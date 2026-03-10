मुद्रांक विक्रेत्यांनी वकिलांच्या मागणीकडे फिरवली पाठ; नागरिकांमधून नाराजीचा सूर

मानवत : वकील संघाच्या वतीने सह दुय्यम निबंधक यांना निवेदन देऊनही मुद्रांक विक्रेत्यांनी वकिलांच्या मागणीकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता, पक्षकारांची गैरसोय होत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. (Court News) मानवत तालुका वकील संघाच्या वतीने मागणी करूनही मुद्रांक विक्रेत्यांनी सामान्य जनतेच्या या मागणीकडे पाठ फिरवल्यामूळे नागरिकातून नाराजीचा सुर उमटत आहे. (Nanded News)
मानवत हे तालुक्याचे ठिकाण असल्यामूळे तालुक्यातील विविध प्रश्न मांडण्यासाठी व सोडविण्यासाठी शासकीय इमारतीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या परिसरात न्यायालय, निबंधक कार्यालय, तहसील, पंचायत समिती ही कार्यालये आहेत.
शेकडो नागरिक, शेतकरी आपल्या कामासाठी या परिसरात असलेल्या शासकीय कार्यालयात येतात तसेच सह
मुद्रांक विक्रेत्यांची वकिलांच्या मागणीकडे फिरवली पाठ
मुद्रांक विक्री नियमित करण्याची मागणी
मानवत शहरातील मुद्रांक विक्रेत्यामध्ये राजेंद्र नारायणा पवार, गौरीशंकर तूळराराम राठोड, ज्ञानेश्वर आसाराम भूजबळ, शांताबाई संजय भोगावकर यांचा समावेश आहे. मानवत तालूका वकील संघाच्या वतीने मागणी करूनही मुद्रांक विक्रेत्यांनी सामान्य जनतेच्या या मागणीकडे पाठ फिरवल्यामूळे नागरिकातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रशासनाने खबरदारी घेऊन वकील संघाच्या मागणीकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
मानवत येथे मुद्रांक विक्रेत्यांचा अभाव; नागरिकांची गैरसोय, बॉडसाठी करावी लागते भटकंती
संपूर्ण मानवत तालुक्यातील तसेच संबंधित जनता पक्षकार हे नेहमी त्यांची कामे करण्यासाठी या ठिकाणी येतात. तसेच याच परीसराजवळ नोटरी वकिलांची कार्यालये देखील आहेत. सर्वसामान्य जनतेला, पक्षकारांना नेहमी दुय्यम निबंधक अधिकारी, सह दुय्यम निबंधक मानवत यांच्या कार्यालयामध्ये दररोज शेतीसंबंधी कामे करण्यासाठी येतात. पण मानवत येथील मुद्रांक विक्रेते यांना तहसील कार्यालय व दुय्यम निबंधक कार्यालय परिसरामध्ये बसून मुद्रांक विक्री करणे भाग असून सुध्दा हे मुद्रांक विक्रेते या परिसरात न बसता शासकीय ईमारतीपासून एक किलोमिटर लांब असलेल्या शहरातील काही वेगवेगळ्या भागात आपली मुद्रांक विक्रीची दुकाने थाटून बसले असल्यामुळे त्याचा मुद्रांक पेपरची (बॉड पेपरची) अत्यंत आवश्यकता भासते. परंतु मानवत येथील एकही मुद्रांक विक्रेता या परिसरामध्ये नियमितरीत्या मुद्रांक विक्री करण्यासाठी येथे बसण्यास तयार नाही.
नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मानवत वकील संघाच्या वतीने विनंतीवजा तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला आहे.
मानवत तालुक्यातील सर्व सामान्य जनता तसेच पक्षकार यांची गैरसोय होऊ नये त्यामुळे सर्व सामान्य जनतेला, पक्षकारांना मानवत येथे फार दूरपर्यंत मुद्रांक खरेदीसाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचा विनाकारण अमूल्य वेळ वाया जाऊन पिळवणूक होत आहे. म्हणून शासनाने न्यायालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, उप कोषागार कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय तसेच सह दुय्यम निबंधक कार्यालय ही सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुरु केली आहेत.
