‘घराचे दार बंद केले अन्…’ कन्नड अभिनेत्री Nandini CM ने केली आत्महत्या; कुटुंबियांना धरले जबाबदार

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतून अत्यंत दुःखद बातमी समोर येत आहे. कन्नड आणि तमिळ टीव्ही अभिनेत्री नंदिनी सीएम हिने बेंगळुरू येथील तिच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली असल्याचे समजले आहे. अभिनेत्रीच्या आत्महत्येच्या बातमीने सर्वांना धक्का बसला आहे आणि अस्वस्थ केले आहे. शिवाय, अभिनेत्रीने तिच्या पालकांना दोषी ठरवले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नंदिनीने तिच्या पालकांवर लग्नासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे, परंतु नंदिनी तिच्या संमतीशिवाय लग्न करू इच्छित नव्हती. अभिनेत्रीचे पालक सतत तिच्यावर लग्नासाठी दबाव आणत होते आणि यामुळे तिला खूप त्रास होत होता. शिवाय, अभिनेत्रीला नैराश्यानेही ग्रासले होते. आणि अभिनेत्रीने हे मोठे पाऊल उचलले.
पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही
नंदिनीच्या मृत्यूने तिच्या चाहत्यांना आणि सहकाऱ्यांना खूप दुःख झाले आहे आणि धक्का बसला आहे. पोलिसांनी तिच्या मृत्यूच्या नेमक्या कारणाबाबत अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नसले तरी, असे समोर आले आहे. नंदिनीने “गौरी” या तमिळ मालिकेत मुख्य भूमिका साकारली होती, जी लोकांना खूप आवडली होती.
चाहत्यांना धक्का बसला आहे
आता, नंदिनीच्या निधनाच्या बातमीने केवळ टीव्ही इंडस्ट्रीच नाही तर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून प्रत्येकजण अभिनेत्रीची आठवण काढून तिला श्रद्धांजली वाहत आहे. नंदिनीच्या मृत्यूने अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. पोलिस तपासात काय निष्पन्न होते ते पाहणे बाकी आहे.
अभिनेत्रीची प्रसिद्ध तमिळ मालिका “गौरी”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की “गौरी” या तमिळ मालिकेतील नंदिनीची भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. प्रेक्षकांना तिची भूमिका आणि अभिनय खूप आवडला होता, परंतु आता ती अभिनेत्री या जगात नाही आणि सर्वजण तिच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी प्रार्थना करत आहेत. तसेच अभिनेत्रीच्या जाण्याने टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये शोककळा पसरली आहे.