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Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:37 PM IST
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सारांश

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त उत्तर कोरेगाव तालुका पत्रकार संघाने तरडगाव येथे वारकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे वाटप करत सेवाभावी परंपरा जपली. पत्रकार संघाच्या या समाजाभिमुख उपक्रमात पदाधिकारी, सदस्य तसेच स्थानिक मान्यवरांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

'माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा'; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

'माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा'; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

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विस्तार
  • उत्तर कोरेगाव तालुका पत्रकार संघाची समाजाभिमुख वाटचाल
  • माऊलींच्या पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांची तहान भागवून जपली मानवतेची परंपरा
  • उत्तर कोरेगाव पत्रकार संघाच्या उपक्रमाचे कौतुक
कोरेगाव : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्यादरम्यान लाखो वारकरी भक्तिभावाने पंढरीच्या वाटेने मार्गक्रमण करत असताना, त्यांच्या सेवेसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे सरसावत आहेत. याच सेवाभावी परंपरेचा वारसा जपत उत्तर कोरेगाव तालुका पत्रकार संघाने यंदाही वारकऱ्यांसाठी तरडगाव येथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकी अधोरेखित केली.

पालखी मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमात पत्रकार संघाच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी स्वतः उपस्थित राहून वारकऱ्यांना थंडगार पिण्याचे पाणी वाटप केले. कडक उन्हात आणि प्रदीर्घ प्रवासामुळे थकलेल्या वारकऱ्यांनी या सेवाकार्याचे मनापासून स्वागत केले. “माऊलींची सेवा हीच खरी ईश्वरसेवा” या भावनेतून पत्रकार संघाच्या सदस्यांनी हा उपक्रम राबविल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

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उत्तर कोरेगाव तालुका पत्रकार संघ गेल्या अनेक वर्षांपासून पत्रकारितेबरोबरच सामाजिक क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य करत आहे. विविध सामाजिक उपक्रम, जनजागृती मोहीम, रक्तदान शिबिरे तसेच आपत्तीच्या काळात मदतीचा हात देण्याची परंपरा संघाने कायम ठेवली आहे. पालखी सोहळ्यातील हा उपक्रम देखील त्याच समाजाभिमुख वाटचालीचा एक भाग मानला जात आहे.

या उपक्रमामुळे वारकरी संप्रदायातील सेवाभाव आणि पत्रकारितेतील सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला. समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणत मानवतेचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. यावेळी पत्रकार संघाचे सर्व पदाधिकारी, रेणुका कंस्ट्रक्शन वाठार स्टेशनचे युवा उद्योजक धनाजी मोहिते, शिवसेना शिंदे गटाचे उप तालुका प्रमुख चंद्रकांत पवार, विकास मतकर, यांनी पत्रकारांच्या या आदर्श उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला.

२५ ते २८ जुलै: पंढरपुरात मुक्काम (आषाढी एकादशी सोहळा २५ जुलै). नंतर परतीचा प्रवास.
रिंगण सोहळ्यांचे वेळापत्रक रिंगण हे वारीतील सर्वात भावपूर्ण आणि ऐतिहासिक सोहळे आहेत. वारकरी आणि सेवेकरी यात सहभागी होतात.
पहिले उभे रिंगण – १६ जुलै २०२६ (चांदोबाचा लिंब, तरडगाव जवळ)
पहिले गोल रिंगण -२० जुलै २०२६ (पुरंदवडे, माळशिरस)
दुसरे गोल रिंगण – २१ जुलै २०२६ (खुडूस/खडूस फाटा, वेळापूर)
तिसरे गोल रिंगण – २२ जुलै २०२६ (ठाकुरबुवाची समाधी, भंडीशेगाव)
दुसरे उभे रिंगण -२३ जुलै २०२६ (बाजीरावची विहीर, वाखरी)
तिसरे उभे रिंगण – २४ जुलै २०२६ (इसबावी/पंढरपूर प्रवेशादरम्यान, दुपारी)

काही ठिकाणी अतिरिक्त छोटे रिंगण किंवा पारंपरिक सोहळे होऊ शकतात. वेळापत्रकात छोटे बदल होण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Uttar koregaon taluka patrakar sangh water distribution service for warkaris tardgaon palkhi sohala

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Published On: Jul 17, 2026 | 12:37 PM

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