Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

लंडनमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या साथीने अभिवन भारताचे कार्य करणारे मदनलाल धिंग्रा यांनी कर्झन वायलीचा वध केला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:38 AM
armed revolutionary Abhinav Bharat member Madanlal Dhingra Birthday 18 february history

सशस्त्र क्रांतिकारक अभिनव भारत सदस्य मदनलाल धिंग्रा जन्मदिन आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

देशाच्या स्वातंत्र्य कुंडामध्ये अनेक वीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. यापैकी एक तरुण क्रांतिकारक म्हणजे मदनलाल धिंग्रा. ‘अभिनव भारत’ या संघटनेचे सदस्य असलेले धिंग्रा यांचा क्रांतिकारी हालचालींमध्ये मोठा वाटा होता. भारतात इंग्रजांनी केलेल्या अमानुष अत्याचारांचा बदला म्हणून त्यांनी १ जुलै १९०९ रोजी लंडनमध्ये ‘इंडियन नॅशनल असोसिएशन’च्या कार्यक्रमात कर्झन वायलीवर पिस्तुलाच्या चार गोळ्या झाडून त्याचा वध केला. यामुळे त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. वयाच्या अवघ्या 26 व्या वर्षी ते देशासाठी हसत हसत फाशीवर चढले. त्यांचे कार्य आणि बलिदान हे नेहमीच प्रेरणादायी आहे. (Dinvishesh)

18 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1965: गांबियाला इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1998: ज्येष्ठ गांधीवादी नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आणि महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान, भारतरत्न प्रदान करण्यात आला.
  • 2001: संगीतकार आणि गायक भूपेन हजारिका यांना मध्य प्रदेश सरकारने लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित केले.
  • 2002: नासाच्या मार्स ओडिसी स्पेस प्रोबने त्याच्या थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टमचा वापर करून मंगळाच्या पृष्ठभागाचे मॅपिंग करण्यास सुरुवात केली.
हे देखील वाचा : ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा

18 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1486:’ योगी चैतन्य महाप्रभू’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 जून 1534)
  • 1745: ‘अलासांड्रो व्होल्टा’ – बॅटरी चा शोध लावणारे इटालियन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 मार्च 1827)
  • 1823: ‘रावबहादूर गोपाळ हरी देशमुख’ – पत्रकार, समाजसुधारक व इतिहासकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 ऑक्टोबर 1892)
  • 1836: ‘रामकृष्ण खुदिराम परमहंस तथा गदाधर चट्टोपाध्यायस्वामी विवेकानंदांचे गुरू यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 ऑगस्ट 1886 – कलकत्ता, पश्चिम बंगाल)
  • 1871: ‘बॅ. विठ्ठलभाई पटेल’ – थोर देशभक्त, राजकीय नेते आणि हिंदुस्थानच्या केंद्रीय कायदेमंडळाचे पहिले भारतीय अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 22 ऑक्टोबर 1933)
  • 1883: ‘मदनलाल धिंग्रा’ – क्रांतिवीर यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 ऑगस्ट 1909)
  • 1898: ‘एन्झो फेरारी’ – फेरारी रेस कार निर्माते आणि ड्रायव्हर यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 ऑगस्ट 1988)
  • 1911: ‘कॅप्टन वासुदेव श्रीपाद बेलवलकर’ – ऐतिहासिक कादंबरीकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 जून 2000)
  • 1914: ‘जान निसार अख्तर’ – ऊर्दू शायर व गीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 ऑगस्ट 1976)
  • 1922: ‘एरिक गेयरी’ – ग्रेनेडा देशाचे 1ले पंतप्रधान, ग्रेनेडियन शिक्षक आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 ऑगस्ट 1997)
  • 1926: ‘नलिनी जयवंत’ – अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 डिसेंबर 2010)
  • 1927: ‘मोहम्मद झहूर खय्याम हाश्मी’ – संगीतकार यांचा जन्म.
  • 1931: ‘टोनी मॉरिसन’ – अमेरिकन लेखक, – नोबेल, पुलित्झर पुरस्कार यांचा जन्म. (मृत्यु: 5 ऑगस्ट 2019)
  • 1933: ‘नवाब बानू’ – अभिनेत्री यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : सुर्याचा चढता पारा देतोय पाणीटंचाईला आमंत्रण; पिण्याच्या पाण्याची योग्य नियोजन अन् उपाययोजना करण्याची गरज

18 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1294: ‘कुबलाई खान’ – मंगोल सम्राट यांचे निधन. (जन्म: 23 सप्टेंबर 1215)
  • 1405: ‘तैमूरलंग’ – मंगोल सरदार यांचे निधन. (जन्म: 9 एप्रिल 1336)
  • 1564: ‘मायकेल अँजेलो’ – इटालियन शिल्पकार आणि चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 6 मार्च 1475)
  • 1967: ‘जे. रॉबर्ट ओपेनहायमर’ – अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ, अणूबॉम्बचे जनक यांचे निधन. (जन्म: 22 एप्रिल 1904)
  • 1992: ‘नारायण श्रीधर बेन्द्रे’ – चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 21 ऑगस्ट 1910)
  • 1994: ‘पंडित गोपीकृष्ण’ – कथ्थक नृत्यशैलीचे बनारस घराण्याचे नर्तक, नृत्यदिग्दर्शक व अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 22 ऑगस्ट 1935)
  • 2015: ‘डी. रामनाडू’ – भारतीय अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 6 जून 1936)

Web Title: Armed revolutionary abhinav bharat member madanlal dhingra birthday 18 february history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dinvishesh : क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास
1

Dinvishesh : क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती; जाणून घ्या 16 फेब्रुवारीचा इतिहास
2

Dinvishesh : पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती; जाणून घ्या 16 फेब्रुवारीचा इतिहास

Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 
3

Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 

Dinvishesh : इटालियन शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ गॅलिली यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 फेब्रुवारीचा इतिहास
4

Dinvishesh : इटालियन शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ गॅलिली यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 फेब्रुवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 18, 2026 | 10:38 AM
Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

Feb 18, 2026 | 10:22 AM
Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Feb 18, 2026 | 10:22 AM
लाकडं रचली, आग लावणार तितक्यात चितेवरून उचललं पार्थिव, ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं शरीर अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

लाकडं रचली, आग लावणार तितक्यात चितेवरून उचललं पार्थिव, ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं शरीर अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Feb 18, 2026 | 10:09 AM
‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral

‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral

Feb 18, 2026 | 10:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM