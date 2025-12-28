Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारताच्या विकासकथेतील तेजस्वी पर्व रतन टाटा यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २८ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

आज भारताच्या औद्योगिक जगताचे शिल्पकार, रतन टाटा यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांना पद्मविभूषण आणि पद्मभूषण या दोन भारतीय नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या शिल्पकाराने अनेक प्रेरणादायी मूल्ये देखील जगाला दिली आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:39 AM
Din Vishesh

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

आज भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला जगभरात नवी ओळख मिळवून देणारे टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांचा जन्मदविस आहे. २८ डिसेंबर १९३७ रोजी त्यांचा जन्म झाल्या होता. त्यांना भारतातील अत्यंत आदरणीय व्यक्ती आणि महान उद्योगपती म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली टाटा समूहाने जागतिक स्तरावर मोठी प्रगती केली. जाग्वार-लँड रोव्हरसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची खरेद त्यांनी केली होती. रतन टाटा यांनी केवळ एक उत्तम उद्योजगक म्हणूनच नव्हे, तर समाजसेवक, शिक्षण, आणि आरोग्य क्षेत्रात आपले योगदान दिले आहे. ९ ऑक्टबर २०२४ रोजी त्यांचा दिर्घ आजाराने निधन झाले होते. त्यांच्या निधनाने भारताने एक दूरदर्शी, प्रामाणिक, आणि देशहित जपणारा उद्योजक गमावला.

28 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1612 : गॅलिलिओने नेपच्यून ग्रहाचा शोध लावला, परंतु त्याचे वर्गीकरण स्थिर तारा म्हणून केले.
  • 1836 : स्पेनने मेक्सिकोच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली.
  • 1846 : आयोवा हे युनायटेड स्टेट्सचे 29 वे राज्य बनले.
  • 1885 : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस राजकीय पक्षाची स्थापना झाली.
  • 1902 : मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे पहिला इनडोअर व्यावसायिक फुटबॉल सामना खेळला गेला.
  • 1928 : ‘मेलडी ऑफ लव्ह’ हा बोलका चित्रपट कोलकाता येथे प्रथमच प्रदर्शित झाला.
  • 1948 : मुंबई मध्ये ‘कसेल त्यांची जमीन’ हा कुळ कायदा लागू झाला.
  • 1995 : कझाकस्तान मधील बैकानूर अंतराळ तळावरून भारताच्या ‘IRS-1-C’ रिमोट सेन्सिंग उपग्रहचे प्रक्षेपण केले.
  • 1999 : तुर्कमेनिस्तानने सपार्मुरात नियाझोवला आजन्म राष्ट्राध्यक्ष घोषित केले.
आजच्या दिवशी पहिल्यांदा गायले गेले भारताचे राष्ट्रगीत ‘जन गन मन’ ; जाणून घ्या २७ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

28 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1856 : ‘वूड्रो विल्सन’ – अमेरिकेचे 28 वे राष्ट्राध्यक्ष आणि नोबेल पारितोषिक विजेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 3 फेब्रुवारी 1924)
  • 1899 : ‘त्र्यंबक माडखोलकर’ – मराठी पत्रकार आणि साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 नोव्हेंबर 1976)
  • 1903 : ‘जॉन फोन न्यूमन’ – हंगेरीत जन्मलेला गणितज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, गणकशास्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1911 : ‘फणी मुजुमदार’ – चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक व पटकथा लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 मे 1994)
  • 1922 : ‘स्टॅन ली’ – स्पायडर मॅनचा जनक यांचा जन्म.
  • 1926 : ‘हुतात्मा शिरीषकुमार’ – यांचा जन्म. (मृत्यू : 10 ऑगस्ट 1942)
  • 1932 : ‘धीरूभाई अंबानी’ – प्रसिद्ध उद्योगपती रिलायन्स चे संस्थापक आणि चेअरमन यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 जुलै 2002)
  • 1937 : ‘रतन टाटा’ – टाटा समूहाचे प्रमुख यांचा जन्म.
  • 1940 : ‘ए. के. अँटनी’ – भारताचे परराष्ट्रमंत्री यांचा जन्म.
  • 1945 : ‘वीरेंद्र’ – नेपाळचे राजे यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 जून 2001)
  • 1952 : ‘अरुण जेटली’ – भारताचे माजी वित्त मंत्री यांचा जन्म.
  • 1954 : ‘दलबीर सिंग सुहाग’ – भारतीय लष्करप्रमुख यांचा जन्म.
  • 1969 : ‘लिनस तोरवाल्ड्स’ – लिनक्स गणक यंत्रप्रणालीचा जनक यांचा जन्म.
  • 1979 : ‘संग्राम चोगले’ – भारतीय बॉडीबिल्डर यांचा जन्म.
28 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1663 : ‘फ्रॅन्सेस्को मारिया ग्रिमाल्डी’ – इटालियन गणितज्ञ आणि भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 2 एप्रिल 1618)
  • 1931 : ‘आबालाल रहमान’ – चित्रकार यांचे निधन.
  • 1967 : ‘द. गो. कर्वे’ – अर्थशास्त्रज्ञ पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू यांचे निधन.
  • 1971 : ‘नानकसिंग’ – पंजाबी साहित्यिक यांचे निधन.
  • 1977 : ‘सुमित्रानंदन पंत’ – हिंदी कवी यांचे निधन. (जन्म : 20 मे 1900)
  • 2000 : ‘मेघश्याम पुंडलिक रेगे’ – प्रसिद्ध तत्वचिंतक, विचारवंत, विश्वकोश मंडळाचे माजी अध्यक्ष यांचे निधन.
  • 2000 : ‘उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर’ – ध्रुपदगायक यांचे निधन. (जन्म : 24 जानेवारी 1924 – वेंगुर्ला)
  • 2003 : ‘प्रभाकर पंडित’ – संगीतकार व व्हायोलिनवादक यांचे निधन. (जन्म : 30 सप्टेंबर 1933)
Atal Bihari Vajpayee : भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती; जाणून घ्या 25 डिसेंबरचा इतिहास

