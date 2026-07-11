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Car Insurance Tips: मुसळधार पावसात झाड पडून कारचे नुकसान झाल्यास अशा पद्धतीने करा विम्यासाठी दावा

Updated On: Jul 11, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि झाडे कोसळण्याच्या घटना सतत घडत असतात. रस्त्यावर किंवा पार्किंगमध्ये उभी असलेली कार झाडाखाली दबून मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा वेळी घाबरून न जाता योग्य पद्धतीने विमा कंपनीकडे दावा केल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • मुसळधार पावसात गाडीवर झाड कोसळल्यास विमा कंपनीकडे दावा कसा करायचा
  • विमा संरक्षण आवश्यक का आहे
  • दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती
 

पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे तुमच्या गाडीचे मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यात झाडे पडण्याचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, विमा कंपनीला तत्काळ कळवा, फोटो आणि व्हिडिओ जपून ठेवा आणि पाहणी केल्यानंतरच दुरुस्ती करून घ्या. झिरो डेप कव्हरमुळे सुट्या भागांच्या खर्चावर अधिक लाभ मिळतो. सक्रिय पॉलिसी आणि योग्य कार्यपद्धतीद्वारे, क्लेम सहजपणे दाखल करता येतात. तुमच्या गाडीवर झाड कोसळल्यास विमा कंपनीकडे दावा कसा कराल आणि आवश्यक कागदपत्रे कोणती ते जाणून घ्या

विमा संरक्षण आवश्यक आहे

पावसाळा उष्णतेपासून दिलासा देत असला तरी, तो वाहन मालकांसाठी अनेक समस्याही घेऊन येतो. मुसळधार पाऊस, वादळे आणि पाणी साचल्यामुळे आपले वाहन सुरक्षित ठेवणे हे एक मोठे आव्हान बनते. कधीकधी झाडांच्या फांद्या किंवा संपूर्ण झाडसुद्धा उभ्या असलेल्या गाड्यांवर पडू शकते, ज्यामुळे गाडीच्या बाह्य भागाचे आणि कधीकधी इंजिनचेही नुकसान होते. अशा परिस्थितीत, योग्य विमा संरक्षण असल्यास मोठा खर्च टाळता येतो.

पावसाळ्यात तुमच्या गाडीचा अपघात झाल्यास, सर्वप्रथम तुमच्या विमा कंपनीला या घटनेबद्दल कळवा. दाव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे फोटो आणि व्हिडिओ नक्की काढून घ्या. हे पुरावे पाहणीच्या वेळी खूप उपयुक्त ठरतील आणि दावा सहजपणे मंजूर करून घेण्यास मदत करतील.

Zero Dep कव्हरमुळे खर्च कमी होण्यास होते मदत

जे ग्राहक त्यांच्या कार विम्यामध्ये ‘झिरो डेप्रिसिएशन’ ॲड-ऑन कव्हरची निवड करतात, त्यांना महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात. सर्वसाधारणपणे, मोटर विमा असे गृहीत धरतो की कालांतराने गाडीच्या भागांची किंमत कमी होते आणि ग्राहकाला काही दुरुस्ती खर्च येऊ शकतो. यालाच घसारा (डेप्रिसिएशन) म्हणतात.

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झिरो डेप पॉलिसीमध्ये, विमा कंपनी खराब झालेल्या भागांच्या मूल्यातून घसारा वजा करत नाही. याचा अर्थ असा की, बदलून मिळणारी रक्कम जास्त असते आणि पॉलिसीच्या अटींनुसार ग्राहकाला फक्त नाममात्र शुल्क किंवा खर्च भरावा लागू शकतो.

दावा करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

झाड पडण्यासारख्या घटनेनंतर तुमची गाडी स्वतः दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्वप्रथम, विमा कंपनीच्या सर्वेक्षकाकडून नुकसानीची पाहणी करून घ्या. त्यानंतरच अधिकृत सेवा केंद्रात दुरुस्तीचे काम सुरू करा. परवानगीशिवाय दुरुस्ती केल्यास दाव्याच्या प्रक्रियेत समस्या निर्माण होऊ शकतात. घटनेची माहिती देण्यास विलंब टाळा. त्वरित माहिती मिळाल्यावर बहुतेक कंपन्या लगेचच कार्यवाही सुरू करतात. जर सार्वजनिक ठिकाणी झाड पडले असेल आणि तुम्हाला कोणत्याही सरकारी विभागाकडून नुकसान भरपाई मिळवायची असेल, तर पोलीस अहवाल किंवा संबंधित कागदपत्रे उपयुक्त ठरू शकतात.

याव्यतिरिक्त, आपली गाडी नेहमी सुरक्षित ठिकाणी पार्क करा आणि आपली विमा पॉलिसी सक्रिय असल्याची खात्री करा. मुदत संपलेल्या पॉलिसीमध्ये नुकसानीच्या कोणत्याही दाव्यांचा समावेश होणार नाही.

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दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती

कारचे आरसी (Registration Certificate)

वाहन विमा पॉलिसीची प्रत

ड्रायव्हिंग लायसन्स

आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र

नुकसानाचे फोटो आणि व्हिडिओ

क्लेम फॉर्म

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पावसात झाड पडून कारचे नुकसान झाल्यास सर्वप्रथम काय करावे?

    Ans: सर्वप्रथम स्वतःची सुरक्षितता सुनिश्चित करा, नुकसानाचे फोटो-व्हिडिओ काढा आणि त्वरित विमा कंपनीला माहिती द्या.

  • Que: इन्शुरन्स क्लेमसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?

    Ans: आरसी बुक, विमा पॉलिसी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ओळखपत्र, क्लेम फॉर्म तसेच नुकसानाचे फोटो किंवा व्हिडिओ आवश्यक असू शकतात.

  • Que: पावसाळ्यापूर्वी कार इन्शुरन्सबाबत कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: विमा पॉलिसी सक्रिय आहे का, ती कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे का, कव्हरेज आणि अटी काय आहेत, याची आधीच खात्री करून घ्यावी.

Web Title: Car insurance tips how to claim from the insurance company if a tree falls on your car during the rain and damages it

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Published On: Jul 11, 2026 | 12:50 PM

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