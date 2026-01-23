Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

Netaji Subhash Chandra Bose : दुसरे महायुद्ध सुरु असताना सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेना याची स्थापना केली. इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानसोबत मिळून रणनीती तयार केली.

Updated On: Jan 23, 2026 | 10:57 AM
birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose founded the Azad Hind Sena 23 January

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रेसर नेते म्हणून सुभाषचंद्र बोस ओळखले जातात. सुभाष बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी, १८९७ रोजी ओरिसातील एका मोठ्या बंगाली कुटुंबात झाला होता. भारतीय नागरी सेवा परीक्षा देण्यासाठी त्यांना इंग्लंडला पाठवण्यात आले. मात्र यानंतर त्यांनी भारतामध्ये येऊन राष्ट्रवादाचा वसा हाती घेतला. दुसरे महायुद्ध सुरु असताना सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेना याची स्थापना केली. इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानसोबत मिळून रणनीती तयार केली. त्यांच्या कार्यामुळे सुभाषचंद्र बोस यांना लोकांनी नेताजी ही उपाधी दिली. त्याचबरोबर ‘जय हिंद’ चा नारा देऊन सुभाषचंद्र बोस यांनी ‘तूम मुझें खून दो मैं तुम्हे आझादी दूंगा’ असे आवाहन त्यांनी भारतीयांना केले. (Dinvishesh)

23 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1565: विजयनगर साम्राज्याचा अंत.
  • 1708: छत्रपती शाहू महाराजांनी राज्याभिषेक करवून घेतला. त्याच दिवशी सातारा ही राज्याची नवी राजधानी जाहीर केली गेली.
  • 1849: डॉ. एलिझाबेथ ब्लॅकवेल या वैद्यकशास्त्रात पदवीधर झालेल्या पहिल्या महिला ठरल्या.
  • 1943: दुसरे महायुद्ध – ब्रिटिश सैन्याने लिबियाची राजधानी त्रिपोली ताब्यात घेतली.
  • 1950: नेसेटने जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याचा ठराव केला.
  • 1968: शीतयुद्ध – उत्तर कोरियाने अमेरिकन युद्धनौका यू.एस.एस. पुएब्लो ताब्यात घेतली.
  • 1973: अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी व्हिएतनामशी शांतता कराराची घोषणा केली.
  • 1997: मॅडेलीन अल्ब्राइट अमेरिकेच्या पहिल्या महिला परराष्ट्र मंत्री बनल्या.
  • 1998: नेटस्केपने मोझिलाची घोषणा केली, ज्याचा उद्देश कम्युनिकेटर कोड ओपन सोर्स म्हणून रिलीज करणे होता.
हे देखील वाचा : निवडणूक न लढवताही त्यांनी दिल्लीचे तख्त हलवले; बाळ ठाकरेंचे ‘असे’ रहस्य ज्यामुळे सरकारही होते हादरले

23 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1814: ‘सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम’ – भारतातील पुरातत्त्व संशोधनाची मुहूर्तमेढ करणारे ब्रिटिश अधिकारी यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 नोव्हेंबर 1893)
  • 1876: ‘ओटो डायल्स’ – नोबेल पुरस्कार, जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.(मृत्यू : 7 मार्च 1954)
  • 1894: ‘ज्योतिर्मयी देवी’ – भारतीय लेखक यांचा जन्म.(मृत्यू : 17 नोव्हेंबर 1988)
  • 1897: ‘नेताजी सुभाषचंद्र बोस’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 ऑगस्ट 1945 – फोर्मोसा, तैवान)
  • 1898: ‘पं. शंकरराव व्यासगायक’ – व संगीतशिक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 डिसेंबर 1956)
  • 1907: ‘हिदेकी युकावा’ – नोबेल पुरस्कार, जपानी भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 सप्टेंबर 1981)
  • 1918: ‘गर्ट्रूड बी. एलियन’ – नोबेल पुरस्कार, अमेरिकन बायोकेमिस्ट आणि औषधशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.(मृत्यू : 21 फेब्रुवारी 1999)
  • 1920: ‘वॉल्टर फ्रेडरिक मॉरिसन’ – फ्रिसबीचे संशोधक, अमेरिकन व्यावसायीक यांचा जन्म.(मृत्यू : 9 फेब्रुवारी 2010)
  • 1920: ‘श्रीपाद रघुनाथ जोशी’ – व्यासंगी लेखक यांचा जन्म.
  • 1926: ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 नोव्हेंबर 2012)
  • 1929: ‘जॉन पोलानी’ – नोबेल पुरस्कार, जर्मन-कॅनेडियन रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1930: ‘डेरेक वॉलकॉट’ – नोबेल पुरस्कार, सेंट लुसियन कवी आणि नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 मार्च 2017)
  • 1934: ‘बरुण सेनगुप्ता’ – बंगाली पत्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 जून 2008)
  • 1934: ‘सर विल्यम हार्डी’ – ब्रिटिश जीवरसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 एप्रिल 1864)
  • 1946: ‘अर्नोल्डो अलेमननिका’ – राग्वा देशाचे अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1947: ‘मेगावती सुकार्नोपुत्री’ – इंडोनेशियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1964: ‘भरत जगदेव’ – गयाना देशाचे 7वे अध्यक्ष यांचा जन्म.
हे देखील वाचा :  माझा काका.. माझं बालपण…; दैनिक ‘सामना’तून राज ठाकरेंनी जागवल्या बाळासाहेबांच्या आठवणी

23 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1664: ‘शहाजी राजे भोसले’ – यांचे निधन. (जन्म: 18 मार्च 1594)
  • 1806: ‘विल्यम पिट द यंगर’ -युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान – (जन्म: 28 मे 1759)
  • 1919: ‘राम गणेश गडकरी’ – नाटककार, कवी व विनोदी लेखक यांचे निधन. (जन्म: 26 मे 1885)
  • 1959: ‘विठ्ठल नारायण चंदावरकर’ – शिक्षणतज्ञ आणि कायदेपंडित यांचे निधन.
  • 1989: ‘साल्वादोर दाली’ – स्पॅनिश चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 11 मे 1904)
  • 1991: ‘पद्मराजन’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: 23 मे 1925)
  • 1999: ‘जय प्रित्झकर’ – हयात कॉर्पोरेशनचे सह-संस्थापक, अमेरिकन उद्योगपती यांचे निधन. (जन्म: 26 ऑगस्ट 1922)
  • 2010: ‘पं. दिनकर कैकिणी’ – शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म: 2 ऑक्टोबर 1927)
  • 2012: ‘बिंगहॅम रे’ – ऑक्टोबर फिल्म्सचे संस्थापक, अमेरिकन उद्योगपती यांचे निधन. (जन्म: 1 ऑक्टोबर 1954)

Web Title: Birth anniversary of netaji subhas chandra bose founded the azad hind sena 23 january

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 10:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास
1

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास
2

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले
3

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास
4

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

Jan 23, 2026 | 10:55 AM
Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

Jan 23, 2026 | 10:54 AM
Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

Jan 23, 2026 | 10:48 AM
Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

Jan 23, 2026 | 10:41 AM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

Jan 23, 2026 | 10:32 AM
IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर

IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर

Jan 23, 2026 | 10:30 AM
श्रद्धा की अंधश्रद्धा? गंगेत देवासाठी दूध ओतलं, पण भुकेल्या मुली मात्र उपाशीच… दृष्ये पाहून युजर्सचा संताप अनावर; Video Viral

श्रद्धा की अंधश्रद्धा? गंगेत देवासाठी दूध ओतलं, पण भुकेल्या मुली मात्र उपाशीच… दृष्ये पाहून युजर्सचा संताप अनावर; Video Viral

Jan 23, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM