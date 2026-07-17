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NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:34 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 topper : या वर्षीची परीक्षा विशेष परिस्थितीत पार पडली. काही वादांमुळे पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आणि २१ जून रोजी देशभरात परीक्षा आयोजित करण्यात आली. भारतातील शेकडो शहरांसह परदेशातील काही केंद्रांवरही परीक्षा पार पडली. या परीक्षेमध्ये पंजाबचा आर्यन गुप्ताने देशात पहिला क्रमांक पटकवला आहे.

Punjab's Aryan Gupta Neet Exam Result (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Punjab's Aryan Gupta Neet Exam Result (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार

वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी यंदाची नीट यूजी २०२६ परीक्षा अनेक कारणांनी चर्चेत राहिली. या परीक्षेच्या पुनर्परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंजाबमधील लुधियानाचा आर्यन गुप्ता देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याने ७२० पैकी तब्बल ७१५ गुण मिळवत देशातील सर्वोच्च क्रमांक मिळवला. हरियाणातील पांशुल बन्सल यानेही तितकेच गुण मिळवले असून दोघांनी संयुक्तपणे पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

पंजाबचा आर्यन गु्प्ता आणि हरियाणतील पांशुल बन्सल देशात पहिले…
वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी यंदाची युजी 2026 परीक्षा पेपरफुटीमुळे तसेच अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिली. या परीक्षेच्या पुनर्परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंजाबमधील लुधीयानाचा आर्यन गुप्ता देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याने 720 पैंकी तब्बल 715 गुण मिळवत देशात पहिला येण्याचा मान मिळवला आहे. दरम्यान हरियाणतील पांशुल बन्सल यानेही तितकेच गुण मिळून आर्यन आणि पांशूल दोघांनी संयुक्तपणे पाहिला क्रमांक पटकवला आहे.

आर्यनचे माता- पिता वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत…
निकाल जाहीर होताच आर्यनच्या कुटुंबामध्ये आनंद पसरला. त्याचे माता-पिता दोघेही वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असल्याने घरात शिक्षणाला नेहमीच पाहिले प्राधान्य मिळाले. मात्र आर्यचे यावर काही वेगळेचं म्हणणे आहे, आर्यन म्हणतो की, कुटुंबाची पार्श्वभूमी पुरेशी नसते, त्यासाठी स्वत:ची मेहनत आणि सातत्य तितकेच महत्त्वाचे असते. आर्यनने आपल्या यशामागील कठोर परीक्षमाबाबत त्याने त्याचे वेळापत्रक उघड केले. तो जवळजवळ 16-17 तास अभ्यास करत होता. काही दिवस तर अभ्यासाच्या मागे धावत असताना तो त्यांची झोप पूर्णपणे विसरुन गेला. वेळेचे नियोजन अगदी उत्तमरित्या त्याने आखले होते. वेळेचे नियोजन, नियमित सराव आणि प्रत्येक विषयावर सखोल लक्ष यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढत गेला. त्याच्या मते, यश मिळवण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नसतो. रोजचा प्रामाणिक प्रयत्नच मोठे यश मिळवून देतो.

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आर्यनला कर्करोग तज्ज्ञ बनण्याचे स्वुप्न…
आर्यनचे स्वप्न केवळ डॉक्टर होण्यापुरते मर्यादित नाही. त्याला भविष्यात कर्करोगावर उपचार करणारा तज्ज्ञ डॉक्टर बनायचे आहे. लहानपणापासूनच त्याने हे ध्येय ठरवले होते. समाजासाठी काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा आणि गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना मदत करण्याची भावना यामुळे त्याने हा मार्ग निवडला आहे. पुढे प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पूर्ण करून विशेष शिक्षण घेण्याचा त्याचा मानस आहे. यंदाच्या नीट यूजी पुनर्परीक्षेत देशभरातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. निकालानुसार सुमारे ११.२१ लाख विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी १३८ विद्यार्थ्यांनी ६९० पेक्षा अधिक गुण मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यामुळे यंदाची स्पर्धा अत्यंत कठीण असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

२१ जून रोजी देशभरात परीक्षा घेण्यात आली..
या वर्षीची परीक्षा विशेष परिस्थितीत पार पडली. काही वादांमुळे पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आणि २१ जून रोजी देशभरात परीक्षा आयोजित करण्यात आली. भारतातील शेकडो शहरांसह परदेशातील काही केंद्रांवरही परीक्षा पार पडली. हजारो परीक्षा केंद्रांवर काटेकोर व्यवस्थेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. लाखो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत आपले भविष्य आजमावले. आर्यनच्या यशातून अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळू शकते. मोठे ध्येय ठेवले तर त्यासाठी लागणारी मेहनतही तितकीच मोठी असावी लागते, हे त्याने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. सतत अभ्यास करणे, चुका सुधारत राहणे आणि आत्मविश्वास टिकवून ठेवणे या तीन गोष्टींवर त्याने विशेष भर दिला.

NEET UG 2026 Result Out : 11.21 लाख विद्यार्थी पास, स्कोरकार्ड …

परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेकडे लागले आहे. लवकरच समुपदेशन सुरू होणार असून गुणांच्या आधारे विविध सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून पुढील प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एकंदरीत पाहता, नीट यूजी २०२६ च्या निकालाने अनेक विद्यार्थ्यांची स्वप्ने साकार झाली आहेत. त्यामध्ये आर्यन गुप्ताचे नाव विशेष ठरले आहे. कठोर परिश्रम, शिस्तबद्ध अभ्यास आणि स्पष्ट ध्येय यांच्या बळावर त्याने देशात अव्वल स्थान मिळवत इतर विद्यार्थ्यांसमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे.

Web Title: Neet ug 2026 results declared punjabs aryan gupta and haryanas panshul bansal rank first in the country

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Published On: Jul 17, 2026 | 12:33 PM

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