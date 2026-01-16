Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Russia Poseidon Nuclear Underwater Drone Test Putin Doomsday Weapon 2026

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो कुठेही आणू शकतो 500 फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत

Russia Nuclear Drone: रशियाने आपल्या धोकादायक अणुऊर्जा ड्रोन, पोसायडॉनची यशस्वी चाचणी घेऊन जगाला थक्क केले आहे. या समुद्री राक्षसात संपूर्ण खंड नष्ट करण्याची क्षमता कशी आहे ते जाणून घ्या.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:08 PM
russia poseidon nuclear underwater drone test putin doomsday weapon 2026

Poseidon Drone: पुतिनकडे आहे पाण्याखालील प्रलयकाळाचा अग्रदूत; जो आणू शकतो ५०० फूट उंचीची त्सुनामी, वाचा खासियत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘डूम्सडे’ शस्त्राची यशस्वी चाचणी
  • किरणोत्सर्गी त्सुनामीचा धोका
  • रोखणे अशक्य

Russia Poseidon nuclear drone test 2026 : रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या (Russia Ukraine War) तणावामध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी एका अशा शस्त्राची चाचणी केली आहे, ज्याने पाश्चात्य देशांच्या झोपा उडवल्या आहेत. या शस्त्राचे नाव आहे ‘पोसायडॉन’ (Poseidon). याला संरक्षण तज्ज्ञ “डूम्सडे वेपन” (प्रलय घडवणारे शस्त्र) किंवा “ओशन मॉन्स्टर” म्हणत आहेत. हे केवळ एक ड्रोन नसून, समुद्राच्या अथांग खोलीत लपलेला एक असा राक्षस आहे जो संपूर्ण खंड उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवतो.

काय आहे पोसायडॉन आणि ते इतके घातक का?

पोसायडॉन हा एक अण्वस्त्रधारी अंडरवॉटर ड्रोन आहे, जो दिसायला एखाद्या महाकाय टॉर्पेडोसारखा (विशाल क्षेपणास्त्र) आहे. याची लांबी सुमारे ६५ ते ८० फूट असून तो अणू ऊर्जेवर चालतो. पुतिन यांनी नुकतेच जाहीर केले की, या ड्रोनच्या अणू इंजिनची यशस्वी चाचणी पूर्ण झाली आहे. याचा अर्थ असा की, हे ड्रोन समुद्राखाली हजारो मैल अंतर न थांबता आणि कोणाच्याही नजरेत न येता कापू शकते.

credit – social media and Twitter

किरणोत्सर्गी त्सुनामी: विनाशाचे नवे रूप

पोसायडॉनची सर्वात भयानक क्षमता म्हणजे ‘रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह त्सुनामी’ निर्माण करणे. जर हे ड्रोन शत्रू देशाच्या किनाऱ्याजवळ स्फोट झाले, तर त्यातून निर्माण होणारी ऊर्जा समुद्राच्या पाण्याचे ५०० फूट उंच डोंगरासारख्या लाटांत रूपांतर करेल. या लाटा केवळ शहरे बुडवणार नाहीत, तर त्या पाण्यात मिसळलेले घातक प्लुटोनियम संपूर्ण किनारपट्टीला शेकडो वर्षांसाठी राहण्यायोग्य बनवणार नाही. म्हणजे जो लाटांपासून वाचेल, तो रेडिएशनने मरेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran US Conflict: ‘थांबा, नका करू हल्ला!’ इराणवरील अमेरिकन हल्ला रोखण्यासाठी रात्रभर या देशांमध्ये चाललं ‘राजनैतिक युद्ध’

टायटॅनियम कवच आणि रडारला चकवा

या ‘समुद्री राक्षसा’ला रोखणे आजच्या घडीला कोणत्याही देशासाठी अशक्य मानले जात आहे. हे ड्रोन टायटॅनियम मिश्रधातूपासून बनवलेले असल्याने ते समुद्राच्या अशा खोलीवर जाऊ शकते जिथे अमेरिकेच्या पाणबुड्याही पोहोचू शकत नाहीत. त्याचा वेग ताशी सुमारे २०० किमी असून त्याचा आवाज अत्यंत कमी आहे. पुतिन यांच्या दाव्यानुसार, “जगात अशी कोणतीही यंत्रणा नाही जी पोसायडॉनला अडवू शकेल.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greenland Crisis : खनिजांची भूक अन् सत्तेची हाव! वॉशिंग्टनमध्ये चर्चा फिसकटली; ग्रीनलँडच्या मालकीवरून पुन्हा ‘महाभारत’

‘स्किफ’ तंत्रज्ञान: समुद्रात लपलेला बॉम्ब

रशियाने याला अधिक घातक बनवण्यासाठी ‘स्किफ’ (Skif) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यानुसार, हे ड्रोन समुद्राच्या तळाशी एका कंटेनरमध्ये कित्येक महिने शांत पडून राहू शकते. जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा रशियाकडून एक सिग्नल मिळताच ते सक्रिय होईल आणि आपल्या लक्ष्याकडे झेपावेल. हे शस्त्र म्हणजे रशियाची ‘सेकंड स्ट्राईक’ क्षमता आहे, जी कोणत्याही मोठ्या युद्धाचा निकाल काही मिनिटांत बदलू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोसायडॉन ड्रोनला 'डूम्सडे' शस्त्र का म्हणतात?

    Ans: कारण या एकाच ड्रोनमध्ये अख्ख्या देशाला किरणोत्सर्गी त्सुनामीने नष्ट करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते प्रलय घडवणारे शस्त्र मानले जाते.

  • Que: हे ड्रोन रडारला का दिसत नाही?

    Ans: पोसायडॉन समुद्राच्या अत्यंत खोलीतून प्रवास करते आणि त्याचे इंजिन अतिशय कमी आवाज करते, ज्यामुळे शत्रूची सोनार यंत्रणा त्याला शोधू शकत नाही.

  • Que: पोसायडॉनचा वेग किती आहे?

    Ans: याचा वेग ताशी सुमारे २०० किमी (१०० नॉट्स) असल्याचा दावा केला जातो, जो कोणत्याही पारंपारिक पाणबुडीपेक्षा जास्त आहे.

Web Title: Russia poseidon nuclear underwater drone test putin doomsday weapon 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
2

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा
3

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता
4

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM