CSK च्या या खेळाडूचा लिस्ट-ए इतिहासातील सर्वात लज्जास्पद विश्वविक्रम खेळाडूच्या नावावर

आयपीएल २०२६ च्या लिलावात CSK ने विकत घेतलेल्या अमन खानने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये झारखंडविरुद्ध १० षटकांत १२३ धावा दिल्या. लिस्ट-ए क्रिकेटच्या इतिहासात डावात कोणत्याही गोलंदाजाने ही कामगिरी केली नाही.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:29 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांना खूप मारहाण केली जाते, परंतु अलिकडेच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये एका भारतीय गोलंदाजाला इतका वाईट मारहाण झाली की त्याने लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात लज्जास्पद विश्वविक्रम केला. हा विक्रम एका डावात सर्वाधिक धावा देण्याचा आहे. यावेळी आयपीएल २०२६ च्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्जने विकत घेतलेल्या पुडुचेरीचा कर्णधार अमन खानने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये झारखंडविरुद्ध १० षटकांत १२३ धावा दिल्या. लिस्ट-ए क्रिकेटच्या इतिहासात एका डावात कोणत्याही गोलंदाजाने दिलेल्या या सर्वाधिक धावा आहेत. 

या यादीत, त्याने फक्त एका भारतीय गोलंदाजाला मागे टाकले आहे, ज्याने विजय हजारेच्या त्याच हंगामात ९ षटकांत ११६ धावा दिल्या होत्या. अहमदाबादमध्ये झारखंडने कुमार कुशाग्राच्या शतकाच्या आणि अनुकुल रॉयच्या ९८ धावांच्या जोरावर ७ बाद ३६८ धावा केल्या. पुद्दुचेरीच्या गोलंदाजांमध्ये, अमनने पूर्ण दहा षटके टाकणाऱ्या तीन गोलंदाजांपैकी एक होता, परंतु त्याचा इकॉनॉमी रेट १२.३ होता.

Big Bash League : ऑस्ट्रेलियामध्ये बाबर आझमची नको ती कृती! भारतीय चाहत्यांचा संताप अनावर; वाचा नेमकं काय घडलं?

लिस्ट ए सामन्यात सर्वाधिक धावा देण्याचा याआधीचा विक्रम अरुणाचल प्रदेशचा वेगवान गोलंदाज मेइबोम मोसूच्या नावावर होता, ज्याने या महिन्याच्या सुरुवातीला बिहारविरुद्ध नऊ षटकांत ११६ धावा दिल्या होत्या. वैभव सूर्यवंशीनेही त्या सामन्यात १९० धावांची धमाकेदार खेळी केली. अमन खानच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, अमनने २०२१ मध्ये मुंबईसाठी लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केले, त्यानंतर तो पुडुचेरीला गेला. त्याला अलीकडेच चेन्नई सुपर किंग्जने २०२६ च्या आयपीएल लिलावात ४० लाख रुपयांना विकत घेतले. त्याने यापूर्वी २०२३ च्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व केले होते आणि २०२२ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते..

अलिकडेच झालेल्या आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात, चेन्नई सुपर किंग्जने या खेळाडूला ४० लाख रुपयांना विकत घेतले. आयपीएलपूर्वीच्या या खराब कामगिरीमुळे, अमन खानला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवणे खूप कठीण वाटत आहे. शिवम दुबेचा बॅकअप म्हणून सीएसकेने अमन खानला विकत घेतले. तथापि, या हंगामात त्याची आतापर्यंतची कामगिरी खूपच निराशाजनक आहे. अशा परिस्थितीत महेंद्रसिंग धोनी आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्या संघाला फसवणूक झाल्याचे जाणवत असेल.

Published On: Dec 30, 2025 | 08:29 AM

