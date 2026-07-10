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National Fish Farmers Day 2026: देशाच्या आर्थिक प्रगतीला आणि ‘नील क्रांती’ला गती देणारा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन

Updated On: Jul 10, 2026 | 09:58 AM IST
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सारांश

National Fish Farmers Day : राष्ट्रीय मच्छीमार दिन दरवर्षी १० जुलै रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या मत्स्य शेतकऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान करतो.

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National Fish Farmers Day 2026: देशाच्या आर्थिक प्रगतीला आणि 'नील क्रांती'ला गती देणारा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • देशाच्या प्रगतीत आणि ‘नील क्रांती’मध्ये महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या मत्स्य शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी १० जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन’ (National Fish Farmers Day) साजरा केला जातो.
  • १९५७ मध्ये डॉ. एच. एल. चौधरी आणि डॉ. के. एच. अलीकुन्ही यांनी विकसित केलेल्या यशस्वी ‘कार्प प्रजनन तंत्रज्ञानाच्या’ (Induced Breeding) स्मरणार्थ या दिवसाची सुरुवात झाली.
  • या दिनानिमित्त देशभरात शेतकरी मेळावे आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करून मत्स्यव्यवसाय अधिक प्रगत, आधुनिक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी जनजागृती केली जाते.

भारताच्या कृषी आणि अन्न क्षेत्राचा एक मुख्य कणा असलेल्या मत्स्यव्यवसायाचा गौरव करण्यासाठी आणि देशातील लाखो मत्स्य शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाला दाद देण्यासाठी आज, १० जुलै रोजी देशभरात ‘राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन’ (National Fish Farmers Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. हा दिवस भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिकतेच्या नव्या उंचीवर नेणाऱ्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या मत्स्य उत्पादक व मच्छीमारांच्या योगदानाचा सन्मान करतो.

मत्स्य शेतकरी दिनाचा ऐतिहासिक वारसा

हा विशेष दिवस साजरा करण्यामागे एक अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक वैज्ञानिक शोध आहे. १० जुलै १९५७ रोजी भारतीय वैज्ञानिक डॉ. एच. एल. चौधरी आणि डॉ. के. एच. अलीकुन्ही यांनी ओडिशातील अंगुल येथे पहिल्यांदा ‘इंडियन मेजर कार्प’ (Carp Fish) या माशामध्ये ‘प्रेरित वीण’ (Induced Breeding) म्हणजेच कृत्रिम प्रजनन तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग केला होता. या क्रांतीकारी तंत्रज्ञानामुळे देशांतर्गत जलकृषी (Aquaculture) क्षेत्रात माशांच्या बिजांची उपलब्धता वाढली आणि भारताला पारंपरिक मासेमारीकडून आधुनिक मत्स्य शेतीकडे वळण्यास मोठी मदत झाली. याच ऐतिहासिक यशाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १० जुलै हा दिवस ‘राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

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‘नील क्रांती’ आणि रोजगाराच्या वाढत्या संधी

भारतातील मत्स्यव्यवसायाने गेल्या काही दशकांत देशातील ‘नील क्रांती’ला (Blue Revolution) प्रचंड चालना दिली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या (PMMSY) माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या क्षेत्राला अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवल्या आहेत. आज मत्स्यव्यवसाय हा केवळ अन्न सुरक्षेचा भाग राहिलेला नसून, त्याने देशातील लाखो लोकांना, विशेषतः किनारपट्टी भागातील पारंपरिक मच्छीमार आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तरुण पिढी देखील आता मत्स्यपालनाकडे एक उत्तम स्टार्टअप आणि फायदेशीर व्यवसाय म्हणून पाहत आहे.

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विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आणि जनजागृती

राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिनानिमित्त आज देशभरात विविध ठिकाणी शेतकरी मेळावे, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मत्स्य शेतकऱ्यांना आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान, पिंजरा पद्धतीची मासेमारी (Cage Culture), कोळंबी पालन आणि बायोफ्लॉक (Bioflock) सारख्या प्रगत पद्धतींची माहिती दिली जात आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय अधिक शाश्वत (Sustainable) कसा बनवता येईल, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखून जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येईल, यावर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जात आहे. हा दिवस केवळ उत्सवाचा नसून, तो प्रत्येक नागरिकाला आणि शेतकऱ्याला मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करून आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये हातभार लावण्याची प्रेरणा देतो.

Web Title: National fish farmers day marathi news history significance

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Published On: Jul 10, 2026 | 09:58 AM

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