Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Russia Poseidon nuclear drone test 2026 : रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या (Russia Ukraine War) तणावामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी एका अशा शस्त्राची चाचणी केली आहे, ज्याने पाश्चात्य देशांच्या झोपा उडवल्या आहेत. या शस्त्राचे नाव आहे ‘पोसायडॉन’ (Poseidon). याला संरक्षण तज्ज्ञ “डूम्सडे वेपन” (प्रलय घडवणारे शस्त्र) किंवा “ओशन मॉन्स्टर” म्हणत आहेत. हे केवळ एक ड्रोन नसून, समुद्राच्या अथांग खोलीत लपलेला एक असा राक्षस आहे जो संपूर्ण खंड उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवतो.
पोसायडॉन हा एक अण्वस्त्रधारी अंडरवॉटर ड्रोन आहे, जो दिसायला एखाद्या महाकाय टॉर्पेडोसारखा (विशाल क्षेपणास्त्र) आहे. याची लांबी सुमारे ६५ ते ८० फूट असून तो अणू ऊर्जेवर चालतो. पुतिन यांनी नुकतेच जाहीर केले की, या ड्रोनच्या अणू इंजिनची यशस्वी चाचणी पूर्ण झाली आहे. याचा अर्थ असा की, हे ड्रोन समुद्राखाली हजारो मैल अंतर न थांबता आणि कोणाच्याही नजरेत न येता कापू शकते.
🇷🇺⚡Meet Russia’s unstoppable 100T underwater nuclear drone, Poseidon, capable of creating a 200m high radioactive Tsunami, leveling entire coastlines. Today, President Putin just confirmed the successful test of the weapon. pic.twitter.com/CHCr0e7YuD — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) October 29, 2025
पोसायडॉनची सर्वात भयानक क्षमता म्हणजे ‘रेडिओअॅक्टिव्ह त्सुनामी’ निर्माण करणे. जर हे ड्रोन शत्रू देशाच्या किनाऱ्याजवळ स्फोट झाले, तर त्यातून निर्माण होणारी ऊर्जा समुद्राच्या पाण्याचे ५०० फूट उंच डोंगरासारख्या लाटांत रूपांतर करेल. या लाटा केवळ शहरे बुडवणार नाहीत, तर त्या पाण्यात मिसळलेले घातक प्लुटोनियम संपूर्ण किनारपट्टीला शेकडो वर्षांसाठी राहण्यायोग्य बनवणार नाही. म्हणजे जो लाटांपासून वाचेल, तो रेडिएशनने मरेल.
या ‘समुद्री राक्षसा’ला रोखणे आजच्या घडीला कोणत्याही देशासाठी अशक्य मानले जात आहे. हे ड्रोन टायटॅनियम मिश्रधातूपासून बनवलेले असल्याने ते समुद्राच्या अशा खोलीवर जाऊ शकते जिथे अमेरिकेच्या पाणबुड्याही पोहोचू शकत नाहीत. त्याचा वेग ताशी सुमारे २०० किमी असून त्याचा आवाज अत्यंत कमी आहे. पुतिन यांच्या दाव्यानुसार, “जगात अशी कोणतीही यंत्रणा नाही जी पोसायडॉनला अडवू शकेल.”
रशियाने याला अधिक घातक बनवण्यासाठी ‘स्किफ’ (Skif) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यानुसार, हे ड्रोन समुद्राच्या तळाशी एका कंटेनरमध्ये कित्येक महिने शांत पडून राहू शकते. जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा रशियाकडून एक सिग्नल मिळताच ते सक्रिय होईल आणि आपल्या लक्ष्याकडे झेपावेल. हे शस्त्र म्हणजे रशियाची ‘सेकंड स्ट्राईक’ क्षमता आहे, जी कोणत्याही मोठ्या युद्धाचा निकाल काही मिनिटांत बदलू शकते.
Ans: कारण या एकाच ड्रोनमध्ये अख्ख्या देशाला किरणोत्सर्गी त्सुनामीने नष्ट करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते प्रलय घडवणारे शस्त्र मानले जाते.
Ans: पोसायडॉन समुद्राच्या अत्यंत खोलीतून प्रवास करते आणि त्याचे इंजिन अतिशय कमी आवाज करते, ज्यामुळे शत्रूची सोनार यंत्रणा त्याला शोधू शकत नाही.
Ans: याचा वेग ताशी सुमारे २०० किमी (१०० नॉट्स) असल्याचा दावा केला जातो, जो कोणत्याही पारंपारिक पाणबुडीपेक्षा जास्त आहे.