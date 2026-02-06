Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : संगीत विश्वातील गाणकोकिळा लता मंगेशकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 06 फेब्रुवारीचा इतिहास

तब्बल चार दशके पार्श्वसंगीतामध्ये आपली मोहर उमटवणाऱ्या भारतरत्न लता मंगेशकर यांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनामध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 10:40 AM
playback singer Bharat Ratna Lata Mangeshkar death anniversary 6th February Dinvishesh

पार्श्वगायिका भारतरत्न लता मंगेशकर यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

‘मेरी आवाज ही मेरी पहचान है’ या गाण्याच्या पक्ती ज्यांच्या आयुष्याला तंतोतंत लागू होतात त्या म्हणजे लता मंगेशकर. आपल्या मंत्रमुग्ध स्वरांनी त्यांनी अनेक पिढ्यांना संगीताची गोडी लावली. चार दशकांहून अधिक काळ गायन करुन लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) यांनी गायनाला वेगळ्या उंचीवर नेले. १९४० च्या दशकात त्यांनी पार्श्वगायनात स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यानंतर त्यांनी हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिळ, तेलगू, उर्दू अशा 30 भाषांमध्ये 25 हजार गाणी त्यांनी गायली. लता मंगेशकर यांची आज पुण्यतिथी. आज त्या आपल्यामध्ये नसल्या तरी त्यांचे गाण आजही जीवंत आहे. (Dinvishesh)

06 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1685: जेम्स (दुसरा) इंग्लंडचा राजा झाला.
  • 1918: 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ब्रिटिश महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. 1928 मध्ये ते 21 करण्यात आले.
  • 1942: दुसरे महायुद्ध – इंग्लंडने थायलंडविरुद्ध युद्ध घोषित केले.
  • 1952: वडील जॉर्ज सहावा यांच्या निधनानंतर एलिझाबेथ द्वितीय युनायटेड किंग्डम आणि तिच्या इतर राज्ये आणि प्रदेशांची राणी आणि राष्ट्रकुलची प्रमुख झाली.
  • 1959: जॅक किल्बी यांनी इंटिग्रेटेड सर्किटसाठी पहिला पेटंट घेतला.
  • 1968: फ्रांसमध्ये ग्रेनोबल येथे दहावे हिवाळी ऑलिंपिक खेळ सुरू.
  • 2006: स्टीफन हार्पर कॅनडाचे पंतप्रधान बनले.
  • 2018: स्पेसएक्सच्या फाल्कन हेवी या अतिजड प्रक्षेपण यानाने पहिले उड्डाण केले.
हे देखील वाचा : End FGM : बापरे! अंगावर काटा आणणारी प्रथा; पाहा काय आहे ‘महिला जननेंद्रियांबद्दलची विकृती’ आणि का आवश्यक आहे त्याविरुद्ध लढा

06 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1665: ‘ऍनी’ – ग्रेट ब्रिटनच्या राणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 ऑगस्ट 1714)
  • 1911: ‘रोनाल्ड रेगन’ – अभिनेते आणि अमेरिकेचे 40 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 जून 2004)
  • 1915: ‘रामचंद्र नारायण द्विवेदी’ – राष्ट्रकवी यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 डिसेंबर 1998)
  • 1945: ‘बॉब मार्ली’ – जमैकन संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 मे 1981)
  • 1952: ‘डॉ. रिक चार्ल्सवर्थ’ – ऑस्ट्रेलियन हॉकीपटू, हॉकी प्रशिक्षक, क्रिकेटपटू आणि राजकारणी यांचा जन्म.
  • 1983: ‘श्रीशांत’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म
हे देखील वाचा : अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

06 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1804: ‘जोसेफ प्रिस्टले’ – इंग्लिश रसायनशास्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 13 मार्च 1733)
  • 1899: ‘लिओ वॉन कॅप्रीव्ही’ – जर्मनी देशाचे चांसलर यांचे निधन. (जन्म: 24 फेब्रुवारी 1831)
  • 1931: ‘मोतीलाल गंगाधर नेहरू’ – भारतीय स्वातंत्र्यसेनानी, स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य, कायदेपंडित यांचे निधन. (जन्म: 6 मे 1861)
  • 1939: ‘सर सयाजीराव गायकवाड (तिसरे)’ – बडोद्याचे महाराज यांचे निधन.(जन्म: 10 मार्च 1863)
  • 1952: ‘जॉर्ज (सहावा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 14 डिसेंबर 1895)
  • 1976: ‘ऋत्विक घटक’ – चित्रपट निर्माते आणि पटकथालेखक यांचे निधन. (जन्म: 4 नोव्हेंबर 1925)
  • 1993: ‘आर्थर अ‍ॅश’ – अमेरिकन टेनिस खेळाडू यांचे निधन. (जन्म: 10 जुलै 1943)
  • 2002: ‘मॅक्स पेरुत्झ’- ऑस्ट्रियन-इंग्रजी जीवशास्त्रज्ञ आणि शैक्षणिक – नोबेल पारितोषिक – यांचे निधन. (जन्म: 19 मे 1914)
  • 2022: ‘लता मंगेशकर’ – भारतरत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राष्ट्रीय चित्रपट, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, भारतीय जगप्रसिद्ध पार्श्वगायिका यांचे निधन.(जन्म: 28 सप्टेंबर 1929)
  • 2023: ‘बी. के. एस. वर्मा’ – भारतीय चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 5 सप्टेंबर 1948)

Published On: Feb 06, 2026 | 10:40 AM

