देहविक्री करणाऱ्या महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘त्या’ ७० वर्षे जुन्या कायद्याची केली मोठी व्याख्या

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:39 PM IST
सारांश

सर्वोच्च न्यायालयाने देहव्यापाराशी संबंधित ७० वर्षे जुन्या ITPA कायद्याची ऐतिहासिक व्याख्या केली आहे. वैयक्तिक उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करणाऱ्या महिलेच्या घराला कुंटणखाना मानता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

देहविक्री करणाऱ्या महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय (Photo Credit - X)

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशातील देहव्यापाराशी (Sex Work) संबंधित सुमारे ७० वर्षे जुन्या कायद्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक व्याख्या केली आहे. शीर्ष न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जर एखादी महिला केवळ स्वतःच्या उपजीविकेसाठी किंवा उदरनिर्वाहासाठी वैयक्तिक पातळीवर देहविक्री करत असेल, तर तिच्या निवासस्थानाला कायद्यानुसार ‘ब्रोथल’ म्हणजेच कुंटणखाना किंवा कोठा मानले जाऊ शकत नाही. जर त्या ठिकाणी इतर कोणतीही दुसरी सेक्स वर्कर किंवा कोणताही मध्यस्थ  सामील नसेल, तर पोलीस केवळ या आधारावर त्या परिसरावर किंवा महिलेवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू शकत नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ‘इम्मोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ (ITPA), १९५६ चे सूक्ष्म विश्लेषण आणि सखोल अभ्यास केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सुमारे २९८ पानांच्या या ऐतिहासिक निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या कायद्याचा मुख्य उद्देश देहव्यापार पूर्णपणे संपुष्टात आणणे किंवा त्याला सरसकट गुन्हेगारी ठरवणे हा नाही; तर याचे व्यावसायिकीकरण रोखणे आणि संघटित स्वरूपात चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर मानवी तस्करीच्या धंद्यांवर कायदेशीर लगाम लावणे हा आहे.”

सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहकांना आकर्षित करणे हाच अपवाद

अदालतीने या कायद्यातील कलम ७ आणि ८ चा दाखला देत स्पष्ट केले की, उघड्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा धार्मिक स्थळे आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला ग्राहकांना आकर्षित करणे, रिझवणे किंवा देहव्यापाराचे जाहीर प्रदर्शन करणे हाच या कायद्यांतर्गत अपवाद आणि दखलपात्र गुन्हा ठरतो. कारण अशा कृत्यांमुळे सार्वजनिक शालीनता आणि सामाजिक नैतिकतेला बाधा पोहोचते. मात्र, आपल्या खाजगी जागेत स्वतःच्या मर्जीने जीवन जगण्यासाठी असा व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला हा कायदा थेट गुन्हेगार ठरवू शकत नाही.

स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना जबरदस्तीने ‘रेस्क्यू’ करू नका

सुप्रीम कोर्टाने पीडित सुरक्षा योजनेअंतर्गत मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) आणि पोलीस प्रशासनाला अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा एखाद्या संशयास्पद ठिकाणावर पोलीस छापा मारतात, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक महिलेला गुन्हेगार किंवा पीडित म्हणून वागणूक दिली जाऊ नये. मॅजिस्ट्रेट यांनी प्राथमिक चौकशीत सर्वात आधी हे निश्चित करावे की, ती महिला प्रौढ आहे का आणि ती स्वतःच्या मर्जीने हे काम करत आहे का?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या प्रौढ महिला स्वेच्छेने या व्यवसायात आहेत, त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने ‘रेस्क्यू’ (मुक्त) करून प्रदीर्घ काळासाठी सुधारगृहात किंवा शेल्टर होममध्ये बंदिस्त ठेवता येणार नाही. राज्याला पुनर्वसनाच्या सुविधा देण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु शासन कोणत्याही नागरिकावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध या गोष्टी लादू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

Published On: Jun 01, 2026 | 03:39 PM

