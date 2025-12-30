Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जगण्याचे सौंदर्य साध्या शब्दांत मांडणारे जेष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ३० डिसेंबर रोजीचा इतिहास

जगण्याचं सौंदर्य साध्या शब्दांत मांडणारे कवी मंगेश पाडगावकर यांचा आज स्मृतिदिन. त्यांच्या प्रेम म्हणजे, प्रेम असते, तुमचं नि आमचं सेम असतं, शुक्रतारा, मंद वारा यांसारख्या अनेक कविता आजही लोकप्रिय आहेत.

Dec 30, 2025
Din Vishesh

जगण्याचे सौंदर्य साध्या शब्दांत मांडणारे जेष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ३० डिसेंबर रोजीचा इतिहास

प्रेम, निसर्ग, आनंद आणि वेदना, बालपण, आणि मानवी भावभावनांना कवितेत सोप्या शब्दांत उतरवले अशा या कविचा, नाटककारचा आणि अनुवादकाचा मंगेश पाडगावकर यांचा जन्म १० मार्च १९२९ रोजी वेंगुर्लामध्ये झाला होता. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून मराठी आणि संस्कृत भाषांमध्ये शिक्षण घेतेल. १९५० मध्ये त्यांचे पहिले काव्यसंग्रह धारानृत्यचे प्रकाशन झाले होते. त्यांनी जिप्सी, निंबोणीच्या झाडामागे, छोरी शर्मिष्ठा, उत्सल अशा इतर अनेक काव्यसंग्रह लिहिली आहेत. त्यांच्या या काव्यसंग्रहांना आजही रसिकांकडून भरभरुन प्रेम मिळते. त्यांना २०१३ मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.तसेच मगेंश पाडगावकर यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा म.सा.प. सन्मानही मिळाला आहे.अशा या महान भारतीय कविने ३० डिसेंबर २०१५ रोजी ८६ वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.

30 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1906 : ढाका येथे ऑल इंडिया मुस्लिम लीगची स्थापना.
  • 1916 : राजा चार्ल्स चौथा आणि राणी झिटा यांचा हंगेरीमध्ये शेवटचा राज्याभिषेक करण्यात आला.
  • 1922 : युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) ची स्थापना.
  • 1927 : आशियातील सर्वात जुना भुयारी मार्ग, गिन्झा लाइन, टोकियोमध्ये उघडला.
  • 1924 : एडविन हबल यांनी आकाशगंगा व्यतिरिक्त इतर आकाशगंगांच्या अस्तित्वाची घोषणा केली.
  • 1943 : सुभाषचंद्र बोस यांनी पोर्ट ब्लेअर येथे भारतीय स्वातंत्र्याचा ध्वज फडकवला.
  • 1944 : ग्रीसचा राजा जॉर्ज दुसरा याने रीजेंसी घोषित करून पदत्याग केला.
  • 1965 : फर्डिनांड मार्कोस फिलिपाइन्सचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
  • 1972 : व्हिएतनाम युद्ध : ऑपरेशन लाइनबॅकर II समाप्त.
  • 2006 : इराकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांना फाशी देण्यात आली.
मराठमोळे गायक, अभिनेता, संगीतकार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

30 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1865 : ‘रुडयार्ड किपलिंग’ – नोबेल पारितोषिक विजेते ब्रिटिश लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 जानेवारी 1936)
  • 1879 : ‘योगी रमण महर्षी’ – भारतीय तत्त्ववेत्ते यांचा जन्म. (मृत्यू : 14 एप्रिल 1950)
  • 1887 : ‘डॉ. कन्हैय्यालाल मुन्शी’ – मुंबईचे पहिले गृहमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 फेब्रुवारी 1971)
  • 1902 : ‘डॉ. रघू वीरा’ – भाषाशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 14 मे 1963)
  • 1923 : ‘प्रकाश केर शास्त्री’ – भारतीय शैक्षणिक व राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 नोव्हेंबर 1977)
  • 1934 : ‘जॉन एन. बाहॅकल’ – हबल स्पेस टेलिस्कोप चे सहनिर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 ऑगस्ट 2005)
  • 1950 : ‘बर्जनी स्ट्रास्ट्रुप’ – सी++ प्रोग्रामिंग भाषाचे जनक यांचा जन्म.
  • 1983 : ‘केविन सिस्ट्रम’ – इन्स्टाग्रामचे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
  • 1992 : ‘सौरभ वर्मा’ – भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू यांचा जन्म.
30 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1691 : ‘रॉबर्ट बॉईल’ – आयरिश रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 25 जानेवारी 1627)
  • 1944 : ‘रोमें रोलाँ’ – साहित्यातील नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेन्च लेखक, नाटककार व संगीत समीक्षक यांचे निधन. (जन्म : 29 जानेवारी 1866)
  • 1971 : ‘डॉ. विक्रम साराभाई’ – भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 12 ऑगस्ट 1919)
  • 1974 : ‘आचार्य शंकरराव देव’ – गांधीवादी कार्यकर्ते यांचे निधन.
  • 1982 : ‘दादा धर्माधिकारी’ – चित्रपट अभिनेते व दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म : 2 डिसेंबर 1913 – कोल्हापूर)
  • 1987 : ‘दत्ता नाईक’ – संगीतकार यांचे निधन.
  • 1990 : ‘रघुवीर सहाय’ – भारतीय लेखक, कवी आणि समीक्षक यांचे निधन. (जन्म : 9 डिसेंबर 1929)
  • 2015 : ‘मंगेश पाडगावकर’ – भारतीय कवी, नाटककार, आणि अनुवादक यांचे निधन. (जन्म : 10 मार्च 1929)
भारताच्या विकासकथेतील तेजस्वी पर्व रतन टाटा यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २८ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

