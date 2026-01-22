दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

महाराष्ट्रामधील संतपरंपरेतील (Dinvishesh) एक महान संत आणि ग्रंथकार समर्थ रामदास स्वामी यांची आज पुण्यतिथी. आजच्या दिवशी 1682 त्यांनी सज्जनगडावर देह ठेवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) काळामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रात रामदासी पंथाची स्थापना केली. ‘दासबोध’, ‘मनोबोध’ यांसारख्या ग्रंथांतून लोकांना कर्तव्य, नीतिमत्ता व भक्तीचा उपदेश केला. त्यांनी रामभक्तीचा प्रसार केला, हनुमानाची मंदिरे स्थापन केली आणि त्यांचे कार्य आजही “जय जय रघुवीर समर्थ” या घोषवाक्याने स्मरणात ठेवले जाते.
