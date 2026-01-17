Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

International Mentoring Day : १७ जानेवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचे उद्दिष्ट मार्गदर्शन, अनुभव सामायिकरण आणि शिक्षणाच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आहे.

Jan 17, 2026
International Mentoring Day: 'अनुभव हाच मोठा गुरु!' पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • यशाचा महामार्ग
  • महमद अली यांच्याशी खास नाते
  • समाज परिवर्तनाचे साधन

International Mentoring Day 17 January 2026 : प्रत्येकाच्या आयुष्यात असा एक टप्पा येतो जेव्हा आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी एका अनुभवी हाताची गरज भासते. तो हात, तो सल्ला आणि ती प्रेरणा देणारी व्यक्ती म्हणजेच ‘मार्गदर्शक’ (Mentor). आज, १७ जानेवारी रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन दिन’ (International Mentoring Day) साजरा केला जात आहे. हा दिवस केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो अनुभव सामायिक करण्याच्या आणि एकमेकांना आधार देण्याच्या संस्कृतीचा उत्सव आहे.

इतिहास आणि मुहम्मद अली यांचे कनेक्शन

आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन दिनाची निवड १७ जानेवारी रोजी करण्यामागे एक खास कारण आहे. हा दिवस जगप्रसिद्ध बॉक्सर आणि मानवतावादी नेते मुहम्मद अली यांचा जन्मदिवस आहे. मुहम्मद अली यांनी केवळ रिंगणातच विजय मिळवला नाही, तर त्यांनी जगभरातील लाखो तरुणांना स्वप्न पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची प्रेरणा दिली. त्यांच्या या महान वारशाचा सन्मान करण्यासाठी आणि मार्गदर्शनाची शक्ती अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो.

मार्गदर्शकाची भूमिका: केवळ ज्ञान नाही, तर प्रेरणा!

मार्गदर्शन म्हणजे केवळ माहिती देणे नव्हे. एक चांगला मार्गदर्शक आपल्या अनुभवातून समोरच्या व्यक्तीला चुका टाळण्यास मदत करतो आणि आव्हानांना तोंड देण्याचे बळ देतो. शिक्षण, करिअर, व्यवसाय किंवा अगदी वैयक्तिक नातेसंबंधांतही मार्गदर्शकाचे स्थान अढळ असते. संशोधनानुसार, ज्या तरुणांना योग्य वेळी मार्गदर्शक मिळतो, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास अधिक असतो आणि ते व्यसनांपासून लांब राहून आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

समावेशक जगासाठी मार्गदर्शनाची शक्ती

या वर्षाच्या मार्गदर्शनाचा मुख्य विषय (Theme) हा ‘समावेशकता आणि विविधता’ यावर आधारित आहे. मार्गदर्शन केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित न ठेवता, ते समाजातील दुर्लक्षित आणि उपेक्षित घटकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादी अनुभवी व्यक्ती आपल्यापेक्षा वेगळ्या संस्कृतीच्या किंवा पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला मार्गदर्शन करते, तेव्हा समाजात एकमेकांबद्दल आदर आणि समज वाढते. हेच मार्गदर्शनाचे खरे यश आहे, जे आपल्याला पूर्वग्रहांच्या पलीकडे जाऊन माणसाला माणूस म्हणून पाहण्यास शिकवते.

औपचारिक आणि अनौपचारिक मार्गदर्शनाचे महत्त्व

आजच्या धावपळीच्या युगात ‘मेंटॉरशिप’ दोन प्रकारे घडते: १. औपचारिक (Formal): कंपन्यांमध्ये किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये जेथे वरिष्ठ कर्मचारी नवीन उमेदवारांना प्रशिक्षित करतात. २. अनौपचारिक (Informal): आपले आई-वडील, शिक्षक, मित्र किंवा आजी-आजी-आजोबा जे पदोपदी आपल्याला जीवनाचे धडे देतात. अनौपचारिक मार्गदर्शन हे मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले ज्ञान आणि मूल्ये याच माध्यमातून पुढे सरकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Defense Deals: ‘आम्ही शस्त्रेही देऊ आणि तंत्रज्ञानही!’ जर्मनीच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिली जागतिक बाजारपेठ हादरवणारी महाऑफर

तुमच्या मार्गदर्शकाचे आभार माना!

आजच्या दिवशी आपण त्या सर्व व्यक्तींचे स्मरण केले पाहिजे ज्यांनी आपल्याला आयुष्यात कधी ना कधी योग्य वाट दाखवली. मग ते तुमचे शाळेतील शिक्षक असोत किंवा कामाच्या ठिकाणचे तुमचे बॉस. मार्गदर्शनामुळे केवळ समोरच्याचेच आयुष्य बदलत नाही, तर मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्तीलाही नेतृत्व गुण आणि नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन दिन १७ जानेवारीलाच का साजरा केला जातो?

    Ans: महान बॉक्सर आणि मानवतावादी नेते मुहम्मद अली यांच्या जयंतीनिमित्त, त्यांच्या प्रेरणेचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस १७ जानेवारीला साजरा होतो.

  • Que: मार्गदर्शन (Mentoring) म्हणजे काय?

    Ans: मार्गदर्शन म्हणजे एका अनुभवी व्यक्तीने (Mentor) कमी अनुभवी व्यक्तीला (Mentee) त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी दिलेला सल्ला, पाठिंबा आणि प्रेरणा.

  • Que: मार्गदर्शनाचे फायदे काय आहेत?

    Ans: यामुळे आत्मविश्वास वाढतो, नवीन कौशल्ये शिकता येतात, व्यावसायिक नेटवर्किंग वाढते आणि व्यक्तीला स्वतःची क्षमता ओळखण्यास मदत होते.

