Dinvishesh : संगीत विश्वातील गाणकोकिळा लता मंगेशकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 06 फेब्रुवारीचा इतिहास

‘मेरी आवाज ही मेरी पहचान है’ या गाण्याच्या पक्ती ज्यांच्या आयुष्याला तंतोतंत लागू होतात त्या म्हणजे लता मंगेशकर. आपल्या मंत्रमुग्ध स्वरांनी त्यांनी अनेक पिढ्यांना संगीताची गोडी लावली. चार दशकांहून अधिक काळ गायन करुन लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) यांनी गायनाला वेगळ्या उंचीवर नेले. १९४० च्या दशकात त्यांनी पार्श्वगायनात स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यानंतर त्यांनी हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिळ, तेलगू, उर्दू अशा 30 भाषांमध्ये 25 हजार गाणी त्यांनी गायली. लता मंगेशकर यांची आज पुण्यतिथी. आज त्या आपल्यामध्ये नसल्या तरी त्यांचे गाण आजही जीवंत आहे. (Dinvishesh)
