International Hope Day: फिनिक्स पक्षासारखी जपानची गरुडझेप; मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात जगाला शिकवला यशाचा नवा मंत्र

International Hope Day Japan transformation 2026 : आयुष्यात कितीही मोठे संकट आले, अगदी सर्वस्व उजळले तरीही जर मनात ‘आशा’ जिवंत असेल, तर माणूस पुन्हा एकदा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेऊ शकतो. हाच संदेश देण्यासाठी आणि मानवी जिद्दीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय आशा दिन’ (International Hope Day) साजरा केला जातो. या विशेष दिनानिमित्त आज आपण जगातील अशा एका देशाची कथा जाणून घेणार आहोत, जो संपूर्ण जगासाठी आशेचा आणि पुनरुत्थानाचा सर्वात मोठा जिवंत पुरावा आहे. तो देश म्हणजे ‘जपान’ (Japan). दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अणुबॉम्बच्या भीषण हल्ल्यात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या जपानने कौशल्य, शिस्त आणि गुणवत्तेला आपले आधारस्तंभ बनवून स्वतःला नव्याने घडवले आणि आज जगातील सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले.
जपानी अभियंत्यांनी आणि विचारवंतांनी युद्धानंतरच्या काळात अशा काही उत्पादन पद्धती आणि तंत्रज्ञान विकसित केले, ज्याने जागतिक उद्योग जगताचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. जपानकडे कच्च्या मालाची प्रचंड कमतरता होती, मात्र त्यांनी या कमतरतेलाच आपली ताकद बनवले. त्यांनी ‘लिन मॅन्युफॅक्चरिंग’ (Lean Manufacturing) आणि ‘जस्ट-इन-टाइम’ (Just-In-Time) सारख्या पद्धती शोधल्या, ज्यामुळे अगदी कमीत कमी कच्च्या मालाचा आणि मालसाठ्याचा (Lean Inventory) वापर करून अत्यंत टिकाऊ, मजबूत आणि उत्कृष्ट दर्जाची उत्पादने तयार करता येतात. त्यांच्या या अफाट उत्पादन कौशल्याने जगभरातील उद्योगांना काम करण्याची एक नवीन, पर्यावरणपूरक आणि अत्यंत किफायतशीर पद्धत शिकवली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन सातत्यपूर्ण नफा सुनिश्चित झाला.
भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला तर जपान हा अनेक लहान-मोठ्या बेटांचा समूह आहे. या देशाकडे जमिनीखाली सोन्याच्या, कोळशाच्या किंवा तेलाच्या खाणींसारखे कोणतेही मोठे नैसर्गिक साठे उपलब्ध नाहीत. मात्र, जपानकडे जमिनीवर एक असा मौल्यवान खजिना आहे, ज्याची तुलना जगातील कोणत्याही संपत्तीशी होऊ शकत नाही; आणि तो खजिना म्हणजे ‘जपानचे नागरिक’. जपानचे मनुष्यबळ हे जगातील सर्वात सुशिक्षित, कमालीचे शिस्तप्रिय, वक्तशीर (Punctual) आणि मेहनती मनुष्यबळांपैकी एक मानले जाते.
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युद्धानंतर जपान सरकारने एका महत्त्वाच्या धोरणावर काम केले ते म्हणजे आपल्या नागरिकांच्या शिक्षण आणि तांत्रिक कौशल्यांमध्ये (Technical Skills) प्रचंड मोठी गुंतवणूक करणे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या प्रगतीमध्ये भागीदार बनवण्यासाठी त्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यात आले. आज याच मानवी बुद्धिमत्तेच्या आणि कौशल्याच्या जोरावर जपान ही केवळ एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था नसून, एक मजबूत ‘ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था’ (Knowledge-Based Economy) म्हणून जगाचे नेतृत्व करत आहे. संकटसमयी एकत्र येऊन देशासाठी काम करण्याची ही जपानी वृत्ती संपूर्ण जगाला आशेचा संदेश देते.
एक औद्योगिक राष्ट्र म्हणून जपानला चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची गरज असते. परंतु, पेट्रोल आणि गॅसचा तीव्र तुटवडा ही जपानची सर्वात मोठी डोकेदुखी राहिली आहे. कोणत्याही मोठ्या जागतिक युद्धामुळे किंवा संकटामुळे देशाचा इंधन पुरवठा खंडित होऊन अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ नये, यासाठी जपानने अत्यंत हुशार आणि दूरदृष्टीची सामरिक रणनीती अवलंबली आहे. जपानने आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठ्या सामरिक तेल साठ्यांपैकी (Strategic Petroleum Reserves) एक प्रचंड मोठा साठा उभारला आहे. हा साठा इतका मोठा आहे की, बाहेरील जगातून तेल येणे बंद झाले तरी जपान कित्येक महिने अडकून पडणार नाही.
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याव्यतिरिक्त, आपल्या ऊर्जा पुरवठ्याची सुरक्षा (Energy Security) कायम राखण्यासाठी जपानने जगभरातील विविध तेल उत्पादक देशांशी अत्यंत मजबूत आणि लवचिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या भीषण विनाशातून धडा घेऊन जपानने केवळ स्वतःचे रक्षणच केले नाही, तर जगाला हे दाखवून दिले की, संसाधनांची कमतरता असली तरीही नियोजन, जिद्द आणि आशेच्या जोरावर कोणत्याही संकटावर यशस्वीपणे मात करता येते. आंतरराष्ट्रीय आशा दिनानिमित्त जपानचा हा प्रेरणादायी प्रवास प्रत्येक व्यक्तीला आणि देशाला संघर्षातून यशाकडे जाण्याचा नवा मार्ग दाखवतो.