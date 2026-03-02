Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rajyasabha Election : बिहारमध्ये राज्यसभा निवडणुकीवरुन रंगले राजकारण; तेजस्वी यादवांना खासदारकीची संधी मिळणार?

बिहारमधील पाच राज्यसभेच्या जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत एनडीएला चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर विरोधकांनी एकत्रित आघाडी स्थापन केली तर ते आणखी एक जागा जिंकू शकतात.

Updated On: Mar 02, 2026 | 05:30 PM
Politics in Bihar over Rajya Sabha elections for fifth seat political news

बिहारमध्ये राज्यसभा निवडणुकीवरुन पाचव्या जागेसाठी राजकारण रंगले (फोटो - सोशल मीडिया)

Rajyasabha Election 2026 : बिहार : विविध राज्यांमध्ये आता राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. महाराष्ट्रसह बिहारमध्ये देखील पाच जागांवर राजकारणाला उधाण आले आहे. बिहारमध्ये एकूण पाच तर महाराष्ट्र एकूण दहा जागांसाठी राज्यसभा निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केल्यापासून राजकीय समीकरणे दिसून येत आहे. बिहारमध्ये पाच जागांवर कोणाला संधी मिळणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. बिहारमध्ये नुकत्याच निवडणूका देखील पार पडल्या आहेत. त्यामुळे कोणाला संधी मिळणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यामध्ये सर्वात आघाडीवर तेजस्वी यादव यांचे नाव चर्चेत आहे.

बिहारमधील पाच राज्यसभेच्या जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत एनडीएला चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर विरोधकांनी एकत्रित आघाडी स्थापन केली तर ते आणखी एक जागा जिंकू शकतात. राष्ट्रीय जनता दलाने (आरजेडी) पाचव्या जागेसाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी एनडीए पाचही जागा जिंकेल असा दावा करून ही स्पर्धा रंजक बनवली आहे. यामुळे संख्यात्मकदृष्ट्या कमकुवत असूनही आरजेडी विजय मिळवण्यासाठी कोणती रणनीती वापरेल? याची चर्चा बिहारच्या राजकारणामध्ये सुरु झाली आहे.

विधानसभेच्या सध्याच्या स्थितीमुळे राज्यसभा निवडणुकीचे गणित पूर्णपणे बदलले आहे. लढवल्या जाणाऱ्या पाच जागांपैकी दोन जागा राजदच्या आहेत ज्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. पक्ष स्वतःच्या बळावर एकही जागा जिंकण्याच्या स्थितीत नाही, तरीही त्यांनी पूर्ण ताकद लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या बैठकीत राजद निवडणूक लढवेल असा निर्णय घेण्यात आला. माजी केंद्रीय मंत्री कांती सिंह यांनीही याला दुजोरा दिला.

तर दुसरीकडे, लोक जनशक्ती पक्षाच्या (रामविलास) विधिमंडळ पक्षाची चिराग पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटणा येथे बैठक झाली, जिथे सर्व १९ आमदारांनी एनडीए उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी, जनता दल (युनायटेड) ने देखील पाचही जागांवर विजय मिळवण्याचा दावा केला होता. हे स्पष्ट आहे की एनडीए क्लीन स्वीपचे लक्ष्य ठेवत आहे, तर विरोधी पक्ष किमान एक जागा जिंकण्यासाठी राजकीय डाव आखत आहे.

पाचव्या जागेसाठी संख्याबळाचा खेळ
२४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत, एनडीएकडे २०२ आमदार आहेत, तर महागठबंधनकडे फक्त ३५ आमदार आहेत. राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी ४१ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. या गणनेनुसार, एनडीए १६४ मतांसह सहजपणे चार जागा जिंकू शकते. यामुळे त्यांच्याकडे ३८ आमदार शिल्लक राहतात आणि पाचव्या जागेसाठी त्यांना तीन अतिरिक्त मतांची आवश्यकता असेल. दरम्यान, महागठबंधनकडे ३५ आमदार आहेत, म्हणजेच एका जागेसाठी त्यांना आणखी सहा आमदारांचा पाठिंबा लागेल. जर त्यांना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) च्या सहा आमदारांचा आणि बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) एका आमदाराचा पाठिंबा मिळाला तर स्पर्धा बरोबरीची होऊ शकते.

आरजेडीची रणनीती काय आहे?

आरजेडीकडे २५ आमदार आहेत. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्या असूनही, एकूण संख्या ३५ आहे, जी आवश्यक संख्येपेक्षा कमी आहे. तरीही, पक्षाने निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. एआयएमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान यांनी तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली आणि राज्यसभेच्या जागेसाठी उमेदवारी जाहीर केली. राजद संसदीय पक्षाच्या बैठकीत तेजस्वी यादव यांना विरोधी उमेदवार निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले. तेजस्वी यादव स्वतः राज्यसभा निवडणूक लढवू शकतात अशी चर्चा आहे. त्यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी, मित्रपक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. तेजस्वी स्वतः निवडणूक लढवल्यास विरोधी एकता मजबूत होऊ शकते असे मानले जाते.

पाचव्या जागेवरील संघर्ष
पाचव्या जागेसाठीची स्पर्धा रंजक होत असल्याचे दिसून येत आहे. चिराग पासवान यांनी एनडीएसाठी विजयाचा दावा केला आहे. जर एनडीएने पाचव्या जागेसाठी उमेदवार उभा केला तर त्यांना तीन अतिरिक्त मतांची आवश्यकता असेल. हे साध्य करण्यासाठी, भाजप आणि जेडीयूला त्यांच्या मित्रपक्षांचा, जसे की जीतन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या पक्षांचा पाठिंबा कायम ठेवावा लागेल.

त्यांच्या संबंधित कोट्यातून प्रत्येकी दोन सदस्य पाठवल्यानंतर, भाजप आणि जेडीयू पाचव्या जागेसाठी कोणाची निवड करतात हे ठरवणे महत्त्वाचे असेल. उपेंद्र कुशवाह यांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यामुळे त्यांनाही दावेदार मानले जात आहे. मांझी आणि चिराग पासवान यांच्या पक्षांचेही या जागेवर लक्ष आहे. एकंदरीत, यावेळी बिहारमधील राज्यसभा निवडणुका खूपच मनोरंजक आणि धोरणात्मक महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.

Published On: Mar 02, 2026 | 05:30 PM

