अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते म्हणून त्यांनी २००८ मध्ये निवडणूक लढवली. आणि आजच्या दिवशी बराक ओबामा अमेरिकेचे 44 वे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 

Updated On: Jan 20, 2026 | 11:34 AM
Barack Obama officially assumed office as the 44th President of the United States.

बराक ओबामा यांनी पहिल्यांदा स्वीकारला अमेरिकेचे 44 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कारभार स्वीकारला (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होणारी व्यक्ती ही नेहमी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत राहणारी व्यक्ती असते. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या बराक ओबामा यांची फक्त चर्चा नाही तर त्यांनी सर्वांच्या मनात हक्काचे घर निर्माण केले. (Dinvishesh) बराक ओबामा अमेरिकेचे ४४वे राष्ट्राध्यक्ष होते, ज्यांनी जानेवारी २००९ ते जानेवारी २०१7 पर्यंत दोन कार्यकाळ पूर्ण केले आणि ते अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते म्हणून त्यांनी २००८ मध्ये निवडणूक लढवली. आणि आजच्या दिवशी बराक ओबामा अमेरिकेचे 44 वे राष्ट्राध्यक्ष झाले.

20 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1841: युनायटेड किंग्डमने हाँगकाँगचा ताबा घेतला.
  • 1937: फ्रँकलिन डेलानो रुझवेल्ट यांनी अमेरिकेचे 32 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर 20 जानेवारी रोजीच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्याची परंपरा लागू झाली.
  • 1944: दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटिश रॉयल एअर फोर्सने बर्लिन शहरावर 2,300 टन बॉम्ब टाकले.
  • 1957: पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आशियातील पहिला अणुभट्टी देशाला समर्पित केला आणि अणुऊर्जा प्रतिष्ठान (आता भाभा अणु संशोधन केंद्र म्हणून ओळखले जाते) स्थापन करण्यात आले.
  • 1963: चीन आणि नेपाळमध्ये सीमा करार झाला.
  • 1969: क्रॅब नेब्युलामध्ये पल्सरचे प्रथम निरीक्षण.
  • 1998: संगीत क्षेत्रातील नोबेल समजला जाणारा पोलार संगीत पुरस्कार विख्यात सतारवादक पं. रविशंकर यांना जाहीर.
  • 1999: गिरीश कर्नाड यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर.
  • 2009: बराक ओबामा अमेरिकेचे 44 वे राष्ट्राध्यक्ष झाले, ते अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बनले.
  • 2017: डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे 45 वे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
  • 2021: जो बायडेन अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
हे देखील वाचा : अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

20 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1775: ‘आंद्रे-मरी अॅम्पियर’ – फ्रेंच भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 जून 1836)
  • 1861: ‘काशीबाई गोविंदराव कानिटकर’ – मराठीमधील पहिल्या स्त्री कथा-कादंबतीकार, निबंधकार आणि सुधारक यांचा जन्म.
  • 1889: ‘मसुरकर महाराज’ – महान देशभक्त आणि तपस्वी यांचा जन्म.
  • 1926: ‘विटाली व्होरोत्निकोव्ह’ – रशिया देशाचे 27वे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 फेब्रुवारी 2012)
  • 1930: ‘बझ आल्ड्रिन’ – चंद्रावर उतरणारे दुसरे अमेरिकन अंतराळवीर यांचा जन्म.
  • 1940: ‘कृष्णम राजू’ – भारतीय अभिनेते आणि खासदार यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 सप्टेंबर 2022)
  • 1940: ‘मांडे सिदिबे’ – माली देशाचे पंतप्रधान, मालियन अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 ऑगस्ट 2009)
  • 1945: ‘अजित कुमार डोवाल’ – भारताचे पाचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचा जन्म.
  • 1960: ‘आपा शेर्पा’ – 19 वेळा माऊंट एव्हरेस्टवर यशस्वी चढाई करणारे नेपाळी गिर्यारोहक यांचा जन्म.
  • 1994: ‘अक्षर राजेशभाई पटेल’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
  • 1745: ‘चार्ल्स सातवा’ – पवित्र रोमन सम्राट यांचे निधन (जन्म: 6 ऑगस्ट 1697)
  • 1891: ‘डेविड कालाकौ’ – आहवाईचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 16 नोव्हेंबर 1836)
  • 1901: झेनोब ग्राम’ – बेल्जियन अभियंते, ग्राम यंत्राचे संशोधक यांचे निधन (जन्म: 4 एप्रिल 1826)
  • 1936: ‘जॉर्ज पाचवा’ – युनायटेड किंगडमचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 3 जून 1865)
  • 1951: ‘अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर’ – समाजसेवक यांचे निधन. (जन्म: 29 नोव्हेंबर 1869)
  • 1980: ‘कस्तुरभाई लालभाई’ – दानशूर व राष्ट्रवादी विचारसरणीचे उद्योगपती, पद्मभूषण यांचे निधन. (जन्म: 19 डिसेंबर 1894)
  • 1988: ‘खान अब्दुल गफार खान’ – स्वातंत्र्यसैनिक आणि पश्तून नेते यांचे निधन. (जन्म: 3 जून 1890)
  • 1993: ‘आँड्रे हेपबर्न’ – अँग्लो-डच अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 4 मे 1929)
  • 2005: ‘पेर बोरटें’ – नॉर्वे देशाचे 18वे पंतप्रधान यांचे निधन (जन्म: 3 एप्रिल 1913)

Published On: Jan 20, 2026 | 11:34 AM

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले
अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास
मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा
ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

