Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Us Federal Court Relief Indian Immigrants Harjot Singh Divya Venigalla 2026

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

US Court Decisions: अमेरिकेच्या संघीय न्यायालयांनी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये भारतीय स्थलांतरितांना दिलासा दिला आहे, ज्यामध्ये बेकायदेशीर अटक आणि व्हिसा अर्जांसाठी अपील प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:32 PM
us federal court relief indian immigrants harjot singh divya venigalla 2026

अमेरिकन न्यायालयांकडून भारतीय स्थलांतरितांना मोठा दिलासा; इमिग्रेशन आणि व्हिसा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • न्यायालयीन दणका
  • बेकायदेशीर अटकेतून सुटका
  • ग्रीन कार्ड आणि व्हिसा मार्ग मोकळा

US federal court decisions Indian immigrants 2026 : अमेरिकन (America) इमिग्रेशन प्रणालीतील गुंतागुंत आणि अधिकाऱ्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे अनेक भारतीय स्थलांतरित वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई लढत आहेत. मात्र, या आठवड्यात अमेरिकेच्या तीन वेगवेगळ्या संघीय न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) तसेच USCIS यांसारख्या बलाढ्य संस्थांच्या निर्णयांना आव्हान देत, न्यायालयांनी भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण केले आहे.

१. हरजोत सिंग प्रकरण: मिशिगन न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

यातील सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण हरजोत सिंग यांचे आहे. हरजोत सिंग हे मे २०२२ मध्ये अधिकृतपणे अमेरिकेत आले होते आणि त्यांनी आश्रयासाठी (Asylum) अर्ज केला होता. त्यांना कामाची परवानगी (Work Authorization) आणि सोशल सुरक्षा क्रमांकही मिळाला होता. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये एका नियमित तपासणी दरम्यान त्यांना अचानक अटक करण्यात आली.

मिशिगनमधील संघीय न्यायालयाने या अटकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, सिंग यांची अटक केवळ बेकायदेशीर नाही तर ती त्यांच्या ‘ड्यू प्रोसेस’ (Due Process) अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की, पुढील पाच कामकाजाच्या दिवसांत त्यांची जामीन सुनावणी घेतली जावी किंवा त्यांना तात्काळ सोडावे. या निर्णयामुळे विनाकारण अटकेत असलेल्या इतर अनेक भारतीयांसाठी एक कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

२. दिव्या वेनिगल्ला: गुंतवणूकदार ग्रीन कार्डाचा अडथळा दूर

दुसरे प्रकरण भारतीय नागरिक दिव्या वेनिगल्ला यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी स्थलांतरित गुंतवणूकदार ग्रीन कार्ड (EB-5 Visa) अर्जासाठी अपील केले होते. मात्र, एका तांत्रिक कारणास्तव आणि अल्पशा विलंबामुळे त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले होते. वॉशिंग्टन, डी.सी. मधील संघीय न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत म्हटले की, केवळ तांत्रिक त्रुटींमुले एखाद्याचे अपील नाकारणे हे प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याच्या (APA) विरोधात आहे. न्यायालयाने त्यांचा खटला पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे, जो ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

credit – social media and Twitter

३. हर्ष कुमार पटेल: मानवी हक्कांचा विजय

तिसरे महत्त्वाचे प्रकरण मिसूरी न्यायालयातील आहे. हर्ष कुमार पटेल हे अमेरिकेत एका सशस्त्र दरोड्याचे बळी ठरले होते. अशा पीडितांसाठी अमेरिकेत ‘U व्हिसा’ची तरतूद आहे. मात्र, त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणातील प्रशासकीय विलंब अयोग्य ठरवत, त्यांचा खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्णय दर्शवतात की, ट्रम्प प्रशासनाच्या कडक धोरणांच्या काळातही अमेरिकन न्यायव्यवस्था निष्पक्षपातीपणे काम करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

भारतीय स्थलांतरितांवर काय परिणाम होईल?

हे तिन्ही निर्णय अशा वेळी आले आहेत जेव्हा अमेरिकेत स्थलांतरित धोरणांवरून मोठी चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना आता अधिक पारदर्शक राहावे लागेल. विशेषतः ज्या भारतीयांचे व्हिसा अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले जातात किंवा ज्यांना विनाकारण कोठडीत ठेवले जाते, त्यांना आता न्यायालयात दाद मागणे अधिक सोपे होणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हरजोत सिंग प्रकरणातील न्यायालयाचा मुख्य निर्णय काय आहे?

    Ans: न्यायालयाने हरजोत सिंग यांची जुलै २०२५ पासूनची अटक बेकायदेशीर ठरवली असून त्यांना ५ दिवसांत जामीन सुनावणी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

  • Que: दिव्या वेनिगल्ला यांचा खटला कशाशी संबंधित आहे?

    Ans: हा खटला गुंतवणूकदार ग्रीन कार्ड (EB-5) अर्जाच्या अपीलाशी संबंधित असून, तांत्रिक कारणास्तव नाकारलेले अपील आता पुन्हा सुरू होणार आहे.

  • Que: या निर्णयांचा इतर भारतीय स्थलांतरितांना काय फायदा होईल?

    Ans: या निर्णयामुळे इमिग्रेशन प्रक्रियेतील विलंब किंवा मनमानी अटकेविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक प्रबळ कायदेशीर आधार (Precedent) मिळाला आहे.

Web Title: Us federal court relief indian immigrants harjot singh divya venigalla 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?
1

Middle East War Alert : इराणमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला? 6 मोठ्या विमान कंपन्यांनी अचानक फ्लाइट्स केल्या रद्द, नेमकं काय सुरुय?

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली
2

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल
3

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड
4

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

Jan 24, 2026 | 03:32 PM
चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:25 PM
Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

Jan 24, 2026 | 03:25 PM
वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार; विशेष सभेत नेमकं काय घडलं?

वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार; विशेष सभेत नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 03:20 PM
पोस्ट मॅपिंगशिवाय संचमान्यता धोकादायक! पुरोगामी शिक्षक संघटनेचा इशारा

पोस्ट मॅपिंगशिवाय संचमान्यता धोकादायक! पुरोगामी शिक्षक संघटनेचा इशारा

Jan 24, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM