आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, कोणतेही नवीन कार्य शुभ मुहूर्तावर सुरू करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. परिणामी, जूनमध्ये अनेक विशेष शुभ क्षण उदयास येत आहेत, जे आनंद, समृद्धी, सुदैव आणि यश घेऊन येतील असे मानले जाते.
नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करणे हा प्रत्येकासाठी एक आनंदाचा क्षण असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुभ मुहूर्तावर वाहन खरेदी केल्याने सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित होतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. जूनमध्ये वाहन खरेदीसाठी चार विशिष्ट तारखा शुभ मानल्या जातात.
बुधवार, 17 जून रोजी पुनर्वसु आणि पुष्य नक्षत्र
सोमवार, 22 जून रोजी हस्त नक्षत्र
बुधवार, 24 जून रोजी चित्रा आणि स्वाती नक्षत्र
गुरुवार, 25 जून रोजी स्वाती नक्षत्र
विवाह हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्कारांपैकी एक मानला जातो. योग्य विवाह मुहूर्तामुळे वैवाहिक जीवनात प्रेम, सामंजस्य आणि स्थिरता येते, असे मानले जाते. जूनमध्ये अनेक शुभ विवाह योग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे हा महिना विवाहासाठी अनुकूल ठरत आहे.
21 जून – उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
22 जून – हस्त नक्षत्र
23 जून – हस्त नक्षत्र
24 जून – स्वाती नक्षत्र
25 जून – स्वाती नक्षत्र
26 जून – अनुराधा नक्षत्र
27 जून – अनुराधा नक्षत्र
29 जून – मूल नक्षत्र
नवीन घरात प्रवेश करणे हा प्रत्येक कुटुंबासाठी एक भावनिक आणि आनंदाचा क्षण असतो. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर नवीन घरात प्रवेश केल्याने सुख, शांती आणि समृद्धी लाभते.24 जून 2026 – चित्रा नक्षत्र
26 जून अनुराधा नक्षत्र
27 जून अनुराधा नक्षत्ऱ
मुलाचा नामकरण सोहळा हा कुटुंबातील सर्वात पवित्र प्रसंगांपैकी एक असतो. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर केलेल्या नामकरण सोहळ्याचा मुलाच्या भविष्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. जूनमध्ये अनेक शुभ योग तयार होत असून, नामकरण सोहळा पार पाडण्यासाठी हा काळ लाभदायक आहे. शुभ नक्षत्रांच्या सान्निध्यात हा सोहळा पार पाडल्याने मुलाच्या जीवनात सुख, आरोग्य आणि यशाचा आशीर्वाद लाभतो.
2 जून उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
6 जून हस्त नक्षत्र
10 जून चित्रा नक्षत्र
14 जून अनुराधा नक्षत्र
17 जून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र
21 जून रेवती नक्षत्र
25 जून रोहिणी नक्षत्र
29 जून मघा नक्षत्र
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शुभ मुहूर्त म्हणजे एखादे कार्य सुरू करण्यासाठी ग्रह-नक्षत्रांची अनुकूल स्थिती असलेला काळ. या वेळी केलेली कामे अधिक यशस्वी आणि मंगलकारी मानली जातात.
Ans: काही दिवस अनेक शुभ कार्यांसाठी अनुकूल असू शकतात. मात्र प्रत्येक कार्यासाठी वेगळे मुहूर्त निकष असतात, त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
Ans: वैदिक परंपरेनुसार काही विशिष्ट महिने आणि तिथी गृहप्रवेशासाठी अधिक शुभ मानल्या जातात. त्यासाठी पंचांगातील मुहूर्त पाहणे आवश्यक असते.