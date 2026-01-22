Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

महाराष्ट्रामध्ये आध्यात्म आणि व्यायाम याचा सर्वदूर प्रसार आणि प्रचार करणाऱ्या संत रामदास स्वामी यांनी आजच्या दिवशी सज्जनगडावर देह ठेवला. त्यांची आज पुण्यतिथी आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:47 AM
Dasbodh Granth writer Samarth Ramdas Swami death anniversary 22nd January history

सबोध ग्रंथ लिहिणारे समर्थ रामदास स्वामी पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

महाराष्ट्रामधील संतपरंपरेतील (Dinvishesh) एक महान संत आणि ग्रंथकार समर्थ रामदास स्वामी यांची आज पुण्यतिथी. आजच्या दिवशी 1682 त्यांनी सज्जनगडावर देह ठेवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) काळामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रात रामदासी पंथाची स्थापना केली. ‘दासबोध’, ‘मनोबोध’ यांसारख्या ग्रंथांतून लोकांना कर्तव्य, नीतिमत्ता व भक्तीचा उपदेश केला. त्यांनी रामभक्तीचा प्रसार केला, हनुमानाची मंदिरे स्थापन केली आणि त्यांचे कार्य आजही “जय जय रघुवीर समर्थ” या घोषवाक्याने स्मरणात ठेवले जाते.

22 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1901 : राणी व्हिक्टोरियाच्या मृत्युनंतर, एडवर्ड सातवा इंग्लंडचा राजा झाला.
  • 1924 : रॅमसे मॅकडोनाल्ड इंग्लंडचे पंतप्रधान झाले.
  • 1947 : भारतीय घटनेची रूपरेषा कशी असावी याविषयीचा ठराव घटना समितीत मंजूर झाली.
  • 1968 : अपोलो कार्यक्रम : अपोलो 5 ने पहिले चंद्र मॉड्यूल अवकाशात घेऊन उड्डाण केले.
  • 1971 : सर्व मित्र सिकरी यांनी भारताचे 13 वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला.
  • 1984 : संगणक माऊस आणि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोकप्रिय करणारा पहिला ग्राहक संगणक, अ‍ॅपल मॅकिंटॉश सादर करण्यात आला.
  • 1998 : अंतराळ शटल कार्यक्रम : रशियन अंतराळ स्थानकावर मीरशी जोडण्यासाठी एसटीएस-89 वर अंतराळ शटल एंडेव्हरचे प्रक्षेपण.
  • 2001 : आय. एन. एस. मुंबई ही क्षेपणास्त्रवाहू नौका भारतीय नौदलात दाखल झाली.
  • 2024 : उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचे भव्य उद्घाटन.
22 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1896 : ‘सुर्यकांत त्रिपाठी’ – कवी यांचा जन्म.
  • 1909 : ‘यू. थांट’ – संयुक्त राष्ट्रांचे तिसरे सरचिटणीस यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 नोव्हेंबर 1974)
  • 1911 : ‘अनिरुद्ध घनश्याम रेळे’ – मराठी लेखक यांचा जन्म.
  • 1916 : ‘हरीलाल उपाध्याय’ – गुजराथी लेखक आणि कवी यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 जानेवारी 1994)
  • 1916 : ‘सत्येन बोस’ – बंगाली आणि हिंदी चित्रपट दिगदर्शक आणि पटकथा लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 जून 1993)
  • 1920 : ‘प्रा. ह. श्री. शेणोलीकर’ – संतसाहित्याचे अभ्यासक यांचा जन्म.
  • 1922 : ‘शांता बुध्दिसागर’ – मराठी लेखिका यांचा जन्म.
  • 1934 : ‘विजय आनंद’ – हिंदी चित्रपट निर्माते आणि दिगदर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 फेब्रुवारी 2004)
22 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1297 : ‘योगी चांगदेव’ – यांनी समाधी घेतली.
  • 1666 : ‘शहाजहान’ – 5 वे मुघल सम्राट यांचे आपल्याच मुलाच्या औरंगजेबच्या कैदेत 10 वर्षे राहिल्यानंतर निधन. (जन्म : 5 जानेवारी 1592)
  • 1682 : ‘समर्थ रामदास स्वामी’ – यांचे निधन.
  • 1900 : ‘डेव्हिड एडवर्ड ह्यूजेस’ – मायक्रोफोनचे सहसंशोधक यांचे निधन.(जन्म : 16 मे 1831)
  • 1901 : ‘राणी व्हिक्टोरिया’ – 63 वर्षे आणि 216 दिवस इंग्लंडवर राज्य करणारी इंग्लंडची राणी यांचे निधन. (जन्म : 24 मे 1819)
  • 1967 : ‘डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे’ – क्रांतिकारक, दिद्वान, कृषितज्ज्ञ, इतिहासकार आणि गदर पार्टीचे शिल्पकार यांचे निधन. (जन्म : 7 नोव्हेंबर 1884)
  • 1971 : ‘हॅरी एफ. गुगेनहेम’ – अमेरिकन उद्योगपती आणि प्रकाशक, न्यूजडेचे सह-संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 23 ऑगस्ट 1890)
  • 1972 : ‘स्वामी रामानंद तीर्थ’ – राजनीतिज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 3 ऑक्टोबर 1903)
  • 1973 : ‘लिंडन बी. जॉन्सन’ – अमेरिकेचे 36 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 27 ऑगस्ट 1908)
  • 1975 : ‘धोंडो वासुदेव गद्रे’ – केशवसुत संप्रदायी आधुनिक कवी काव्यविहारी यांचे निधन. (जन्म : 16 नोव्हेंबर 1894)
  • 1978 : ‘हर्बर्ट सटक्लिफ’ – इंग्लिश क्रिकेटपटू यांचे निधन. (जन्म : 24 नोव्हेंबर 1894)
  • 1982 : ‘एडुआर्डो फ्री मॉन्टाल्वा’ – चिली देशाचे 28वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.(जन्म : 16 जानेवारी 1911)
  • 2014 : ‘अक्किनेनी नागेश्वर राव’ – पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, दादासाहेब फाळके पुरस्कार,भारतीय अभिनेते आणि निर्माते यांचे निधन.(जन्म : 20 सप्टेंबर 1923)

Published On: Jan 22, 2026 | 10:47 AM

