Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Are The Auspicious Times For Griha Pravesh Marriage And Vehicle Purchase In June

June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

जून महिन्यामध्ये विवाह, गृहप्रवेश, नामकरण आणि वाहन खरेदीसाठी अनेक शुभ मुहूर्त आहेत. पंचांगानुसार या मुहूर्तावर केलेले विधी सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक परिणाम देतात, असा विश्वास आहे. जून महिन्यातील शुभ मुहूर्त कोणते आहेत जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त
  • जून महिन्यातील मुहूर्ताची यादी
 

हिंदू धर्मात शुभ मुहूर्तावर कोणतीही नवीन वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. विशेषतः वाहन खरेदी करताना, ते वाहन सुख, सुरक्षितता आणि समृद्धी घेऊन यावे यासाठी शुभ तारीख, नक्षत्र आणि वर्षातील दिवसाचा विचार केला जातो. मात्र अधिक महिना सुरू आहे. या महिन्याची समाप्ती 15 जून रोजी होणार आहे. अधिक महिना संपल्यानंतर विवाह, वाहन खरेदी, गृहप्रवेश, नामकरण यांसारखे शुभ कार्यक्रम करता येऊ शकतात.

हिंदू पंचांग आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, कोणतेही नवीन कार्य शुभ मुहूर्तावर सुरू करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. परिणामी, जूनमध्ये अनेक विशेष शुभ क्षण उदयास येत आहेत, जे आनंद, समृद्धी, सुदैव आणि यश घेऊन येतील असे मानले जाते.

वाहन खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त

नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करणे हा प्रत्येकासाठी एक आनंदाचा क्षण असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुभ मुहूर्तावर वाहन खरेदी केल्याने सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित होतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. जूनमध्ये वाहन खरेदीसाठी चार विशिष्ट तारखा शुभ मानल्या जातात.

बुधवार, 17 जून रोजी पुनर्वसु आणि पुष्य नक्षत्र

सोमवार, 22 जून रोजी हस्त नक्षत्र

बुधवार, 24 जून रोजी चित्रा आणि स्वाती नक्षत्र

गुरुवार, 25 जून रोजी स्वाती नक्षत्र

June Festival List 2026: जून महिन्यात वटपौर्णिमा आणि निर्जला एकादशी कधी आहे जाणून घ्या सण उत्सवांची यादी

विवाह मुहूर्त

विवाह हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्कारांपैकी एक मानला जातो. योग्य विवाह मुहूर्तामुळे वैवाहिक जीवनात प्रेम, सामंजस्य आणि स्थिरता येते, असे मानले जाते. जूनमध्ये अनेक शुभ विवाह योग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे हा महिना विवाहासाठी अनुकूल ठरत आहे.

21 जून – उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र

22 जून – हस्त नक्षत्र

23 जून – हस्त नक्षत्र

24 जून – स्वाती नक्षत्र

25 जून – स्वाती नक्षत्र

26 जून – अनुराधा नक्षत्र

27 जून – अनुराधा नक्षत्र

29 जून – मूल नक्षत्र

गृहप्रवेशासाठी मुहूर्त

नवीन घरात प्रवेश करणे हा प्रत्येक कुटुंबासाठी एक भावनिक आणि आनंदाचा क्षण असतो. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर नवीन घरात प्रवेश केल्याने सुख, शांती आणि समृद्धी लाभते.

नवीन घरात प्रवेश करणे हा प्रत्येक कुटुंबासाठी एक भावनिक आणि आनंदाचा क्षण असतो. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर नवीन घरात प्रवेश केल्याने सुख, शांती आणि समृद्धी लाभते.24 जून 2026 – चित्रा नक्षत्र

26 जून अनुराधा नक्षत्र

27 जून अनुराधा नक्षत्ऱ

June Monthly Horoscope: सर्व राशींच्या लोकांसाठी जून महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

नामकरण सोहळ्यासाठी मुहूर्त

मुलाचा नामकरण सोहळा हा कुटुंबातील सर्वात पवित्र प्रसंगांपैकी एक असतो. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर केलेल्या नामकरण सोहळ्याचा मुलाच्या भविष्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. जूनमध्ये अनेक शुभ योग तयार होत असून, नामकरण सोहळा पार पाडण्यासाठी हा काळ लाभदायक आहे. शुभ नक्षत्रांच्या सान्निध्यात हा सोहळा पार पाडल्याने मुलाच्या जीवनात सुख, आरोग्य आणि यशाचा आशीर्वाद लाभतो.

2 जून उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र

6 जून हस्त नक्षत्र

10 जून चित्रा नक्षत्र

14 जून अनुराधा नक्षत्र

17 जून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र

21 जून रेवती नक्षत्र

25 जून रोहिणी नक्षत्र

29 जून मघा नक्षत्र

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुभ मुहूर्त म्हणजे काय?

    Ans: शुभ मुहूर्त म्हणजे एखादे कार्य सुरू करण्यासाठी ग्रह-नक्षत्रांची अनुकूल स्थिती असलेला काळ. या वेळी केलेली कामे अधिक यशस्वी आणि मंगलकारी मानली जातात.

  • Que: विवाह, गृहप्रवेश आणि वाहन खरेदीसाठी एकच मुहूर्त वापरता येतो का?

    Ans: काही दिवस अनेक शुभ कार्यांसाठी अनुकूल असू शकतात. मात्र प्रत्येक कार्यासाठी वेगळे मुहूर्त निकष असतात, त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

  • Que: गृहप्रवेशासाठी कोणते महिने अधिक शुभ मानले जातात?

    Ans: वैदिक परंपरेनुसार काही विशिष्ट महिने आणि तिथी गृहप्रवेशासाठी अधिक शुभ मानल्या जातात. त्यासाठी पंचांगातील मुहूर्त पाहणे आवश्यक असते.

Web Title: What are the auspicious times for griha pravesh marriage and vehicle purchase in june

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा
1

१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा

शिवलीलामृत तिसरा अध्यायाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या कोणत्या दिवशी करावे पारायण
2

शिवलीलामृत तिसरा अध्यायाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या कोणत्या दिवशी करावे पारायण

June Monthly Horoscope: सर्व राशींच्या लोकांसाठी जून महिना कसा राहील ते जाणून घ्या
3

June Monthly Horoscope: सर्व राशींच्या लोकांसाठी जून महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ
4

Dream Meaning: स्वप्नात साप दिसणे, चावणे किंवा पाठलाग करताना दिसण्याचा नेमका काय आहे अर्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

Jun 01, 2026 | 03:40 PM
June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या

June Shubh Muhurat: जून महिन्यात गृहप्रवेश, विवाह आणि वाहन खरेदीसाठी काय आहे मुहूर्त, जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 03:40 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
देहविक्री करणाऱ्या महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘त्या’ ७० वर्षे जुन्या कायद्याची केली मोठी व्याख्या

देहविक्री करणाऱ्या महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘त्या’ ७० वर्षे जुन्या कायद्याची केली मोठी व्याख्या

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
पुणे विधानपरिषद उमेदवारीवरून मोठा गोंधळ, विक्रम काकडेंना मिळाली उमेदवारी तर सुनील टिंगरेंची बंडखोरी

पुणे विधानपरिषद उमेदवारीवरून मोठा गोंधळ, विक्रम काकडेंना मिळाली उमेदवारी तर सुनील टिंगरेंची बंडखोरी

Jun 01, 2026 | 03:35 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM