नववर्षाची सुरुवात करा रामाच्या दर्शनाने…IRCTC घेऊन आला बजेट फ्रेंडली पॅकेज

IRCTC Tour Package : नववर्ष 2026 ची सुरुवात भक्तीमय प्रवासाने करा. IRCTC च्या खास अयोध्या टूर पॅकेजद्वारे रामलला दर्शन, प्रवास, निवास व भोजनाची संपूर्ण व्यवस्था एका नियोजनबद्ध यात्रेत मिळवा.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:35 AM
नववर्षाची सुरुवात करा रामाच्या दर्शनाने...IRCTC घेऊन आला बजेट फ्रेंडली पॅकेज

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • नवीन वर्षाची सुरुवात जर तुम्हाला खास करायची असेल तर देवदर्शन एक उत्तम पर्याय आहे.
  • IRCTC भक्तांसाठी एक खास टूर पॅकेज घेऊन आला आहे.
  • या पॅकेजमध्ये प्रवाशांच्या प्रवासाची आणि राहण्याची सोय करून देण्यात येणार आहे.
नवीन वर्ष म्हणजे नव्या आशा, नवे संकल्प आणि सकारात्मक सुरुवात. जर तुम्ही नववर्ष 2026 ची सुरुवात एखाद्या पवित्र आणि आध्यात्मिक प्रवासाने करायची ठरवत असाल, तर IRCTC (इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन) तुमच्यासाठी एक खास अयोध्या टूर पॅकेज घेऊन आले आहे. रामललांच्या दर्शनाने वर्षाची सुरुवात करू इच्छिणाऱ्या भाविकांसाठी हे पॅकेज विशेषरित्या तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये तुम्हाला अनेक सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. नियोजनबद्ध, सुरक्षित आणि कोणतीही धावपळ न करता दर्शन घेता यावे, हा या पॅकेजचा मुख्य उद्देश आहे. तुम्हालाही अयोध्याला जाऊन रामललांचे दर्शन घायचे असेल तर हा पॅकेज तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग, या पवित्र यात्रेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

अयोध्या टूर पॅकेजची वैशिष्ट्ये

भगवान श्रीरामांचे जन्मस्थान असलेली अयोध्या ही भाविकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची तीर्थनगरी आहे. रामलला मंदिराच्या भव्य उभारणीनंतर अयोध्येचे धार्मिक पर्यटन अधिकच वाढले आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन IRCTC ने “राम लला दर्शन अयोध्या” हे खास टूर पॅकेज सुरू केले आहे. या पॅकेजचा कोड NDR012 असा आहे.
या यात्रेचा कालावधी १ रात्र आणि २ दिवसांचा असून, प्रवासासाठी रेल्वेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ये-जा, राहण्याची सोय तसेच भोजनाची संपूर्ण व्यवस्था IRCTC कडून केली जाते.

पॅकेजचा खर्च किती?

  • या टूर पॅकेजचे दर प्रवाशांच्या संख्येनुसार ठरवण्यात आले आहेत.
  • एकट्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी: सुमारे 16,170 रुपये
  • दोन प्रवाशांसाठी: प्रत्येकी 10,950 रुपये
  • तीन प्रवाशांसाठी: प्रत्येकी 9,700 रुपये
  • यामुळे कुटुंब किंवा मित्रांसोबत प्रवास केल्यास खर्च तुलनेने कमी पडतो.
कोणकोणती ठिकाणे पाहता येणार?

या पॅकेजअंतर्गत अयोध्येतील प्रमुख धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडवले जाईल. यामध्ये पवित्र सरयू नदी घाट, राम मंदिर,
हनुमानगढी, आणि कनक भवन यांचा समावेश आहे. हा आध्यात्मिक प्रवास ९ जानेवारी रोजी दिल्ली येथून सुरू होणार असून, प्रवाशांना रेल्वेने अयोध्येला नेण्यात येईल. नववर्षाची सुरुवात श्रद्धा, शांतता आणि भक्तीने करायची असेल, तर IRCTC चे हे अयोध्या टूर पॅकेज निश्चितच एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

