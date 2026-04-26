पुष्टीमार्गाचे संस्थापक ‘वल्लभाचार्य’ यांची जयंती; जाणून घ्या 26 एप्रिलचा इतिहास

वल्लभाचार्यांनी 'शुद्धाद्वैत' या तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते, जग आणि ब्रह्म यांच्यात भेद नसून सर्व काही परमेश्वराचेच स्वरूप आहे. त्यांनी भारतभर भ्रमण करून धर्मप्रसार केला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:20 AM
पुष्टी मार्गाचे संस्थापक ‘वल्लभाचार्य’ यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

पुष्टिमार्गाचे संस्थापक ‘वल्लभाचार्य’ यांची आज जयंती आहे. ते भक्ती चळवळीतील एक महत्त्वाचे संत असून त्यांचा जन्म १४७९ मध्ये झाला. त्यांनी श्रीकृष्णभक्तीवर आधारित ‘पुष्टिमार्ग’ या वैष्णव संप्रदायाची स्थापना केली. या मार्गात भक्तीला सर्वोच्च स्थान देण्यात आले असून, ईश्वराची कृपा (पुष्टि) मिळवून मोक्षप्राप्ती साध्य होते, असा विचार त्यांनी मांडला.

वल्लभाचार्यांनी ‘शुद्धाद्वैत’ या तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते, जग आणि ब्रह्म यांच्यात भेद नसून सर्व काही परमेश्वराचेच स्वरूप आहे. त्यांनी भारतभर भ्रमण करून धर्मप्रसार केला आणि लोकांना साधी, सहज भक्ती करण्याचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या शिकवणुकीत प्रेम, समर्पण आणि ईश्वराशी निस्सीम नाते यांना विशेष महत्त्व आहे.  (Dinvishesh)

 

26 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1755 : रशियातील जुन्या प्रसिद्ध मॉस्को विद्यापीठाची स्थापना.
  • 1841 : द बॉम्बे गॅझेट या इंग्रजी वृत्तपत्राची मुंबईत स्थापना झाली आणि ती प्रथम रेशमी कापडावर प्रकाशित झाली
  • 1903 : ऍटलेटिको माद्रिद असोसिएशन फुटबॉल क्लबची स्थापना झाली.
  • 1933 : गेस्टापो, नाझी जर्मनीच्या गुप्त पोलिस दलाची स्थापना झाली.
  • 1962 : नासाचे ‘रेंजर-4’ चंद्रावर कोसळले.
  • 1964 : टांगानिका झांझिबारमध्ये विलीन होऊन टांझानिया देशाची निर्मिती झाली.
  • 1970 : जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेची स्थापना करणारे अधिवेशन अंमलात आले.
  • 1973 : अजित नाथ रे भारताचे 14 वे सरन्यायाधीश बनले.
  • 1986 : रशियातील चेरनोबिल येथील अणुभट्टीत मोठा स्फोट होऊन किरणोत्सारी पदार्थ वातावरणात सोडले.
  • 1989 : बांगलादेशात चक्रीवादळामुळे सुमारे 1,300 लोकांचा मृत्यू झाला, 12,000 लोक जखमी झाले आणि 80,000 बेघर झाले.
  • 1995 : भारताच्या निशा मोहोता हिने आशियाई प्रादेशिक बुद्धिबळ स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय महिला मास्टर विजेतेपद पटकावले.
  • 2005 : आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावाखाली सीरियाने लेबनॉनमधून आपले सैन्य मागे घेतले.
26 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1479 : ‘वल्लभाचार्य’ – पुष्टिमार्गाचे संस्थापक यांचा जन्म.
  • 1900 : ‘चार्लस रिश्टर’ – रिश्टर तीव्रता प्रमाणचे जनक यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 सप्टेंबर 1985)
  • 1908 : ‘सर्व मित्र सिकरी’ – भारताचे 13 वे सरन्यायाधीश यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 सप्टेंबर 192)
  • 1942 : ‘मोल्वी इफ्तिखार हुसैन अन्सारी’ – भारतीय मोल्वी आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 सप्टेंबर 2014)
  • 1948 : ‘मौशमी चटर्जी’ – अभिनेत्री यांचा जन्म.
  • 1970 : ‘मेलानिया ट्रम्प’ – अमेरिकेचे 45वे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पत्नी यांचा जन्म.
26 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1920 : ‘श्रीनिवास रामानुजन’ – थोर भारतीय गणितज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 22 डिसेंबर 1887)
  • 1976 : त्र्यंबक खानोलकर ऊर्फ ‘आरती प्रभू’ – साहित्यिक चिंतामणी यांचे निधन. (जन्म: 8 मार्च 1930)
  • 1987 : ‘शंकरसिंग रघुवंशी’ – शंकर-जयकिशन या जोडीतील संगीतकार यांचे निधन. (जन्म: 5 ऑक्टोबर 1922)
  • 1999 : ‘मनमोहन अधिकारी’ – लोकशाही पद्धतीने निवडण्यात आलेले नेपाळचे पहिले पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 20 जून 1920)

